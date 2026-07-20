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Lời khuyên cho tất cả những người có nhà cho thuê

Thùy Linh
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Nhiều người dân có nhà, căn hộ hoặc bất động sản cho thuê tại nhiều địa phương nhưng chưa nắm rõ quy định mới về nghĩa vụ thuế.

Mới đây, cơ quan Thuế TP Hà Nội vừa có hướng dẫn giải đáp những vướng mắc của người dân liên quan đến việc tính thuế, kê khai hồ sơ và nộp thuế đối với trường hợp sở hữu nhiều bất động sản cho thuê tại các tỉnh, thành phố khác nhau.

Theo cơ quan thuế, bước đầu tiên là xác định tổng doanh thu chịu thuế trong năm. Nếu doanh thu từ hoạt động cho thuê bất động sản không vượt 1 tỷ đồng/năm thì cá nhân không phải nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) và thuế thu nhập cá nhân (TNCN).

Ngược lại, trường hợp tổng doanh thu vượt ngưỡng 1 tỷ đồng/năm, người cho thuê phải thực hiện nghĩa vụ nộp cả thuế GTGT và thuế TNCN. Trong đó, thuế GTGT được tính bằng doanh thu tính thuế nhân với thuế suất 5%; còn thuế TNCN được xác định theo công thức: (Doanh thu tính thuế TNCN - 1 tỷ đồng) x 5%.

Ví dụ, nếu một cá nhân có tổng doanh thu từ cho thuê bất động sản trong năm 2026 là 1,2 tỷ đồng thì thuộc diện phải nộp cả hai loại thuế do doanh thu đã vượt mức 1 tỷ đồng.

Theo cách tính này, số thuế TNCN phải nộp là (1,2 tỷ đồng - 1 tỷ đồng) x 5% = 10 triệu đồng.

Thuế GTGT phải nộp là 1,2 tỷ đồng x 5% = 60 triệu đồng.

Như vậy, tổng số thuế phải nộp là 70 triệu đồng.

Về hồ sơ khai thuế, cá nhân cần chuẩn bị tờ khai thuế đối với hoạt động cho thuê bất động sản theo mẫu quy định tại Thông tư 50/2026, kèm theo phụ lục bảng kê chi tiết các bất động sản theo Thông tư 18/2026.

Đối với thời hạn kê khai, người nộp thuế có thể lựa chọn khai thuế hai lần trong năm. Theo đó, hồ sơ của lần khai thứ nhất phải được nộp chậm nhất vào ngày 31/7 của năm tính thuế; lần thứ hai chậm nhất vào ngày 31/1 của năm dương lịch tiếp theo.

Nếu lựa chọn khai thuế một lần cho toàn bộ năm tính thuế, thời hạn nộp hồ sơ là chậm nhất ngày 31/1 của năm dương lịch kế tiếp.

Về nơi nộp hồ sơ, cá nhân được quyền lựa chọn một cơ quan thuế tại địa phương nơi có bất động sản cho thuê để thực hiện việc kê khai chung. Ví dụ, trường hợp sở hữu ba bất động sản tại Hà Nội, Hải Phòng và Bắc Ninh, người nộp thuế có thể lựa chọn Thuế TP Hà Nội, Thuế TP Hải Phòng hoặc Thuế tỉnh Bắc Ninh để nộp một bộ hồ sơ khai thuế cho cả ba bất động sản.

Tuy nhiên, trong cùng bộ hồ sơ, người nộp thuế vẫn phải kê khai riêng đối với từng bất động sản, bao gồm địa chỉ, hợp đồng cho thuê, doanh thu phát sinh, số thuế GTGT và thuế TNCN tương ứng của từng căn theo bảng kê chi tiết đính kèm.

Sau khi hoàn tất việc kê khai, cá nhân sẽ thực hiện nộp số thuế đã xác định tại từng địa phương nơi có bất động sản cho thuê theo đúng quy định.

Cá nhân có thể thực hiện 100% kê khai thuế trực tuyến tại Cổng Dichvucong.gdt.gov.vn hoặc ứng dụng eTax Mobile, không cần phải đến tận cơ quan thuế.

(Theo Thuế TP Hà Nội)

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