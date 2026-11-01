Vùng đất này ẩn chứa những bí mật lịch sử và sở hữu tiềm năng gì đặc biệt?

Đầm Thị Nại, nơi diễn ra trận thủy chiến được ví như "Xích Bích của Việt Nam", đang được chú ý với dự án ven bờ gần 5.000 tỷ đồng. Không chỉ mang dấu ấn lịch sử, vùng nước này có hệ sinh thái phong phú và một khu rừng ngập mặn thu hút nhiều loài chim quý hiếm.

Cuối tháng 10/2026, đầm Thị Nại tại khu vực Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai, thu hút sự chú ý khi dự án Khu nhà ở sinh thái Thị Nại Ecobay ven bờ được phê duyệt điều chỉnh quy hoạch. Theo VTC News, dự án có tổng vốn đầu tư 4.998 tỷ đồng, quy mô lập quy hoạch khoảng 117,93 ha, nằm tại phường Quy Nhơn và Quy Nhơn Đông.

Cầu Thị Nại dài gần 7km, nối trung tâm Quy Nhơn với bán đảo Phương Mai - Ảnh: An ninh tiền tệ

Phương án được duyệt chuyển một phần đất biệt thự du lịch thành nhà ở, đồng thời bổ sung diện tích cho trường học và cơ sở y tế. Điểm đáng chú ý là hơn 42.000m² dành cho khu lưu trú trên mặt nước được loại bỏ. Theo VnExpress, diện tích quy hoạch cho mặt nước sử dụng công cộng và rừng ngập mặn tăng từ khoảng 58,27 ha lên 65,06 ha. Những con số này cho thấy yêu cầu bố trí không gian đô thị song hành với đặc điểm tự nhiên của vùng cửa sông.

Đầm Thị Nại nằm ở vùng cửa sông Hà Thanh, thông ra biển qua cửa Thị Nại. Vị trí cửa biển giúp nơi đây trở thành khu vực có ý nghĩa chiến lược đối với việc kiểm soát đường thủy và khu vực Quy Nhơn. Những đặc điểm địa hình này cũng góp phần tạo nên một trong những cuộc thủy chiến nổi tiếng của lịch sử Việt Nam.

Theo Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, ngày 27/2/1801, trận đánh lớn diễn ra trên vùng Thị Nại giữa quân Tây Sơn và lực lượng của Nguyễn Ánh. Cuộc giao tranh sử dụng hỏa công, kết thúc với thắng lợi của quân Nguyễn và làm thay đổi tương quan sức mạnh giữa hai bên. Trận đánh tác động mạnh đến cục diện cuộc chiến vào giai đoạn cuối của nhà Tây Sơn.

Bởi quy mô và tính chất quyết liệt, nhiều tư liệu lịch sử ví cuộc giao tranh này với trận Xích Bích nổi tiếng của Trung Quốc. Ngày nay, cầu Thị Nại bắc qua vùng đầm, nối khu vực Quy Nhơn với hướng bán đảo Phương Mai. Từ cây cầu, mặt nước, bãi bồi và những dải rừng ven bờ tạo nên cảnh quan khác biệt với các bãi biển du lịch quen thuộc.

Đầm Thị Nại rộng khoảng 5.060 ha, tiếp nhận nước từ hệ thống sông Kôn, sông Hà Thanh rồi thông ra biển. Sự giao thoa giữa nước ngọt và nước mặn tạo nên môi trường sống phong phú, đồng thời cung cấp nguồn lợi thủy sản cho hàng chục nghìn cư dân.

"Sân chim" giữa đầm Thị Nại là nơi trú ngụ của nhiều loài chim quý hiếm - Ảnh: Vietnam Plus

Theo kết quả điều tra phục vụ dự án thành lập khu dự trữ thiên nhiên giai đoạn 2021-2022, đầm Thị Nại có 145 loài thực vật, 191 loài động vật đáy, 126 loài cá và 103 loài chim. Đáng chú ý là khu phục hồi sinh thái Cồn Chim rộng khoảng 480 ha, bao gồm rừng ngập mặn, các cồn và mặt nước. Hệ rễ cây giúp giữ bùn, hạn chế xói lở và tạo nơi trú ẩn cho tôm, cua, cá.

Tháng 5/2026, nhiều đàn chim nước xuất hiện tại Cồn Chim sau khi khu vực này chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 hồi cuối năm 2025. Trong đó, có đàn khoảng 100 cá thể mang đặc điểm giống cò nhạn. Sự trở lại của loài chim nước này cho thấy giá trị của môi trường sinh thái tại Cồn Chim và đặt ra yêu cầu bảo vệ nơi cư trú của chúng.

Từ Quy Nhơn, du khách có thể khám phá đầm Thị Nại bằng thuyền. Theo Báo Gia Lai, hai tuyến đã được khai thác gồm hành trình qua tháp Thầy Bói, cảng Quy Nhơn và tuyến tham quan rừng ngập mặn, Cồn Chim. Mỗi lựa chọn mang đến trải nghiệm khác nhau về cảnh quan, văn hóa và đời sống ngư dân.

Tại Cồn Chim, khách có thể ngồi thuyền len qua những con lạch, quan sát chim hoang dã, tìm hiểu hệ động thực vật nước lợ. Một số chương trình còn kết hợp chèo SUP, câu cá, theo chân người dân giở lưới hoặc thăm rập. Sau hành trình, du khách có thể thưởng thức các loại tôm, cua, cá và nhiều món đặc sản địa phương.

Du khách nên ưu tiên tham quan vào buổi sáng hoặc chiều muộn, đặc biệt nếu muốn quan sát chim. Gia đình có trẻ nhỏ, người cao tuổi cần chọn thuyền có áo phao phù hợp, chỗ ngồi ổn định. Ngoài ra, nên kiểm tra thời tiết, lịch thủy triều và điều kiện vận hành, nhất là vào mùa mưa bão.