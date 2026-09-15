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7 loại cây "bất tử" dành cho những ai muốn có khu vườn đẹp mà không tốn công chăm sóc

Trà My (Theo Express)
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Nếu muốn khu vườn đẹp quanh năm nhưng không muốn dành quá nhiều thời gian và công sức chăm sóc, đây là những loài hoa đáng để trồng.

Nếu muốn có một khu vườn đẹp, phát triển tốt nhưng không có đủ thời gian hay năng lượng để thường xuyên chăm sóc, bạn có thể nghĩ đến việc chỉ trồng vài chậu cây trong nhà. Tuy nhiên, có nhiều loại cây có thể trồng ngoài vườn mà không đòi hỏi quá nhiều công sức.

Trong khi một số loài hoa cần được chăm sóc cẩn thận và tưới nước theo lịch nghiêm ngặt, một người yêu làm vườn đã chia sẻ những loại cây có thể phát triển tốt ngay cả khi bị “bỏ bê”. Đăng video trên TikTok với tài khoản Ryan’s English Garden, Ryan, người làm vườn đến từ Surrey (Anh) giới thiệu 7 loài cây có hoa có khả năng chịu hạn và chịu được việc ít được chăm sóc.

Sen đá Sedum (Sedum)

Nếu muốn một loài hoa vẫn đẹp khi thời tiết bắt đầu chuyển lạnh, sen đá Sedum là lựa chọn khó có thể bỏ qua. Những cây khỏe này trông khá giống bông cải xanh trong những tháng mùa hè, nhưng khi thời tiết mát hơn, chúng lại bung nở rực rỡ.

Ryan cho biết: “Chúng cho những bông hoa màu hồng tuyệt đẹp vào mùa thu và được các loài thụ phấn yêu thích”.

Nữ lang đỏ (Red Valerian)

Ryan cũng khuyên nên trồng nữ lang đỏ, một loài hoa có sức sống tốt. Anh nói: “Chúng tạo ra những cụm hoa màu hồng tuyệt đẹp và có khả năng chịu hạn cực tốt”.

- Ảnh 1.

Nữ lang đỏ là một loài hoa có sức sống tốt.

Hoa cúc gai (Echinops)

Ryan cũng chia sẻ một trong những loài cây yêu thích của mình, đồng thời là loài khỏe nhất trong danh sách. Theo anh, hoa cúc gai không chỉ đẹp mà còn rất cứng cáp.

Anh nói: “Cây có những bông hoa màu xanh với hình dáng gai nhọn ấn tượng. Loài cây này cực kỳ dễ chăm sóc, có lẽ có thể sống sót sau cả một thảm họa”.

Phong lữ thảo lá thường xuân (Ivy leaf pelargonium)

Nếu muốn trồng hoa nhưng khu vườn không có nhiều diện tích, giỏ treo và chậu cây là lựa chọn phù hợp. Ryan cũng có một loài cây lý tưởng để trồng trong những không gian này.

Anh nói: “Phong lữ thảo lá thường xuân là những cây tuyệt vời để trồng trong giỏ treo và chậu, bởi bạn có thể quên tưới nước mà chúng vẫn tiếp tục ra hoa trong nhiều tháng”.

Hoa phong quỳ Nhật Bản (Japanese anemone)

Ngược lại, nếu bạn có nhiều không gian trong vườn và chưa biết nên trồng gì, Ryan gợi ý hai loài cây có khả năng chịu hạn tốt.

Đầu tiên là hoa phong quỳ Nhật Bản, loài cây cho hoa vào cuối mùa hè và “rất phù hợp nếu bạn có một khoảng trống cần lấp đầy trong vườn”, theo Ryan.

Hoa hướng dương lâu năm (perennial sunflowers)

Anh cũng khuyên nên trồng hướng dương lâu năm (perennial sunflowers).

Anh nói: “Một loài cây lâu năm tuyệt vời khác để lấp đầy một khoảng trống trong vườn là hướng dương lâu năm. Cây cho những bông hoa màu vàng cao nổi bật suốt mùa hè”.

- Ảnh 2.

Hoa hướng dương không yêu cầu chăm sóc cầu kỳ.

Cúc cánh nhỏ (Erigeron)

Lựa chọn cuối cùng của Ryan dành cho một khu vườn dễ chăm sóc là Erigeron. Những bông hoa này có vẻ mềm mại và mỏng manh nhưng thực tế lại rất khỏe.

Ryan giải thích: “Chỉ cần trồng xuống, quên nó đi và cây sẽ ra hoa suốt mùa hè”.

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Tags

Sen đá

hoa cúc

Phong lữ

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