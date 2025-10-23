HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Luộc thịt nên để nguyên miếng hay thái nhỏ trước? Nhiều người nội trợ lâu năm vẫn làm sai

Thu Phương |

Tưởng như là công việc quen thuộc nhất trong căn bếp, nhưng luộc thịt lại có nhiều “luật ngầm” mà không phải ai cũng biết.

Trong mâm cơm gia đình hàng ngày, thịt luộc được đánh giá là món ăn quen thuộc, dễ ăn, dễ kết hợp với các món khác, phù hợp với mọi đối tượng. Thịt luộc cũng khá dễ nấu trong thời gian nhanh chóng với các bước đơn giản. 

Tuy vậy trên thực tế, nhiều người, thậm chí là những người nội trợ lâu năm cũng vô tình mắc phải một số sai lầm nhỏ trong qua trình luộc thịt. Ví dụ như ở công đoạn bắt đầu luộc, nên để nguyên miếng hay thái nhỏ thịt? Hãy thử 5 câu hỏi dưới đây để xem bạn đã luộc thịt đúng cách chưa nhé!

Luộc thịt nên để nguyên miếng hay thái nhỏ trước? Nhiều người nội trợ lâu năm vẫn làm sai- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Quizz Soha – Luộc thịt tưởng dễ mà hóa ra “sai bét”

Câu hỏi 1/5

Hỏi 1: Để giữ độ ngọt và mềm, cách xử lý miếng thịt trước khi luộc tốt nhất là gì?

Đáp án đúng là: C. Luộc nguyên miếng rồi mới thái sau khi chín

Giải thích: Luộc nguyên miếng giúp thịt giữ nước, mềm và thơm hơn; thái sau khi chín để lát thịt đẹp, không bị khô.

Luộc thịt nên để nguyên miếng hay thái nhỏ trước? Nhiều người nội trợ lâu năm vẫn làm sai- Ảnh 2.

Câu hỏi 2/5
Hỏi 2: Bọt/váng trắng nổi lên khi luộc thịt cho thấy điều gì?

Đáp án đúng là: B. Phản ứng tự nhiên của protein khi gặp nhiệt

Giải thích: Bọt trắng chủ yếu là protein đông lại; không phải chỉ dấu thịt bẩn. Hớt bọt nhẹ nếu muốn nước trong hơn.

Luộc thịt nên để nguyên miếng hay thái nhỏ trước? Nhiều người nội trợ lâu năm vẫn làm sai- Ảnh 3.

Ảnh minh họa

Câu hỏi 3/5
Hỏi 3: Mẹo nào giúp miếng thịt giữ dáng tròn, săn và dễ thái đẹp?

Đáp án đúng là: D. Buộc sợi chỉ hoặc lạt quanh miếng thịt trước khi luộc

Giải thích: Buộc chỉ/lạt cố định thớ, giúp thịt săn chắc, giữ hình tròn; khi thái lát mịn và đều.

Luộc thịt nên để nguyên miếng hay thái nhỏ trước? Nhiều người nội trợ lâu năm vẫn làm sai- Ảnh 4.

Ảnh minh họa

Câu hỏi 4/5
Hỏi 4: Thời điểm phù hợp nhất để cho thịt vào nồi luộc là khi nào?

Đáp án đúng là: D. Nước còn lạnh

Giải thích: Cho thịt vào khi nước lạnh giúp tạp chất thoát dần, thịt trắng đẹp, thơm và không hôi.

Câu hỏi 5/5
Hỏi 5: Sau khi vớt thịt ra, làm gì để thịt săn chắc và giữ màu đẹp?

Đáp án đúng là: A. Ngâm ngay vào bát nước lạnh hoặc nước đá (có thể thêm chút muối)

Giải thích: Sốc lạnh giúp co mạch, thịt săn và giữ màu trắng; thêm chút muối giúp vị đậm đà hơn.

Luộc thịt nên để nguyên miếng hay thái nhỏ trước? Nhiều người nội trợ lâu năm vẫn làm sai- Ảnh 5.

KHÁM PHÁ QUIZ KHÁC
Qua bài quizz trên, có thể thấy việc luộc thịt tưởng chừng đơn giản nhưng lại đòi hỏi nhiều kỹ thuật và sự tinh tế. Chỉ cần một vài thao tác sai, như cho thịt vào nước sôi, thái nhỏ trước khi luộc hay không làm nguội đúng cách, món ăn sẽ dễ mất đi vị ngọt, thơm và độ mềm vốn có.


Để có đĩa thịt luộc ngon đúng chuẩn, người nội trợ nên bắt đầu ngay từ khâu chọn thịt: miếng thịt tươi, có tỷ lệ nạc – mỡ hài hòa khoảng 7:3, lớp mỡ trắng ngà, thịt hồng tự nhiên, đàn hồi tốt và không có mùi lạ. Khi luộc, cho thịt vào từ lúc nước còn lạnh để loại bỏ tạp chất, thêm vài lát gừng hoặc hành tím giúp khử mùi. 


Luộc nguyên miếng, có thể buộc lạt giữ dáng, rồi sau khi chín, thả ngay vào nước lạnh hoặc nước đá có chút muối để thịt săn chắc, trắng và đẹp mắt hơn. Những bước tưởng nhỏ ấy lại chính là bí quyết giúp món thịt luộc dân dã trở nên tròn vị, thanh ngọt và hấp dẫn, mang lại bữa cơm ấm cúng và tinh tế cho cả gia đình.

Luộc thịt nên để nguyên miếng hay thái nhỏ trước? Nhiều người nội trợ lâu năm vẫn làm sai- Ảnh 6.

 

Tags

món ngon

công thức nấu ăn

thịt lợn

mẹo bếp

thịt ba chỉ

luộc thịt

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại