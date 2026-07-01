Louis Phạm rút khỏi The Face

Louis Phạm đích thân xác nhận quyết định rời khỏi chương trình The Face.

Những ngày qua, Louis Phạm vướng phải ồn ào bị phát tán clip riêng tư. Trước khi xảy ra sự cố này, Louis Phạm gây chú ý khi xuất hiện tại vòng sơ khảo của The Face Vietnam 2026. Nói về mục đích quyết định tham gia chương trình thực tế này, Louis Phạm nói: "Tôi muốn mang đến phiên bản mới cho khán giả. Từ sàn đấu thể thao đến sân khấu runway sẽ là chặng đường rất khác - nơi tôi bước ra khỏi vùng an toàn".

Cho đến mới đây, Louis Phạm đích thân lên tiếng xác nhận đã rút khỏi hành trình The Face sau khi xảy ra những ồn ào không đáng có. Cô cho biết thời điểm hiện tại bản thân đang tập trung giải quyết những vấn đề cá nhân, quyết định dừng cuộc thi để có thời gian nhìn lại bản thân.

Louis Phạm quyết định rời khỏi hành trình The Face Vietnam 2026

Louis Phạm nói thêm: "Thành thật mà nói, đây không phải là một quyết định dễ dàng. Mình đã đắn đo và suy nghĩ rất nhiều, bởi để chuẩn bị cho cuộc thi này, mình đã dành không ít thời gian, công sức và cả chi phí. Tuy nhiên, sau tất cả những gì đã xảy ra, mình nghĩ rằng mình cần cho bản thân một khoảng lặng để chậm lại, nhìn nhận mọi thứ và cân bằng lại cuộc sống. Nhân đây, mình cũng xin thông báo rằng đầu tháng 8 tới mình sẽ sang Mỹ. Tuy nhiên, mọi hoạt động và công việc của mình vẫn sẽ diễn ra bình thường, nên mọi người có thể yên tâm tiếp tục đồng hành cùng mình".

Thông báo này nhanh chóng gây xôn xao mạng xã hội. Nhiều người bày tỏ sự tiếc nuối khi Louis Phạm quyết định dừng cuộc thi giữa chừng, trong khi không ít ý kiến cho rằng đây là lựa chọn cần thiết để cô có thêm thời gian ổn định tinh thần và giải quyết những vấn đề cá nhân trước khi trở lại với các dự án mới.

Louis Phạm cho biết sẽ sang Mỹ vào tháng 8 sắp tới

Louis Phạm là ai?

Louis Phạm (tên thật Phạm Như Phương, sinh năm 2003) từng là gương mặt nổi bật của đội tuyển thể dục dụng cụ Việt Nam trước khi quyết định giải nghệ ở tuổi 20. Rời sàn đấu, cô chuyển hướng sang làm KOL, KOC và nhà sáng tạo nội dung, nhanh chóng thu hút lượng lớn người theo dõi trên mạng xã hội.

Trên các nền tảng số, Louis Phạm sở hữu sức ảnh hưởng không nhỏ với hơn 1,3 triệu người theo dõi trên TikTok và khoảng 84.000 lượt theo dõi trên Facebook. Tuy nhiên, bên cạnh sự nổi tiếng, cô cũng nhiều lần trở thành tâm điểm bàn tán vì những ồn ào liên quan đến đời tư và hoạt động trên mạng xã hội.

Mới đây, cô đăng tải hình ảnh có mặt tại cơ quan chức năng, đồng thời cho biết đã chuẩn bị các vi bằng và hồ sơ cần thiết. Louis Phạm cũng lên tiếng khẳng định bản thân không phát tán bất kỳ nội dung riêng tư nào và là người bị hại trong sự việc. Cô cho biết những hình ảnh, video đang lan truyền được ghi lại từ nhiều năm trước, chưa từng được phép công khai và nghi ngờ dữ liệu cá nhân đã bị xâm nhập hoặc đánh cắp từ các thiết bị cũ.