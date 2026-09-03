5 loại cây không nên cắt tỉa vào tháng 9: Số 2 nhiều người vẫn vô tình cắt nhầm

Tháng 9 là thời điểm quan trọng để chuẩn bị cho khu vườn bước vào mùa thu, nhưng các chuyên gia cảnh báo không nên cắt tỉa mọi thứ.

Khi mùa hè dần khép lại, tháng 9 là một tháng quan trọng đối với những người làm vườn. Dù việc dọn dẹp mọi thứ có thể khá hấp dẫn, một chuyên gia làm vườn cho rằng khi thời tiết chuyển lạnh, một số loại cây thực tế nên được giữ nguyên.

Không chỉ giúp bảo vệ cây trong mùa đông, việc để một số cây phát triển tự nhiên còn có thể tạo điểm nhấn cho khu vườn và cung cấp thức ăn, nơi trú ẩn cho động vật hoang dã.

Jo McGarry, chuyên gia thiết kế vườn cao cấp tại Caragh Nurseries (một trang trại trồng cây ở Ireland), cho biết: “Tháng 9 là thời điểm nhiều người bắt đầu muốn dọn dẹp mọi thứ, nhưng tôi chắc chắn sẽ giữ nguyên một số loại cây. Khu vườn không nhất thiết phải trống trơn khi bước vào mùa thu. Để yên một số loại cây thực sự có thể khiến khu vườn trở nên thú vị hơn, đồng thời tạo nơi trú ẩn cho động vật hoang dã.”

Cẩm tú cầu

Theo Jo, cẩm tú cầu là một trong những loại cây chính nên được để nguyên, đặc biệt là giống cẩm tú cầu mophead và lacecap.

Khi hoa bắt đầu tàn, bạn có thể muốn cắt bỏ chúng, nhưng thực tế “không cần vội”. Những bông hoa đã phai màu có thể trông “thực sự rất đẹp” khi chúng dần khô lại.

Chuyên gia cho biết: “Chúng có thể tạo thêm điểm nhấn cho khu vườn trong suốt mùa thu và mùa đông, vì vậy tôi sẽ để chúng nguyên như vậy và chỉ dọn dẹp khi mùa xuân đến.”

Cẩm tú cầu là một trong những loại cây chính nên được để nguyên, đặc biệt là giống cẩm tú cầu mophead và lacecap.

Cỏ cảnh

Đến cuối mùa hè, những khóm cỏ cảnh có thể trông hơi um tùm, nhưng điều đó không có nghĩa là bạn cần cắt chúng ngay.

Jo nói: “Cỏ cảnh có thể trông rất đẹp trong những tháng lạnh. Chúng tạo hình dáng cho khu vườn khi nhiều loại cây khác đã tàn lụi, đồng thời trông rất đẹp khi bắt sáng hoặc phủ một lớp sương giá.”

“Tôi sẽ để chúng nguyên và tận hưởng vẻ đẹp của chúng trong mùa đông thay vì cắt quá sớm.”

Cúc tím Echinacea

Những đầu hoa cúc tím đã tàn có thể không còn đẹp như mùa hè, nhưng đây lại chính là lý do bạn nên để chúng nguyên.

Chúng có thể tạo hình dáng cho khu vườn và cung cấp thức ăn cho chim, vì vậy chuyên gia khuyến nghị không cắt chúng vào tháng 9.

Sen đá sedum

Chuyên gia cho biết: “Sen đá sedum thực sự có thể trông rất đẹp khi khô dần. Những bông hoa thay đổi màu sắc, còn các cụm hạt tạo thêm điểm nhấn cho khu vườn trong những tháng lạnh. Tôi thích để chúng nguyên hơn là cắt tỉa tất cả.”

Oải hương

Dù nên tỉa nhẹ oải hương vào tháng 9, bạn cần tránh cắt quá mạnh. Khi cây bắt đầu hóa gỗ, việc cắt quá sâu có thể gây ra những vấn đề lớn hơn.

Thời điểm tốt nhất để tỉa oải hương là vào cuối mùa hè, ngay sau khi cây kết thúc thời kỳ ra hoa. Oải hương không dễ mọc chồi mới từ những cành già, vì vậy khi cắt tỉa, không nên cắt vào phần thân đã hóa gỗ.