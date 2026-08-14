Lời khuyên của Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội dành cho người đang tiêm thuốc bổ não

Trước những lo ngại vì sức khỏe người dân, PGS.TS.BS Nguyễn Lân Hiếu đã có những chia sẻ vô cùng thiết thực về việc tiêm bổ não.

Theo PGS.TS.BS Nguyễn Lân Hiếu (Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội), hiện nay chỉ cần gõ cụm từ tìm địa chỉ tiêm thuốc bổ não tại nhà, chúng ta có thể dễ dàng thấy các số điện thoại công khai kèm theo hình ảnh minh họa. Điều đáng ngại nhất là hành động nguy hiểm và rất ít hiệu quả này vẫn thành một trào lưu lan từ thành phố xuống nông thôn. Thậm chí có những hội - chủ yếu là phụ nữ lớn tuổi, xuân thu nhị kỳ rủ nhau cùng đi tiêm cho... vui. Trước những lo ngại vì sức khỏe người dân, PGS.TS.BS Nguyễn Lân Hiếu đã có những chia sẻ vô cùng thiết thực về tiêm thuốc bổ não:

Hiểu đúng về tiêm thuốc bổ não

"Thứ nhất, thuốc bổ não là tên gọi "dân dã" chỉ các loại thuốc được tiêm vào cơ thể để hỗ trợ chức năng não bộ", BS Hiếu nói.

Chỉ cần gõ cụm từ tìm địa chỉ tiêm thuốc bổ não tại nhà, chúng ta có thể dễ dàng thấy các số điện thoại công khai kèm theo hình ảnh minh họa. (Ảnh: Vecteezy)

Các loại thuốc bổ não đường tiêm, truyền thường được chia thành ba nhóm chính như sau:

- Nhóm thuốc giúp tăng sử dụng oxy của tế bào não mà phổ biến nhất là Cerebrolysin, ngoài ra còn có Piracetam, Citicoline…

- Nhóm thuốc làm giãn mạch máu não, ví dụ như Cinnarizin

- Nhóm kết hợp cả hai tác dụng trên như Phezam - kết hợp giữa Piracetam và Cinnarizin

"Thứ hai, thuốc bổ não dạng tiêm có công dụng tăng cường tuần hoàn máu lên não nhờ cơ chế giãn mạch não, cải thiện trí nhớ và giấc ngủ nhờ tăng sử dụng oxy của các tế bào não", BS Hiếu cho hay. Nó có thể hỗ trợ phục hồi nhanh và giảm thiểu các hậu quả của phẫu thuật, chấn thương sọ não, đột quỵ cấp nhờ cả 2 cơ chế của nhóm thuốc này.

"Thứ ba, những chỉ định dùng thuốc bổ não đường tiêm truyền được các hội chuyên ngành khuyến cáo thường ở mức bằng chứng thấp, không phải là thuốc bắt buộc. Chủ yếu dùng trong các trường hợp cấp cứu đột quỵ, chấn thương sọ não, chóng mặt tiền đình cấp...Chưa một loại thuốc bổ não nào được khuyến cáo tiêm truyền dự phòng đột quỵ, tăng trí nhớ...", BS Hiếu nhấn mạnh.

Thứ tư, các biến chứng có thể gặp khi sử dụng thuốc đường tiêm truyền như sưng đỏ và mẩn ngứa tại vị trí tiêm. Rối loạn tiêu hóa: đau vùng thượng vị, nôn mửa, tiêu chảy. Buồn ngủ và ngủ gà gật. Thuốc có thể gây rối loạn nồng độ insulin trong cơ thể và điều này ảnh hưởng đến việc điều trị bệnh tiểu đường. Ngoài ra, việc dùng chung thuốc bổ não với kháng sinh có thể làm tăng nguy cơ chảy máu... Cũng giống như các thuốc tiêm truyền khác, thuốc bổ cũng có nguy cơ gây sốc phản vệ nên trước khi sử dụng luôn cần kiểm tra đã đủ bộ chống sốc theo quy định hay chưa.

3 lời khuyên của Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội dành cho người đang dùng thuốc bổ não

PGS.TS.BS Nguyễn Lân Hiếu. (Ảnh: BSCC)

BS Hiếu đưa ra lời khuyên cho các bác, các cô, những người đang "tiền mất, tay đau, nguy hiểm rình rập" mà hiệu quả chỉ giải quyết được vấn đề tâm lý:

1. Tiêm bổ não định kỳ hàng năm cho người >50 tuổi khỏe mạnh? Câu trả lời rất rõ ràng là không nên, không có khuyến cáo nào cho rằng tiêm thuốc bổ não định kỳ trên người bình thường sẽ có lợi cho sức khoẻ. Việc làm này vi phạm cả chỉ định chuyên môn lẫn đạo đức.

2. Gọi về để tiêm truyền tại nhà hy vọng giúp người thân mình học tốt hơn, hết đau đầu, chóng mặt, dự phòng tai biến... Các chuyên gia cảnh báo việc tự ý tiêm bổ não tiềm ẩn nhiều nguy cơ, có loại chưa được cấp phép, chưa kiểm chứng an toàn, đặc biệt là các biến chứng do tiêm truyền có thể gặp trong thực tế. Chỉ được dùng khi có chỉ định của bác sĩ chuyên khoa.

3. Dùng đường tiêm truyền khi vẫn có thể uống được là hoàn toàn không hợp lý. Các thuốc bổ não hầu như đều có dạng uống, tiêm truyền thường dùng trong trường hợp cấp cứu, bệnh nhân tri giác không tốt.

"Thay vì rủ nhau đi tiêm, các cô các bác hãy rủ nhau đi đo huyết áp định kỳ, đi bộ buổi sáng, ngủ đúng giờ, ăn nhạt bớt... Đây mới là đơn thuốc bổ não tốt nhất và miễn phí", PGS.TS.BS Nguyễn Lân Hiếu nhấn mạnh.