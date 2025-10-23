Luộc thịt nên để nguyên miếng hay thái nhỏ trước? Nhiều người nội trợ lâu năm vẫn làm sai

Trong mâm cơm gia đình hàng ngày, thịt luộc được đánh giá là món ăn quen thuộc, dễ ăn, dễ kết hợp với các món khác, phù hợp với mọi đối tượng. Thịt luộc cũng khá dễ nấu trong thời gian nhanh chóng với các bước đơn giản.

Tuy vậy trên thực tế, nhiều người, thậm chí là những người nội trợ lâu năm cũng vô tình mắc phải một số sai lầm nhỏ trong qua trình luộc thịt. Ví dụ như ở công đoạn bắt đầu luộc, nên để nguyên miếng hay thái nhỏ thịt? Hãy thử 5 câu hỏi dưới đây để xem bạn đã luộc thịt đúng cách chưa nhé!

Ảnh minh họa

Quizz Soha – Luộc thịt tưởng dễ mà hóa ra "sai bét" Câu hỏi 1/5 Hỏi 1: Để giữ độ ngọt và mềm, cách xử lý miếng thịt trước khi luộc tốt nhất là gì? A Cắt nhỏ miếng thịt cho nhanh chín B Thái lát sẵn để dễ ướp C Luộc nguyên miếng rồi mới thái sau khi chín D Đập dập miếng thịt trước khi cho vào nồi Đáp án đúng là: C. Luộc nguyên miếng rồi mới thái sau khi chín Giải thích: Luộc nguyên miếng giúp thịt giữ nước, mềm và thơm hơn; thái sau khi chín để lát thịt đẹp, không bị khô. Câu hỏi 2/5 Hỏi 2: Bọt/váng trắng nổi lên khi luộc thịt cho thấy điều gì? A Dấu hiệu thịt bẩn, cần đổ bỏ nồi B Phản ứng tự nhiên của protein khi gặp nhiệt C Thiếu muối nên mới có bọt D Do nước luộc bị hỏng Đáp án đúng là: B. Phản ứng tự nhiên của protein khi gặp nhiệt Giải thích: Bọt trắng chủ yếu là protein đông lại; không phải chỉ dấu thịt bẩn. Hớt bọt nhẹ nếu muốn nước trong hơn. Ảnh minh họa Câu hỏi 3/5 Hỏi 3: Mẹo nào giúp miếng thịt giữ dáng tròn, săn và dễ thái đẹp? A Cho thêm dầu ăn vào nồi luộc B Dùng nồi áp suất để thịt không biến dạng C Cắt miếng thịt đều tay trước khi luộc D Buộc sợi chỉ hoặc lạt quanh miếng thịt trước khi luộc Đáp án đúng là: D. Buộc sợi chỉ hoặc lạt quanh miếng thịt trước khi luộc Giải thích: Buộc chỉ/lạt cố định thớ, giúp thịt săn chắc, giữ hình tròn; khi thái lát mịn và đều. Ảnh minh họa Câu hỏi 4/5 Hỏi 4: Thời điểm phù hợp nhất để cho thịt vào nồi luộc là khi nào? A Nước đã sôi mạnh B Nước vừa ấm C Nước sôi lăn tăn D Nước còn lạnh Đáp án đúng là: D. Nước còn lạnh Giải thích: Cho thịt vào khi nước lạnh giúp tạp chất thoát dần, thịt trắng đẹp, thơm và không hôi. Câu hỏi 5/5 Hỏi 5: Sau khi vớt thịt ra, làm gì để thịt săn chắc và giữ màu đẹp? A Ngâm ngay vào bát nước lạnh hoặc nước đá (có thể thêm chút muối) B Để nguội tự nhiên trên rá C Rửa lại bằng nước ấm cho sạch bọt D Phủ khăn khô để ráo trước khi thái Đáp án đúng là: A. Ngâm ngay vào bát nước lạnh hoặc nước đá (có thể thêm chút muối) Giải thích: Sốc lạnh giúp co mạch, thịt săn và giữ màu trắng; thêm chút muối giúp vị đậm đà hơn.