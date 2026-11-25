Tưởng rằng bật dậy ngay khi báo thức reo là biểu hiện của kỷ luật, nhiều người không biết thói quen này có thể đẩy mình vào "cửa tử", nhất là trong những sáng mùa đông lạnh giá.

Vừa tắt báo thức xong, bạn bật dậy, xỏ dép và bước xuống nền nhà lạnh. Với nhiều người, đó là cách bắt đầu ngày mới đầy quyết tâm: thắng cơn buồn ngủ, không trì hoãn, không nuông chiều bản thân. Nghe thì có vẻ rất tốt, rất đáng học học nhưng hóa ra không phải. Bởi sức khỏe thì không vận hành theo tiêu chuẩn kỷ luật ấy.

Không phải bật dậy ngay sau khi chuông báo thức reo nghĩa là tốt (Ảnh minh họa)

Nhiều nguời không biết rằng, buổi sáng ngay khi vừa thức dậy là thời điểm cơ thể vô cùng nhạy cảm, nhất là hệ tim mạch. Sau nhiều giờ nằm nghỉ, tim mạch và hệ tuần hoàn cần thời gian thích nghi khi chuyển sang hoạt động. Mùa đông, nhiệt độ thấp còn khiến cơ thể phải phản ứng để giữ ấm và não bộ cũng không thể phản xạ nhanh để xử lý các rủi do.

Vì vậy, lời khuyên của các chuyên gia sức khỏe là bạn KHÔNG NÊN bật dậy vội vàng ngay sau khi thức giấc, dù là tỉnh nhờ báo thức hay thức giấc tự nhiên. Hành vi này tiềm ẩn nhiều rủi ro sức khỏe, nhất là vào mùa đông:

1. Tăng áp lực lên tim mạch, tiềm ẩn nguy cơ đột quỵ, đột tử

Vừa thức giấc, hệ thần kinh giao cảm được kích hoạt, khiến nhịp tim và huyết áp tăng. Nếu lập tức bật dậy, bước nhanh xuống giường trong không khí lạnh, hệ tuần hoàn phải thích nghi với nhiều thay đổi cùng lúc.

Nhiệt độ thấp còn khiến mạch máu co lại, làm huyết áp tăng và tim phải hoạt động nặng hơn. Tổng quan của chuyên gia Kazuomi Kario, đăng trên Hypertension tháng 6/2026, cho rằng phản ứng do lạnh có thể cộng hưởng với đợt tăng huyết áp tự nhiên khi thức giấc.

Mối liên hệ giữa thời tiết lạnh và biến cố tim mạch cũng được ghi nhận trong nghiên cứu tại Anh đăng trên BMJ năm 2010 và nghiên cứu 27 quốc gia đăng trên Circulation năm 2022. Các dữ liệu cho thấy nguy cơ nhồi máu cơ tim, đột quỵ và tử vong tim mạch có thể tăng khi trời rét.

Bật dậy quá nhanh vào sáng sớm mùa đông làm tăng nguy cơ xảy ra biến cố tim mạch (Ảnh minh họa)

Điều này đặc biệt đáng lưu ý với người bị tăng huyết áp, xơ vữa động mạch hoặc từng mắc bệnh tim mạch. Khi huyết áp tăng mạnh, tim và thành mạch phải chịu thêm áp lực; những người có bệnh nền có thể dễ gặp biến cố nghiêm trọng hơn. Vì vậy, đừng biến việc bật dậy ngay khi chuông báo thức reo thành một thói quen kỷ luật trong những sáng mùa đông.

2. Tụt huyết áp tư thế, choáng ngất và té ngã

Ở một số người, chuyển quá nhanh từ nằm sang đứng khiến huyết áp tụt đột ngột. Khi đứng, máu dồn xuống chân; cơ thể phải điều chỉnh nhịp tim và mạch máu để duy trì lượng máu lên não. Nếu phản ứng không kịp, người đó có thể hoa mắt, tối sầm mắt, chóng mặt hoặc ngất.

Theo Hiệp hội Tim mạch Mỹ, tụt huyết áp tư thế có thể làm tăng nguy cơ té ngã. Người cao tuổi, người mắc bệnh tim mạch, tiểu đường hoặc dùng một số thuốc hạ huyết áp cần đặc biệt lưu ý. Tình trạng mất nước, vừa ốm dậy hoặc nằm lâu cũng có thể khiến cơ thể khó điều chỉnh huyết áp khi đứng lên.

Cú ngã trong phòng ngủ, nhà vệ sinh hay cầu thang có thể gây chấn thương đầu, gãy xương và biến chứng nặng, nhất là ở người lớn tuổi. Cảm giác “đã tỉnh táo” không có nghĩa cơ thể sẵn sàng đứng bật lên.

3. Không khí lạnh kích thích đường thở, dễ làm bệnh hô hấp nặng hơn

Vừa rời chăn ấm, bạn có thể lập tức hít không khí lạnh và khô. Người khỏe mạnh thường thích nghi được, nhưng với người có đường thở nhạy cảm, sự thay đổi này có thể gây kích thích và khó chịu.

Bên cạnh hệ tim mạch, hệ hô hấp cũng dễ chịu áp lực lơn khi bạn bật dậy quá nhanh vào buổi sáng khi trời lạnh (Ảnh minh họa)

Không khí lạnh có thể khiến đường thở co hẹp, tăng tiết chất nhầy và làm xuất hiện các triệu chứng như ho, khò khè, tức ngực, khó thở. Người mắc hen suyễn hoặc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) cần thận trọng: lạnh có thể làm triệu chứng nặng lên, góp phần khởi phát cơn hen hoặc đợt cấp COPD, đôi khi cần cấp cứu.

Asthma Lung UK cũng cảnh báo không khí lạnh có thể khiến đường thở hẹp lại, làm người mắc hen và COPD khó thở hơn. Người bệnh nên dùng thuốc theo chỉ định, giữ ấm vùng mũi miệng khi ra ngoài và không tự ý ngừng thuốc kiểm soát bệnh.

Đừng biến buổi sáng thành cuộc chạy đua

Dù dùng báo thức hay tự tỉnh giấc, bạn vẫn nên tránh chuyển đột ngột từ nằm sang đứng. Điều quan trọng là cách cơ thể thay đổi tư thế, không phải tiếng chuông. Bạn nên nằm một chút, thậm chí dành thêm thời gian giãn cơ hoặc tập thở rồi mới xuống giường nếu không quá vội. Toàn bộ quy trình này chỉ cần kéo dài trong 1 - 2 phút sau đó mặc đủ ấm khi rời giường.

Nên dành khoảng 2 phút trước khi ra khỏi giường vào mỗi sáng mùa đông (Ảnh minh họa)

Hãy thử quy trình thức dậy nhẹ nhàng trong khoảng 2 phút được đề xuất trong bài xã luận đăng trên Hypertension Research ngày 9/11/2026:

- 30 giây đầu: Nằm yên, hít thở chậm, cử động nhẹ bàn tay, bàn chân và co duỗi các ngón chân.

- 30 giây tiếp theo: Từ từ nghiêng người, xoay nhẹ cổ chân, đầu gối rồi chuyển sang tư thế ngồi.

- 30 giây tiếp theo nữa: Ngồi ở mép giường, thả chân xuống sàn, tiếp tục hít thở bình thường.

- 30 giây cuối: Đứng lên từ từ, mặc đủ ấm rồi mới bắt đầu đi lại.

Cần khẳng định đó không phải lười biếng và cũng không nên nằm quá 30 phút hay hàng giờ sau khi thức dậy trên giường. Kỷ luật không nằm ở việc bật dậy nhanh đến đâu, mà ở cách bắt đầu ngày mới an toàn. Ngay cả mùa hè, đứng lên quá nhanh vẫn có thể gây tụt huyết áp tư thế, chóng mặt và té ngã. Hãy cho cơ thể vài phút thích nghi!