Lời khuyên đến tất cả các gia đình đang trồng cây nha đam

Cây nha đam quen thuộc, dễ chế biến là thế nhưng không phải ai cũng biết cách dùng sao cho an toàn, tận dụng tối đa dưỡng chất. Nhất là mẹo sơ chế để không bị ngứa và nhiễm độc.

Đừng bỏ lỡ "thần dược xanh" ngay trong nhà!

Trong không gian sống của người Việt, cây nha đam (tên khoa học Aloe vera, hay còn gọi là lô hội) từ lâu đã trở thành hình ảnh quá đỗi thân thuộc. Giống cây mọng nước này hiện diện từ ban công xanh mướt đến chậu cảnh trước hiên nhà, thậm chí trên bàn làm việc hoặc ngoài hàng rào. Lời khuyên cho các gia đình đang hoặc sắp trồng loại cây này là nó không chỉ làm cảnh, làm mát không gian mà còn đóng vai trò như một thực phẩm ngon lành, một "tủ thuốc mini" nếu biết cách tận dụng đấy nhé!

Nha đam rất dễ trồng và quen thuộc trong nhiều góc sân vườn của người Việt (Ảnh minh họa)

Y học cổ truyền hay hiện đại đều coi nha đam là món quà sức khỏe vô giá nhờ nguồn dược tính và dinh dưỡng phong phú. Theo ThS.BS. Nguyễn Quang Dương (Trưởng khoa Ung bướu, Bệnh viện Tuệ Tĩnh) chia sẻ trên báo Sức khỏe & Đời sống, nha đam không chỉ là thảo dược làm đẹp ngoài da mà còn mang lại tác dụng thanh nhiệt, nhuận tràng và kích thích tiêu hóa tuyệt vời khi chế biến đúng cách.

Loài cây này sở hữu nguồn dinh dưỡng dồi dào với hơn 75 thành phần hoạt tính, nổi bật như bộ ba vitamin A, C, E chống oxy hóa mạnh mẽ, kết hợp cùng acid folic, vitamin B12, choline và các vi chất như kali, magie, canxi. Cùng với đó là hệ enzyme phong phú gồm oxidase, lipase, amylase giúp phân hủy chất béo, cải thiện tiêu hóa, kết hợp 20 loại axit amin cùng hợp chất polysaccharide acemannan giúp tái tạo tế bào và kháng viêm vượt trội.

Nhờ vậy, người biết ứng dụng nha đam hợp lý sẽ nhận về vô vàn lợi ích sức khỏe thiết thực, nổi bật như:

Thanh nhiệt, làm dịu dạ dày và hỗ trợ tiêu hóa

Lớp gel trong suốt của nha đam tạo thành màng bảo vệ tự nhiên cho niêm mạc dạ dày, giúp giảm bớt cảm giác ợ nóng, trào ngược axit và đầy hơi. Nhờ hệ enzyme phong phú hỗ trợ phân hủy chất béo cùng các chuỗi polysaccharide, nha đam giúp tăng cường hoạt động của lợi khuẩn ruột, điều hòa nhu động ruột và xua tan chứng táo bón hay khó tiêu sau những bữa ăn nhiều mỡ.

Cải thiện độ nhạy insulin, hỗ trợ kiểm soát đường huyết

Các hợp chất sinh học trong gel nha đam có khả năng hỗ trợ quá trình chuyển hóa glucose và tăng cường độ nhạy của cơ thể đối với insulin. Việc sử dụng nha đam đúng liều lượng giúp duy trì mức đường huyết ổn định sau bữa ăn, rất có lợi cho những người đang trong giai đoạn tiền đái tháo đường.

Sử dụng nha đam hợp lý mang lại nhiều lợi ích cho vóc dáng và tiêu hóa (Ảnh minh họa)

Thúc đẩy tái tạo tế bào da và chống lão hóa

Nhờ hàm lượng vitamin A, C, E cùng 20 loại axit amin kích thích quá trình tổng hợp collagen, nha đam cung cấp độ ẩm sâu, giúp làn da duy trì độ đàn hồi mượt mà. Các hoạt chất trong gel nha đam còn làm dịu tức thì các vết cháy nắng, hỗ trợ phục hồi tổn thương da do mụn viêm hay trầy xước nhẹ một cách nhanh chóng.

Tăng cường miễn dịch và bảo vệ tim mạch

Các nghiên cứu y học cho thấy thành phần acemannan trong nha đam có tác dụng kích thích hệ miễn dịch vận hành mạnh mẽ hơn. Đồng thời, các hoạt chất chống oxy hóa tự nhiên giúp hỗ trợ giảm lượng cholesterol xấu (LDL) trong máu, bảo vệ độ bền của thành mạch và hạn chế nguy cơ xơ vữa động mạch.

Nên gọt sạch vỏ xanh và ngâm rửa kỹ để loại bỏ lớp nhựa vàng của nha đam (Ảnh minh họa)

Giải độc cơ thể và duy trì vóc dáng thon gọn

Với lượng calo cực kỳ thấp nhưng dồi dào vi chất, nha đam là nguyên liệu lý tưởng giúp cơ thể đào thải độc tố tích tụ. Việc bổ sung nha đam vào thực đơn giúp thanh lọc cơ thể, mang lại cảm giác nhẹ nhàng, tràn đầy năng lượng và hỗ trợ quá trình giữ dáng hiệu quả.

Cách tận dụng nha đam linh hoạt trong đời sống hàng ngày

Không dừng lại ở những hũ mỹ phẩm hay các bài thuốc phức tạp, nha đam sở hữu tính ứng dụng vô cùng phong phú ngay tại gian bếp nhà bạn. Sau vài bước sơ chế chuẩn xác để loại bỏ hoàn toàn phần nhựa vàng, các gia đình hoàn toàn có thể biến nha đam thành những món ăn, thức uống thanh mát giải nhiệt cực kỳ bổ dưỡng. Ví dụ như:

- Chè nha đam hạt sen thanh mát, an thần: Dùng 200g thịt nha đam đã sơ chế cắt hạt lựu, 100g hạt sen tươi và một ít đường phèn. Hầm mềm hạt sen với 1l nước, sau đó cho nha đam và đường phèn vào đun sôi thêm 3 phút rồi tắt bếp. Món ăn giúp giải nhiệt, làm dịu thần kinh và mang lại giấc ngủ ngon.

Nha đam có thể chế biến thành rất nhiều món ăn vừa ngon vừa là "bài thuốc" cho sức khỏe (Ảnh minh họa)

- Sinh tố nha đam dứa giúp đẹp da, thon dáng: Dùng 100g gel nha đam tươi phối hợp cùng 1/2 quả dứa chín và 100ml nước dừa tươi. Cho tất cả vào máy xay nhuyễn, uống vào buổi sáng hoặc bữa phụ giúp kích thích tiêu hóa, đốt cháy mỡ thừa và làm sáng da.

- Sữa chua nha đam giòn ngon cho hệ tiêu hóa: Lấy 150g nha đam chần nhanh qua nước sôi rồi ngâm ngay vào bát nước đá để tạo độ giòn. Trộn đều phần nha đam này vào hộp sữa chua lên men tự nhiên, dùng ăn hàng ngày giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột và cải thiện làn da.

Các món chè hay sữa chua nha đam luôn là lựa chọn giải nhiệt yêu thích của cả gia đình (Ảnh minh họa)

- Canh thịt băm nấu nha đam thanh nhiệt: Thịt lợn nạc băm nhỏ ướp gia vị, xào sơ rồi cho nước vào đun sôi. Cho 150g nha đam cắt miếng vừa ăn vào nồi, đun sôi lại khoảng 2 phút rồi thả thêm hành lá, rau mùi. Bát canh có vị thanh ngọt tự nhiên, giúp giải nhiệt rất tốt trong những ngày nắng nóng.

- Salad nha đam tôm tươi lạ miệng, bổ dưỡng: Tôm hấp chín bóc vỏ, trộn cùng nha đam cắt sợi đã chần giòn, dưa chuột và nước sốt chua ngọt. Món ăn giàu chất xơ và protein, vừa kích thích vị giác vừa giúp giữ dáng hiệu quả.

Những lưu ý quan trọng khi sử dụng cây nha đam

Dù mang đến vô vàn lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe và sắc đẹp, các chuyên gia y tế vẫn đặc biệt khuyến cáo việc sử dụng nha đam cần tuân thủ đúng quy trình để tránh gây phản ứng ngược.

Ranh giới giữa thuốc bổ và rủi ro sức khỏe nằm ở lớp nhựa vàng chứa aloin nằm giữa vỏ xanh và gel trắng. Chất này có tác dụng nhuận tràng rất mạnh nhưng dễ gây co thắt ruột, đau bụng và tiêu chảy nghiêm trọng nếu ăn phải. Do đó, sau khi hái lá, bạn nên dựng đứng cho nhựa vàng chảy hết ra ngoài, sau đó gọt sạch vỏ xanh rồi ngâm rửa kỹ phần gel dưới dòng nước chảy hoặc nước muối loãng trước khi chế biến.

Nha đam dễ trồng, nhanh được thu hoạch nhưng không nên dùng bừa bãi (Ảnh minh họa)

Ngoài ra, việc dùng nha đam cần có sự cân nhắc kỹ lưỡng đối với một số nhóm đối tượng đặc thù. Phụ nữ mang thai, đang cho con bú và trẻ em dưới 12 tuổi tuyệt đối không nên dùng đường uống vì tính tẩy độc mạnh có thể kích thích co bóp tử cung hoặc làm ảnh hưởng hệ tiêu hóa. Những người đang điều trị tiểu đường, huyết áp thấp, trĩ, viêm đại tràng, bệnh lý về thận hoặc người cao tuổi thể trạng hàn cũng cần cẩn trọng tránh làm biến động chỉ số đường huyết hay ion kali trong cơ thể.

Nha đam rất sợ úng, khi trồng bạn chỉ tưới 1 - 2 lần mỗi tuần khi đất khô hẳn và đặt chậu nơi nhiều ánh sáng. Tuyệt đối không dùng thuốc hóa học để giữ phần gel tinh khiết, an toàn khi sử dụng. Đồng thời, bạn nên thử một lượng nhỏ gel lên da tay trước khi đắp mặt để tránh nguy cơ kích ứng da. Cần ngưng sử dụng nha đam trước ít nhất 2 tuần nếu có lịch phẫu thuật nhé!