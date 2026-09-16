Lời khuyên đến tất cả các gia đình sạc điện thoại trên giường

Thói quen sạc điện thoại ngay trên giường thực sự rất đáng cảnh báo.

Sáng 16/9, một căn hộ tại tầng 12 tòa HH2, chung cư 90 Nguyễn Tuân (Hà Nội) xảy ra cháy. Khoảng 8h30, chuông báo cháy vang lên, cư dân nhanh chóng di chuyển xuống sảnh. Lực lượng chức năng dập tắt đám cháy sau khoảng 10 phút, không ghi nhận thiệt hại về người. Một số đồ đạc trong phòng ngủ bị thiêu rụi. Theo thông tin mới nhất, nguyên nhân ban đầu được xác định do chập điện tại ổ sạc điện thoại đặt trên giường.

Trước đó, trưa 2/9 tại Khu đô thị An Bình Tân, phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, một vụ cháy khiến 2 người mắc kẹt trong nhà tử vong. Bước đầu, cơ quan chức năng nhận định vụ cháy nghi do sự cố sạc điện thoại trên giường ngủ, dẫn đến chập điện và phát hỏa. Hai nạn nhân được đưa đến bệnh viện trong tình trạng ngừng tuần hoàn, hô hấp ngoại viện, ngạt khí độc và bỏng nặng nhưng sau đó không qua khỏi.

Hai sự việc mới xảy ra một lần nữa đặt ra lo ngại về thói quen tưởng như vô hại: Nhiều gia đình thường cắm sạc điện thoại ngay cạnh giường, thậm chí đặt điện thoại lên chăn, đệm hoặc dưới gối trước khi ngủ. Dưới đây là lời khuyên dành cho bạn để đảm bảo an toàn, tránh nguy hại sức khỏe cho cả gia đình:

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Điện thoại đang sạc không nên nằm trên giường

Không phải cứ cắm sạc điện thoại qua đêm là chắc chắn xảy ra cháy. Với thiết bị, pin và bộ sạc đạt chuẩn, được sử dụng đúng hướng dẫn, nguy cơ không đồng nghĩa với một kết quả chắc chắn.

Tuy nhiên, pin lithium-ion trong smartphone vẫn có thể gặp sự cố nếu bị hư hỏng, quá nhiệt hoặc được sạc, sử dụng không đúng cách. Cơ quan Quản lý An toàn cháy nổ Mỹ (USFA) và Hiệp hội Phòng cháy chữa cháy Quốc gia Mỹ (NFPA) đều khuyến cáo không sạc thiết bị có pin lithium-ion dưới gối, trên giường hoặc ghế sofa.

Lý do nằm ở khả năng tản nhiệt. Điện thoại và bộ sạc có thể sinh nhiệt trong quá trình hoạt động. Khi thiết bị bị phủ bởi chăn, gối hoặc đặt trên đệm, nhiệt khó thoát ra ngoài. Nếu pin hoặc bộ sạc đồng thời có vấn đề, nhiệt độ tăng cao có thể làm nguy cơ sự cố trở nên đáng lo hơn.

Vì vậy, thay vì đặt điện thoại lên giường để tiện với tay lấy, hãy đặt thiết bị trên một bề mặt cứng, phẳng và thông thoáng như bàn hoặc tủ đầu giường.

Đừng bỏ qua chiếc điện thoại đang nóng bất thường

Một trong những điều người dùng cần đặc biệt chú ý là nhiệt độ của thiết bị khi sạc.

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Theo NFPA và USFA, các dấu hiệu như điện thoại hoặc pin nóng bất thường, có mùi lạ, đổi màu, thay đổi hình dạng, rò rỉ hoặc phát ra âm thanh bất thường đều có thể là dấu hiệu pin gặp vấn đề. Khi phát hiện những dấu hiệu này, cần ngừng sử dụng thiết bị và xử lý theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

Đặc biệt, nếu điện thoại bị phồng pin, người dùng không nên tiếp tục cố sạc, bóp, ép, chọc thủng hoặc tự tháo pin. Những tác động này có thể làm hư hỏng thêm cấu trúc pin và tăng nguy cơ xảy ra sự cố.

Củ sạc, dây sạc cũng cần được kiểm tra

Không chỉ chiếc điện thoại, bộ sạc và dây cáp cũng là những bộ phận cần được quan tâm.

NFPA khuyến cáo sử dụng pin, bộ sạc và dây sạc phù hợp với thiết bị, đồng thời tuân thủ hướng dẫn của nhà sản xuất. Khi cần thay bộ sạc hoặc dây cáp, nên chọn sản phẩm chính hãng hoặc sản phẩm được nhà sản xuất thiết bị phê duyệt, thay vì sử dụng những sản phẩm không rõ nguồn gốc chỉ vì giá rẻ.

Dây sạc bị hở, cháy xém, biến dạng hoặc bộ sạc thường xuyên nóng bất thường là những dấu hiệu không nên tiếp tục sử dụng.

Đừng để thói quen sạc điện thoại ảnh hưởng đến giấc ngủ

Sạc điện thoại đầu giường còn có một vấn đề sức khỏe khác, dù không liên quan trực tiếp đến nguy cơ cháy.

Điện thoại ngay bên cạnh có thể khiến nhiều người dễ kiểm tra tin nhắn, mạng xã hội hoặc màn hình trước khi ngủ và khi tỉnh giấc giữa đêm. Ánh sáng màn hình, âm thanh và thông báo có thể làm môi trường ngủ kém yên tĩnh hơn.

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Tất nhiên, đến hiện tại không có cơ sở để nói rằng chỉ vì điện thoại đang sạc và nằm cạnh đầu mà chắc chắn gây ung thư hoặc tổn thương não. Điều đáng quan tâm hơn về mặt sức khỏe là cách sử dụng thiết bị có thể ảnh hưởng đến thói quen và chất lượng giấc ngủ.

Một thay đổi đơn giản là đặt điện thoại xa khỏi giường, vừa giúp hạn chế việc cầm điện thoại liên tục trước khi ngủ, vừa tạo khoảng cách an toàn hơn với thiết bị đang sạc, giúp đảm bảo an toàn sức khỏe, tính mạng cho cả gia đình bạn.

5 nguyên tắc nên nhớ khi sạc điện thoại tránh nguy hại sức khỏe

Một, không đặt điện thoại đang sạc dưới gối, trong chăn hoặc trên đệm. Hãy chọn bề mặt cứng, phẳng và thoáng.

Hai, không dùng bộ sạc hoặc dây cáp có dấu hiệu hư hỏng. Ưu tiên sản phẩm chính hãng hoặc được nhà sản xuất thiết bị khuyến nghị.

Ba, chú ý những dấu hiệu bất thường của pin. Điện thoại quá nóng, pin phồng, có mùi lạ, rò rỉ, đổi màu hoặc phát ra âm thanh bất thường là những dấu hiệu cần dừng sử dụng và kiểm tra.

Bốn, tránh để chăn, quần áo hoặc những vật dễ cháy phủ lên thiết bị khi đang sạc. Thiết bị cần được đặt ở nơi thông thoáng để nhiệt có thể thoát ra ngoài.

Năm, tuân thủ hướng dẫn sạc của nhà sản xuất. Không tự ý sử dụng pin, củ sạc hoặc phụ kiện không tương thích với thiết bị.