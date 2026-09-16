Lời khuyên dành cho những gia đình thường ngâm rau trước khi nấu

Ngâm rau trước khi nấu là thói quen của nhiều gia đình với mong muốn loại bỏ bụi bẩn và dư lượng thuốc bảo vệ thực vật. Tuy nhiên, ngâm càng lâu chưa chắc rau càng sạch.

Không ít người mua rau về thường ngâm trong chậu nước khá lâu rồi mới rửa lại, với suy nghĩ càng ngâm kỹ càng an tâm. China Science Communication (một nền tảng phổ biến kiến thức khoa học của Trung Quốc) lưu ý đây là một trong những cách rửa rau tưởng sạch nhưng có thể không mang lại hiệu quả như mong muốn. Điểm quan trọng nằm ở thời gian ngâm và loại rau đang xử lý.

Không nên ngâm rau quá lâu

Không nên ngâm rau quá lâu (Ảnh: U Food)

Theo China Science Communication, việc ngâm rau trong nước thời gian dài có thể khiến thành tế bào của rau mềm hơn, tạo điều kiện để một số chất bẩn hoặc dư lượng thuốc bảo vệ thực vật thấm ngược vào bên trong. Không chỉ vậy, các vitamin tan trong nước như vitamin C và folate cũng có thể hòa tan vào nước, khiến giá trị dinh dưỡng của rau giảm đi.

Vì vậy, với phần lớn rau ăn lá, cách phù hợp hơn là rửa trực tiếp dưới vòi nước chảy, thay vì ngâm hàng chục phút hoặc lâu hơn chỉ với mục đích “làm sạch kỹ”.

China Science Communication dẫn dữ liệu cho thấy rửa rau ăn lá dưới vòi nước có thể loại bỏ khoảng 77% dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, hiệu quả cao hơn so với sử dụng chất tẩy rửa.

Các loại rau như rau bina, cải thìa, xà lách có bề mặt lá lớn và thường được ăn nguyên lá nên cần rửa kỹ từng phần. Khi rửa, nên tách các lá ra để nước có thể chảy tới cả phần cuống và các kẽ lá. Không nên ngâm rau quá lâu, bởi cách này không giúp loại bỏ chất bẩn hiệu quả bằng rửa dưới vòi nước, đồng thời còn có thể làm vi khuẩn lây lan giữa các lá rau.

Với những loại rau cuộn nhiều lớp như xà lách hoặc bắp cải, nên bỏ 2-4 lá ngoài cùng, kiểm tra các khe và nếp gấp trước khi tách từng lá để rửa.

Có loại rau vẫn nên ngâm, nhưng chỉ trong thời gian ngắn

Rửa rau (Ảnh: Epochtimes)

Điều đáng lưu ý là không phải mọi hình thức ngâm rau đều cần tránh. Với những loại rau cứng như đậu đũa, cần tây, có thể ngâm khoảng 5-10 phút, sau đó rửa dưới vòi nước khoảng 30 giây và dùng tay chà nhẹ. Không nên kéo dài thời gian ngâm vì có thể xảy ra hiện tượng các chất hòa tan thấm trở lại.

Sau khi rửa, những loại rau này có thể được chần nhanh bằng nước nóng. China Science Communication cho biết, chần nhanh bằng nước nóng có thể hỗ trợ phân hủy một số thuốc bảo vệ thực vật nhóm phospho hữu cơ, giúp loại bỏ khoảng 80-90% lượng tồn dư.

Riêng những loại có cấu trúc phức tạp như súp lơ xanh, súp lơ trắng, nơi các khe nhỏ dễ giữ côn trùng và chất bẩn, có thể cắt nhỏ phần hoa, ngâm trong nước ấm khoảng 20 phút, sau đó rửa dưới vòi nước và chần nhanh.

Đừng cắt rau rồi mới rửa

Đừng cắt rau rồi mới rửa (Ảnh: Casually Peckish)

Một thói quen khác cũng nên tránh là cắt rau trước, sau đó mới đem đi rửa. Khi rau đã bị cắt, vitamin C, folate và các chất dinh dưỡng tan trong nước có thể thất thoát qua bề mặt vết cắt. Các vết cắt còn làm tăng diện tích tiếp xúc với không khí và nước, từ đó tăng nguy cơ nhiễm bẩn. Cách hợp lý hơn là rửa sạch rau trước rồi mới cắt để chế biến.

Với bí đỏ, dưa chuột, cà rốt, khoai tây và các loại củ quả có bề mặt thô ráp, nên rửa dưới vòi nước kết hợp dùng bàn chải chuyên dụng. Ngay cả khi định gọt vỏ, vẫn nên rửa trước để tránh dao kéo chất bẩn từ vỏ vào phần thịt bên trong.

Không cần lạm dụng nước rửa rau hay máy rửa rau

China Science Communication cũng không khuyến khích sử dụng quá nhiều chất tẩy rửa để làm sạch rau. Nếu không được rửa kỹ, hóa chất có thể còn lưu lại trên bề mặt và gây nhiễm bẩn thứ cấp.

Máy rửa rau cũng không thể loại bỏ hoàn toàn mọi loại dư lượng thuốc bảo vệ thực vật. Dữ liệu cho thấy công nghệ siêu âm chỉ loại bỏ khoảng 53% dư lượng trên rau ăn lá.

Với rau mua từ nguồn thông thường, cách đơn giản vẫn là rửa dưới vòi nước, chà hoặc tách lá tùy từng loại, kiểm soát thời gian ngâm và sơ chế phù hợp trước khi nấu.

Vì thế, nếu gia đình có thói quen cứ mua rau về là ngâm thật lâu mới yên tâm, đây là điều nên thay đổi. Ngâm lâu không đồng nghĩa sạch hơn; quan trọng hơn là chọn đúng cách rửa cho từng loại rau và ưu tiên nước chảy thay vì ngâm kéo dài.

Nguồn: The Paper