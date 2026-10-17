Bạn có thể ngủ ngon khi cục nóng điều hòa nhà hàng xóm như chiếc máy cày chạy ù ù bên tai, hết đêm này sang đêm khác?

Một chiếc điều hòa thường gồm hai bộ phận chính: dàn lạnh đặt trong nhà và cục nóng lắp bên ngoài để tản nhiệt. Do thường nằm ở ban công, sân thượng hoặc phía ngoài tường nhà, cục nóng ít được người sử dụng chú ý hơn. Đó cũng là lý do một gia đình có thể không nhận ra cục nóng điều hòa nhà mình đang gây phiền toái cho hàng xóm.

Nhiều gia đình từng lên mạng "than trời" vì cục nóng điều hòa nhà bên mỗi khi hoạt động, thiết bị phát ra tiếng kêu lớn chẳng khác nào "máy cày". Đặc biệt vào ban đêm, khi hàng xóm bật điều hòa, tiếng động khiến gia đình khó ngủ.

Bạn có thể ngủ ngon khi cục nóng điều hòa nhà hàng xóm như chiếc máy cày chạy ù ù bên tai - Ảnh minh họa

Tiếng ồn lọt qua cửa hay rung theo tường?

Cục nóng điều hòa vận hành nhờ quạt gió và máy nén, nên việc phát ra âm thanh nhất định là điều bình thường. Tiếng ồn từ quạt và máy nén có thể lan truyền qua không khí rồi lọt vào không gian sống qua cửa sổ, khe cửa hoặc các ô thông gió. Ở trường hợp này, âm thanh thường nghe rất rõ khi mở cửa và giảm đi đáng kể khi gia đình đóng kín cửa.

Một khả năng khác là rung động cơ học truyền trực tiếp từ thiết bị qua giá đỡ, tường hay các điểm liên kết. Tài liệu của Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ (EPA) chỉ ra rằng việc đặt thiết bị trên các bộ phận đỡ đàn hồi hay đệm cao su giảm chấn là giải pháp hiệu quả để hạn chế rung động truyền vào kết cấu nhà.

Người chịu ảnh hưởng của âm thanh nên bắt đầu bằng việc ghi lại thời gian tiếng ồn xuất hiện, độ dài mỗi đợt, vị trí nghe rõ nhất và đối chiếu xem có trùng khớp với lúc cục nóng nhà hàng xóm hoạt động hay không. Hãy chủ động so sánh mức độ âm thanh giữa lúc đóng và mở cửa, tuyệt đối không tự ý trèo ra ngoài hay tiếp cận thiết bị của hàng xóm để kiểm tra.

Những rung động bất thường có thể xuất phát từ sự cố ở bộ phận quạt, vòng bi - Ảnh minh họa

Giải pháp thường ở thiết bị phát ra tiếng ồn

Nếu tiếng ồn đột ngột gia tăng so với trước đây, đi kèm âm thanh lạch cạch, độ rung bất thường hoặc tiếng quạt quay không đều, gia đình nên chủ động trao đổi để hàng xóm gọi thợ chuyên môn tới kiểm tra. Theo khuyến cáo từ thương hiệu Daikin, những âm thanh và rung động bất thường này thường xuất phát từ sự cố ở bộ phận quạt, vòng bi hoặc cảnh báo thiết bị đã đến lúc cần bảo dưỡng định kỳ.

Tuy không phải tiếng ồn nào cũng báo hiệu máy hỏng, nhưng bất kỳ sự thay đổi đột ngột nào về âm thanh cũng cần được rà soát kỹ lưỡng. Tùy thuộc vào nguyên nhân thực tế, kỹ thuật viên sẽ tiến hành siết lại giá đỡ, gia cố các chi tiết bị lỏng, bổ sung bộ phận giảm rung hay căn chỉnh lại quạt và vị trí lắp đặt.

Việc thay thế đệm cao su chống rung hay điều chỉnh điểm tựa chỉ phát huy tác dụng khi bảo đảm đúng cấu tạo, tải trọng và tiêu chuẩn kỹ thuật từ nhà sản xuất. Gia chủ tuyệt đối không tự ý tháo dỡ cục nóng, nới lỏng giá treo hoặc che mặt hút/mặt thổi gió nhằm giảm tiếng ồn.

Trường hợp cục nóng đặt quá gần cửa sổ phòng ngủ nhà bên, phương án nắn lại hướng thổi hoặc di dời vị trí lắp đặt là hướng xử lý đáng cân nhắc nếu điều kiện không gian cho phép. Hướng dẫn thiết kế của Bộ Năng lượng Mỹ (DOE) cũng khuyến nghị nên bố trí dàn nóng tránh xa các cửa sổ, cửa ra vào thường xuyên mở, đồng thời bảo đảm khoảng trống kỹ thuật thuận tiện cho công tác bảo trì.

Nhà bị ảnh hưởng nên làm gì trước?

Nếu âm thanh chủ yếu lọt qua cửa, gia đình nên bắt đầu bằng việc kiểm tra lại độ kín của các khe hở quanh cánh cửa, khung cửa sổ và các điểm tiếp giáp. Việc sử dụng rèm vải dày có thể giúp không gian trong phòng dễ chịu hơn. Đối với trường hợp âm thanh truyền qua kết cấu tường, giải pháp xử lý trực tiếp tại nguồn phát luôn mang lại hiệu quả cao hơn việc dán thêm các vật liệu trang trí cách âm bên trong căn phòng.

Khi trao đổi với hàng xóm, gia đình nên tập trung mô tả cụ thể hiện tượng thực tế: tiếng ồn thường xuất hiện vào khung giờ nào, ảnh hưởng rõ nhất ở khu vực nào và có dấu hiệu thay đổi sau khi thiết bị hoạt động một thời gian hay không. Cách tiếp cận dựa trên những quan sát khách quan sẽ dễ tạo sự đồng thuận cùng kiểm tra, thay vì khẳng định điều hòa của nhà bên bị hỏng hay lắp đặt sai quy chuẩn.

Trường hợp hai bên chưa thể thống nhất hướng xử lý, cư dân tại các khu chung cư có thể nhờ ban quản lý hỗ trợ rà soát lại vị trí lắp đặt theo quy định chung của tòa nhà. Nếu phát sinh tranh chấp kéo dài, việc đo đạc mức độ tiếng ồn cần được thực hiện bởi đơn vị có chuyên môn và thiết bị chuẩn hóa.