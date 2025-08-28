Mắc ung thư gan giai đoạn muộn, cựu chiến binh vượt qua ngoạn mục khiến bác sĩ ngỡ ngàng: Bí quyết là gì?

Ở tuổi 72, ông Tùng vẫn giữ cho mình phong thái vững vàng, lạc quan. Với ông, việc bất ngờ phát hiện ung thư gan giai đoạn muộn và "trận chiến" với căn bệnh này chẳng khác nào những năm tháng vào sinh ra tử nơi chiến trường ác liệt. Ở cả hai cuộc chiến, ông đều cần niềm tin, ý chí và kỷ luật để vượt qua.

Ông Tùng kể lại, vào năm 2023, ông tình cờ phát hiện bệnh khi thấy tức hạ sườn, khó thở. Hình ảnh siêu âm cho thấy ông Tùng có khối u lớn ở gan. Ông được chuyển ngay sang Bệnh viện Bạch Mai để điều trị.

“Trước đó tôi không có biểu hiện rõ ràng, chỉ đôi khi mệt và khó thở. Tôi chỉ nghĩ đó là dấu hiệu của tuổi già. Khi bác sĩ kết luận ung thư gan, tôi vẫn bình tĩnh tiếp nhận”, ông Tùng kể.

Ông Tùng đang lật tìm những bức ảnh kỷ niệm về đồng đội và gia đình (ảnh: Ngọc Minh).

Là con nhà võ, có sức khỏe tốt, ông Tùng cho biết mình mới có hai lần nhập viện nhưng lần nào cũng đều trong tình trạng nặng. Lần đầu tiên ông phải nhập viện là khi ông 45 tuổi. Khi ấy, ông bị tràn dịch màng phổi, phải hút dịch nhiều lần. Vượt qua lần bạo bệnh đó, ông Tùng có thêm niềm tin rằng mình có thể tiếp tục sống và cống hiến. Lần này, với ung thư gan, tâm thế của ông cũng vậy. Ông chia sẻ: "Là người lính từng đối diện sống chết, tôi coi bệnh tật cũng chỉ là thử thách. Quan trọng là giữ tinh thần lạc quan để gia đình yên tâm”.

Bí quyết vượt qua ung thư

Giữ tinh thần lạc quan

Ông Tùng cho biết, là người từng không sợ mưa bom bão đạn nên ông không cảm thấy bi quan vì bệnh. Thái độ ấy trái ngược với người thân của ông. Trong khi vợ và các con của ông không ngừng lo lắng, khóc thương vì ông mắc bạo bệnh thì ông lại bình thản đón nhận. Ông quan niệm "có bệnh thì phải điều trị". Và ông đã trở thành chỗ dựa, người động viên chính gia đình của mình.

Những ngày đầu nhập viện, do khối u quá lớn không thể mổ, ông Tùng được chỉ định điều trị miễn dịch, sau đó nút mạch và vào hóa chất để thu nhỏ khối u. Sau đó, ông trải qua đại phẫu: cắt gan, cắt ba phần tư dạ dày, rồi tiếp tục 6 đợt hóa trị. Hiện nay, ông điều trị ngoại trú, tái khám hằng tháng, sức khỏe tạm ổn định.

Ông luôn giữ thái độ vui vẻ, chia sẻ kinh nghiệm để động viên cả những bệnh nhân khác trong khoa. "Tinh thần tốt thì cơ thể khỏe hơn. Chúng tôi như những đồng đội mới, nắm tay nhau vượt qua trận chiến bệnh tật”, ông Tùng bộc bạch.

Ngoài giờ điều trị, ông Tùng vẫn tham gia công tác tại đình làng giữ gìn di tích, tổ chức tế lễ. “Tôi thấy mình có ích cho cộng đồng. Khi được giao việc, tôi làm chỉn chu, nghiêm túc. Điều đó giúp tôi sống vui, sống khỏe”, ông chia sẻ.

Ông Tùng rạng ngời trong lần mừng thọ gần nhất (ảnh: NVCC).

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Duy Anh (Trung tâm Ung bướu, Xạ trị và Y học hạt nhân Quốc tế, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông), người từng điều trị trực tiếp cho ông Tùng, cho biết: "Ông Tùng rất bình tĩnh khi nghe chẩn đoán. Mỗi khi tôi đề xuất phác đồ, ông đồng ý ngay, chỉ xin về báo lại cho gia đình”.

Thậm chí, trước ca phẫu thuật cắt gan, ông xin hoãn 2 tuần để tham gia hội làng – nơi ông là thành viên đội rước kiệu. "Cụ ông hơn 70 tuổi, chiến đấu với ung thư, nhưng vẫn muốn sống trọn vẹn từng khoảnh khắc với cộng đồng. Điều đó đã khiến tôi rất ngỡ ngàng”, bác sĩ Duy Anh chia sẻ.

Tập luyện nâng cao sức khỏe

Sau phẫu thuật, bước vào hóa trị, ông Tùng gặp tác dụng phụ như tê bì tay chân. Để giảm bớt tình trạng đó, ông duy trì vận động nhẹ nhàng. "Là con nhà võ, tôi vẫn tập luyện theo thói quen. Khi mệt, tôi chọn bài tập đơn giản: đứng tại chỗ vươn vai, co duỗi tay chân, nhưng cũng đủ để giúp tôi giữ sức đề kháng”, ông Tùng chia sẻ.

Cùng với tập luyện, ông chú trọng dinh dưỡng, ăn đủ bữa, bổ sung hoa quả, uống nhiều nước. Đặc biệt, ông tuyệt đối tuân thủ phác đồ, không dùng bất kỳ loại thuốc nam hay thảo dược theo lời mách. “Ung thư phải do bác sĩ chuyên khoa điều trị, không thể nghe truyền miệng. Tôi cũng thường khuyên các bệnh nhân khác như vậy”, ông nói.

Ông Tùng chụp ảnh cùng gia đình (ảnh NVCC).

Hai năm kể từ ngày phát hiện ung thư gan, ông Tùng đã trải qua đủ giai đoạn điều trị. Giờ đây, sức khỏe ông đã ổn định hơn, ăn uống bình thường. Ông tâm niệm: “Bệnh tật là lẽ tự nhiên. Không nên sợ hãi, hãy coi đó là một phần cuộc sống. Quan trọng là sống mạnh mẽ để gia đình yên tâm”.

Theo bác sĩ Duy Anh, ông Tùng từng mắc ung thư biểu mô tế bào gan giai đoạn tiến triển, có cả u vệ tinh và nhiễm virus viêm gan B hoạt động. Lúc đầu không còn chỉ định mổ. Sau khi đánh giá toàn diện, ông được điều trị toàn thân bằng kháng thể đơn dòng kết hợp thuốc miễn dịch, rồi tiếp tục can thiệp nút mạch.

“Sau 5 tháng, kết quả chụp CT-scan toàn thân của ông Tùng khiến tôi bất ngờ: các u di căn vệ tinh biến mất hoàn toàn, khối u chính được kiểm soát trọn vẹn, không còn tăng sinh mạch. Trường hợp này thật sự ngoạn mục”, bác sĩ Duy Anh chia sẻ.

Nhìn lại hành trình điều trị bệnh của mình, ông Tùng coi chiến thắng lớn nhất không chỉ là kết quả điều trị mà là việc ông vẫn giữ được tinh thần lạc quan và truyền lửa cho những người đồng bệnh. Với ông, mỗi ngày sống khỏe đã là một ngày chiến thắng.