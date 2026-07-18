Lời khuyên cho những người hay uống nước sấu ngâm

Giữa cái nóng oi bức của ngày hè, một cốc nước sấu ngâm chua chua ngọt ngọt mát lạnh được nhiều người coi như "vị cứu tinh". Thế nhưng, bạn có dám chắc trước giờ mình uống loại nước này đúng cách?

Nước sấu ngâm luôn được xếp vào nhóm đầu những thức uống giải nhiệt "quốc dân" của người Việt ngày nắng nóng. Với vị chua ngọt thanh mát, hương thơm đặc trưng kích thích vị giác và khả năng đập tan cơn khát tức thì, loại nước này phổ biến từ các hàng quán đường phố tới mỗi gia đình.

Hơn cả một loại nước đường lỏng thơm mùi quả, nước sấu ngâm nguyên chất chứa hệ dưỡng chất phong phú gồm các axit hữu cơ, vitamin C, sắt và các chất điện giải tự nhiên. Khi cơ thể di chuyển ngoài trời nắng nóng gay gắt, mồ hôi tiết ra liên tục làm mất đi một lượng lớn nước và muối khoáng, dẫn đến tình trạng mệt mỏi và kiệt sức. Lúc này, một ly nước sấu ngâm sẽ phát huy cơ chế giải nhiệt và phục hồi cấp tốc. Vị chua thanh tự nhiên của sấu kích thích tuyến nước bọt hoạt động, cắt ngay cơn khát và cảm giác đắng miệng do nắng nóng, đồng thời bù đắp lượng khoáng chất thiếu hụt giúp cơ thể tái tạo thể lực một cách mượt mà.

Ảnh minh họa

Tuy nhiên, dù phổ biến đến mấy, đã khát thế nào thì đây cũng không phải loại nước uống ra sao cũng được. Nếu uống sai cách, sai thời điểm thì chẳng khác nào "sướng miệng, hại thân".

4 sai lầm kinh điển khi uống nước sấu ngâm vào mùa hè

Dù có khả năng giải nhiệt và kích thích vị giác rất tốt, nhưng do chứa hàm lượng đường và axit nồng độ cao, việc pha chế và uống nước sấu ngâm sai cách sẽ trực tiếp biến thức uống bổ dưỡng này thành tác nhân gây hại cho cơ thể. Bạn cần thay đổi hoặc tránh xa 4 sai lầm kinh điển dưới đây nếu không muốn ly nước sấu từ ngon và tốt thành "thuốc độc" cho sức khỏe:

1. Uống quá nhiều nước sấu ngâm, thay thế nước lọc hằng ngày

Nhiều người có thói quen uống liên tục 2 đến 3 ly nước sấu lớn mỗi ngày để giải tỏa cơn khát. Để có được vị ngọt thanh cân bằng với độ chua của sấu, lượng đường dùng để ngâm là cực kỳ lớn.

Một ly nước sấu ngâm thông thường đã chứa một lượng đường lỏng khổng lồ. Việc nạp quá nhiều đường bắt buộc tuyến tụy phải làm việc quá tải để tiết insulin nhằm kéo đường huyết xuống. Duy trì thói quen này lâu dài sẽ dẫn đến hội chứng kháng insulin, tích tụ mỡ nội tạng gây béo phì và là nguyên nhân hàng đầu làm khởi phát bệnh tiểu đường type 2.

Ảnh minh họa

2. Uống nước sấu khi bụng đói cồn cào

Quả sấu bản chất chứa hàm lượng axit hữu cơ rất cao. Ngay cả khi đã được ngâm đường, tính axit trong ly nước sấu vẫn đậm đặc. Uống nước sấu vào thời điểm dạ dày trống rỗng sẽ khiến lượng axit này kích ứng trực tiếp lên lớp niêm mạc dạ dày. Hiện tượng này kéo dài liên tục sẽ làm bào mòn thành dạ dày, gây ra các cơn đau thượng vị âm ỉ, viêm loét dạ dày và trào ngược dạ dày thực quản nghiêm trọng.

3. Pha nước sấu quá đặc, cho quá nhiều đường cốt

Nhiều người thích uống vị ngọt đậm và chua cay nồng nàn nên khi pha thường rót rất nhiều nước cốt sấu và cho ít nước lọc. Nhưng việc pha quá đặc này khiến cơ thể cùng lúc phải nạp một lượng calo đậm đặc, hệ tiêu hóa dễ bị ấm ách, đầy bụng do lượng đường đường tăng vọt cục bộ. Toàn bộ lượng đường dư thừa không được chuyển hóa thành năng lượng vận động sẽ ngay lập tức chuyển sang dạng mỡ thừa tích tụ ở vùng bụng. Ngoài ra, tính axit cao trong ly nước sấu đặc bám trên răng cũng là tác nhân tàn phá men răng, gây sâu răng nhanh chóng.

4. Tiếc rẻ uống sấu ngâm đã bị nổi váng, biến chất

Ảnh minh họa

Không ít gia đình khi thấy hũ sấu ngâm xuất hiện một lớp váng trắng trên bề mặt thường có tâm lý tiếc rẻ, chỉ hớt bỏ lớp váng rồi tiếp tục dùng tiếp. Thực tế, lớp váng trắng này là biểu hiện của việc vi khuẩn và nấm mốc đã xâm nhập, làm lên men và biến chất toàn bộ hũ sấu. Việc cố tình uống nước sấu đã nhiễm khuẩn sẽ tàn phá hệ vi sinh đường ruột, nhẹ thì gây đầy bụng, khó tiêu, nặng thì dẫn đến các cơn nhiễm trùng tiêu hóa, đau bụng và tiêu chảy cấp.

Bí quyết tự ngâm sấu chuẩn chỉnh, an toàn tại nhà

So với nước sấu ngâm mua bên ngoài, việc tự ngâm sấu sẽ giúp bạn kiểm soát vệ sinh và điều chỉnh vị ngon theo ý mình, đảm bảo an toàn sức khỏe hơn. Để có một hũ sấu ngâm thơm ngon, không bị nổi váng, bạn có thể áp dụng quy trình đơn giản sau đây:

- Sơ chế: Chọn 1kg sấu bánh tẻ, cạo sạch vỏ, ngâm nước muối loãng cho khỏi thâm. Khía nhẹ hoặc đập dập rồi chần nhanh qua nước sôi khoảng 30 giây cho sấu ngả màu vàng nhạt thì vớt ra, để thật ráo nước.

Ảnh minh họa

- Ngâm đường: Rải xen kẽ 1kg sấu với 1kg đường phèn vào hũ, để qua đêm cho đường tan hết.

- Nấu nước cốt: Chắt toàn bộ nước đường ra nồi, thêm chút muối và gừng đập dập, đun sôi khoảng 3 đến 5 phút để tiệt trùng rồi để nguội hoàn toàn.

- Hoàn thiện: Xếp sấu vào hũ thủy tinh sạch khô, đổ nước đường gừng đã nguội hẳn vào ngập mặt sấu. Đậy kín nắp, sau 2 đến 3 ngày là dùng được.

Người khỏe mạnh bình thường chỉ nên uống tối đa 2 đến 3 ly mỗi tuần, mỗi lần pha loãng vừa phải với dung tích khoảng 150 - 300ml. Riêng những người có tiền sử đau dạ dày hoặc người bệnh tiểu đường cần tuyệt đối tránh xa thức uống ngọt đậm này.