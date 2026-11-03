Lắp camera trong phòng ngủ có thể mang lại nhiều tiện lợi nhưng gia đình cần lưu ý một số điều quan trọng để đảm bảo an toàn và bảo vệ quyền riêng tư.

Camera an ninh ngày càng trở thành thiết bị quen thuộc trong nhiều gia đình. Không chỉ được lắp đặt ở cửa ra vào, phòng khách hay hành lang, một số gia đình còn cân nhắc đặt camera trong phòng ngủ vì những nhu cầu riêng, chẳng hạn như tiện theo dõi trẻ nhỏ, người cao tuổi hoặc hỗ trợ chăm sóc người thân khi cần thiết. Tuy nhiên, phòng ngủ vốn là không gian riêng tư, nơi diễn ra nhiều hoạt động cá nhân nên việc lắp đặt camera tại đây cần được cân nhắc kỹ lưỡng. Một số chi tiết tưởng chừng nhỏ trong quá trình lựa chọn và lắp đặt có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sự riêng tư cũng như an toàn thông tin của các thành viên. Dưới đây là 7 lưu ý quan trọng mà gia đình nên biết khi lắp camera trong phòng ngủ

1. Chú ý vị trí và góc quan sát, không nên để camera bao quát toàn bộ căn phòng

Đây là điều đầu tiên cần cân nhắc khi lắp camera trong phòng ngủ. Nhiều người có thói quen chọn vị trí trên cao, ở góc phòng để thiết bị có thể quan sát được mọi ngóc ngách. Tuy nhiên, cách lắp đặt này không thực sự phù hợp với một không gian riêng tư như phòng ngủ. Camera không nên quay trực diện vào giường ngủ, khu vực thay quần áo hoặc những vị trí thường diễn ra hoạt động cá nhân. Thay vào đó, nếu thực sự cần thiết vì mục đích chăm sóc, gia đình nên giới hạn góc quan sát ở khu vực cần theo dõi, tránh ghi lại những hình ảnh không liên quan. Đặc biệt, nếu phòng ngủ có nhiều người cùng sử dụng, cần trao đổi trước và nhận được sự đồng thuận của tất cả những người liên quan. Không nên tự ý lắp đặt thiết bị mà không thông báo cho người thường xuyên sinh hoạt trong phòng.

2. Chọn camera có tính năng bảo mật tốt

Không phải chiếc camera nào có hình ảnh sắc nét cũng là lựa chọn phù hợp để lắp trong phòng ngủ. Bên cạnh độ phân giải, khả năng quan sát ban đêm hay kết nối điện thoại, gia đình cần đặc biệt quan tâm đến tính năng bảo mật của thiết bị. Nên ưu tiên những sản phẩm đến từ thương hiệu uy tín, có cơ chế mã hóa dữ liệu, hỗ trợ xác thực hai yếu tố và được nhà sản xuất cập nhật phần mềm thường xuyên. Đây là những yếu tố giúp hạn chế nguy cơ tài khoản hoặc dữ liệu hình ảnh bị truy cập trái phép. Ngoài ra, trước khi mua, bạn nên tìm hiểu kỹ chính sách bảo mật của nhà sản xuất, đặc biệt là cách thiết bị thu thập, lưu trữ và xử lý dữ liệu. Không nên chọn những sản phẩm không rõ nguồn gốc, ứng dụng quản lý thiếu thông tin hoặc không có hướng dẫn bảo mật cụ thể.

3. Không để camera có nhiều người truy cập

Một chiếc camera có thể được kết nối với nhiều điện thoại để các thành viên trong gia đình cùng theo dõi. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là nên chia sẻ quyền truy cập cho tất cả mọi người. Với camera đặt trong phòng ngủ, gia đình càng cần giới hạn số lượng tài khoản được phép xem hình ảnh trực tiếp hoặc video đã ghi lại. Chỉ nên cấp quyền cho những người thực sự có nhu cầu và trách nhiệm chăm sóc, quản lý thiết bị. Bên cạnh đó, hãy thường xuyên kiểm tra danh sách tài khoản và thiết bị đang đăng nhập. Nếu có người không còn nhu cầu sử dụng, chẳng hạn người giúp việc đã nghỉ hoặc thành viên không còn phụ trách việc chăm sóc, gia đình nên thu hồi quyền truy cập kịp thời. Việc kiểm soát này giúp hạn chế tình trạng hình ảnh riêng tư bị xem bởi những người không liên quan, đồng thời giúp gia đình chủ động hơn trong việc bảo vệ dữ liệu cá nhân.

4. Thay mật khẩu mặc định ngay sau khi lắp đặt

Đây là thao tác đơn giản nhưng rất dễ bị bỏ qua. Nhiều người sau khi mua camera chỉ cần cắm điện, kết nối với điện thoại là sử dụng ngay mà quên thay đổi mật khẩu ban đầu do nhà sản xuất cung cấp. Trên thực tế, mật khẩu mặc định hoặc những mật khẩu quá đơn giản có thể khiến thiết bị dễ trở thành mục tiêu của các hành vi truy cập trái phép. Vì vậy, ngay sau khi cài đặt, bạn nên đổi sang mật khẩu riêng có độ bảo mật cao, kết hợp chữ hoa, chữ thường, số và ký tự đặc biệt. Không nên sử dụng những thông tin dễ đoán như ngày sinh, số điện thoại, tên thành viên trong gia đình hoặc dùng chung mật khẩu với các tài khoản cá nhân khác. Nếu camera hỗ trợ xác thực hai yếu tố, hãy kích hoạt tính năng này để tăng thêm một lớp bảo vệ.

5. Kiểm tra camera định kỳ, không nên lắp xong rồi bỏ mặc

Sau khi lắp đặt, nhiều gia đình thường ít khi kiểm tra lại camera nếu thiết bị vẫn hoạt động bình thường. Tuy nhiên, việc rà soát định kỳ là cần thiết để đảm bảo thiết bị vẫn hoạt động đúng như mong muốn và không phát sinh những vấn đề về bảo mật. Bạn nên kiểm tra góc quay, tình trạng hoạt động, các bản cập nhật phần mềm và danh sách thiết bị đang đăng nhập. Nếu phát hiện camera tự thay đổi góc quan sát, xuất hiện tài khoản lạ hoặc có hoạt động bất thường, cần kiểm tra ngay và thay đổi thông tin đăng nhập khi cần thiết. Ngoài ra, hãy chú ý đến đèn báo trạng thái và các thông báo từ ứng dụng quản lý. Không nên bỏ qua những cảnh báo đăng nhập hoặc truy cập bất thường được gửi đến điện thoại.

6. Tránh đặt ﻿camera ﻿quá sát tường, rèm hoặc cửa sổ

Vị trí lắp đặt không chỉ ảnh hưởng đến góc quan sát mà còn quyết định chất lượng hình ảnh và độ ổn định của thiết bị. Nếu đặt camera quá sát tường, rèm cửa hoặc các vật dụng lớn, một phần ống kính có thể bị che khuất, khiến hình ảnh thu được không rõ ràng. Với những thiết bị có khả năng xoay, rèm cửa hoặc đồ vật xung quanh còn có thể cản trở chuyển động của camera. Đặc biệt, không nên đặt camera quá gần cửa sổ nếu vị trí đó thường xuyên có ánh sáng mạnh chiếu trực tiếp vào ống kính. Hiện tượng ngược sáng có thể khiến hình ảnh bị lóa, khó quan sát, nhất là vào ban ngày. Gia đình nên chọn vị trí thông thoáng, ổn định, tránh nguồn nhiệt và nơi có độ ẩm cao. Đồng thời, cần bố trí dây điện gọn gàng để hạn chế nguy cơ vướng víu trong quá trình sinh hoạt.