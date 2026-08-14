Nguyên Đại sứ Palestine dành lời khen ngợi đặc biệt cho một bệnh viện tại Việt Nam

Nguyên Đại sứ Palestine tại Việt Nam lựa chọn Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức để điều trị chấn thương khớp gối và bày tỏ sự hài lòng trước chuyên môn, chất lượng chăm sóc của đội ngũ y tế.

Ở tuổi 65, nguyên Đại sứ Palestine tại Việt Nam gặp tai nạn sinh hoạt cách đây hơn hai tháng, dẫn đến chấn thương khớp gối phải. Tình trạng đau kéo dài khiến việc đi lại và sinh hoạt hằng ngày của ông bị ảnh hưởng.

Qua thăm khám và đánh giá, các bác sĩ của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức xác định người bệnh bị rách sụn chêm trong khớp gối phải. Sau khi được tư vấn cụ thể về tình trạng tổn thương và phương án điều trị, ông quyết định lựa chọn phẫu thuật tại Việt Nam.

Theo nguyên Đại sứ Palestine, lựa chọn Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức được hình thành từ một niềm tin đã có từ nhiều năm trước. Ông cho biết mình biết đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức từ những năm 1980, khi sang Việt Nam với tư cách là một lưu học sinh Palestine.

“Ngay từ khi đó, tôi đã biết đây là một bệnh viện trung ương hàng đầu của Việt Nam, quy tụ nhiều chuyên gia và bác sĩ giỏi. Sau nhiều năm gắn bó với Việt Nam, tôi vẫn luôn theo dõi sự phát triển của ngành y tế Việt Nam, đặc biệt là Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức”, nguyên Đại sứ dành lời khen cho Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Phẫu thuật nội soi, đường vào khớp chỉ khoảng 0,5 cm

Sau khi đánh giá toàn diện tình trạng khớp gối, ê-kíp phẫu thuật quyết định lựa chọn phương pháp nội soi để xử trí tổn thương sụn chêm.

Theo PGS.TS Nguyễn Mạnh Khánh, Chủ tịch Hội Chấn thương chỉnh hình Việt Nam, Phó Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, với phẫu thuật nội soi khớp gối, bác sĩ có thể quan sát trực tiếp các cấu trúc bên trong khớp, đánh giá chính xác tổn thương và tiến hành xử trí thông qua những đường vào rất nhỏ.

PGS Nguyễn Mạnh Khánh đang thăm khám cho bệnh nhân, ảnh BSCC.

Trong trường hợp này, các đường vào khớp chỉ khoảng 0,5 cm. Ca phẫu thuật diễn ra trong thời gian ngắn. Sau mổ, người bệnh tỉnh táo, sức khỏe ổn định, có thể ngồi dậy và bắt đầu tập vận động khớp gối ngay trong ngày.

Những năm gần đây, người bệnh quốc tế đến Việt Nam không còn chủ yếu là các trường hợp cấp cứu do tai nạn trong quá trình du lịch hay sinh sống. Ngày càng có nhiều người chủ động tìm hiểu, lựa chọn cơ sở y tế, thăm khám, chẩn đoán và lên kế hoạch điều trị tại Việt Nam.

Nhóm người bệnh cũng ngày càng đa dạng, từ khách du lịch, chuyên gia nước ngoài, các đoàn ngoại giao đến những người chủ động lựa chọn Việt Nam để chăm sóc sức khỏe.

“Điều đó cho thấy chúng ta đang chuyển từ thế bị động tiếp nhận người bệnh quốc tế sang chủ động thu hút và phục vụ người bệnh quốc tế”, PGS Nguyễn Mạnh Khánh nhận định.

Theo PGS Nguyễn Mạnh Khánh, chất lượng chuyên môn là nền tảng quan trọng tạo dựng niềm tin. Bên cạnh kỹ thuật và tay nghề của đội ngũ y tế, sự tận tâm trong chăm sóc, hỗ trợ dinh dưỡng, phục hồi chức năng, cùng thời gian điều trị và chi phí hợp lý cũng là những yếu tố được người bệnh quốc tế đánh giá cao.

“Với nhiều trường hợp, thời gian từ thăm khám, chẩn đoán, tư vấn đến phẫu thuật được rút ngắn đáng kể. Như trường hợp này, người bệnh đến khám, được chẩn đoán và sau khi tư vấn đã quyết định phẫu thuật ngay ngày hôm sau”, PGS Nguyễn Mạnh Khánh chia sẻ.

Ca mổ của PGS Nguyễn Mạnh Khánh (ảnh BSCC).

Những lợi thế này không chỉ góp phần củng cố niềm tin của người bệnh mà còn mở ra tiềm năng phát triển khám, chữa bệnh kết hợp du lịch y tế, đưa y tế Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng với khu vực và quốc tế.

Lời cảm ơn trước ngày trở về

Sau ca phẫu thuật, người bệnh dành lời cảm ơn tới PGS Nguyễn Mạnh Khánh cùng toàn thể cán bộ, nhân viên Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã tận tình chăm sóc và hỗ trợ ông trong suốt quá trình điều trị.

Đặc biệt, ông bày tỏ sự trân trọng đối với đội ngũ điều dưỡng - những người trực tiếp đồng hành, chăm sóc người bệnh mỗi ngày.

“Tôi sẽ luôn ghi nhớ sự quan tâm, chăm sóc của các bác sĩ và nhân viên y tế. Các bạn đã tạo cho tôi một môi trường và bầu không khí thoải mái trong suốt quá trình điều trị tại Bệnh viện Việt Đức.”

Với một người từng học tập, làm việc và có nhiều năm gắn bó với Việt Nam, lựa chọn Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức để điều trị không chỉ là lựa chọn một cơ sở y tế mà còn là sự tiếp nối của niềm tin đã được hình thành qua nhiều thập kỷ.

Ca phẫu thuật nội soi sụn chêm vì thế không đơn thuần là một ca điều trị thành công, mà còn là dấu ấn về năng lực chuyên môn, chất lượng chăm sóc và sự hội nhập của y tế Việt Nam, góp phần đưa hình ảnh người thầy thuốc Việt Nam đến gần hơn với cộng đồng quốc tế.