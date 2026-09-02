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Lời khuyên cho những gia đình không tắt WIFI trước khi ngủ

Tuấn Khang
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Thói quen này có ảnh hưởng sức khỏe như chúng ta vẫn thường lo ngại?

Nhiều người có thói quen tắt modem WiFi trước khi đi ngủ vì lo ngại sóng điện từ có thể ảnh hưởng đến sức khỏe. Tuy nhiên, với mức phơi nhiễm thông thường, các nghiên cứu hiện nay chưa tìm thấy bằng chứng thuyết phục cho thấy sóng WiFi gây hại cho con người.

Thay vì quá lo lắng về việc WiFi hoạt động suốt đêm, người dùng nên quan tâm nhiều hơn đến cách vận hành, bảo mật và bảo dưỡng thiết bị.

Sóng WiFi có ảnh hưởng đến sức khỏe?

WiFi hoạt động bằng cách truyền dữ liệu thông qua sóng điện từ giữa modem và các thiết bị như điện thoại, máy tính, TV thông minh hay những thiết bị sử dụng Internet khác.

- Ảnh 1.

WiFi hoạt động bằng cách truyền dữ liệu thông qua sóng điện từ giữa modem và các thiết bị như điện thoại, máy tính, TV thông minh hay những thiết bị sử dụng Internet khác. (Ảnh minh họa: Internet)

Do phải tiếp xúc với sóng WiFi trong thời gian dài, không ít người đặt câu hỏi liệu điều này có gây ảnh hưởng đến sức khỏe hay không.

Theo các nghiên cứu hiện có, năng lượng mà cơ thể hấp thụ từ tín hiệu WiFi ở mức rất thấp và nằm trong giới hạn an toàn khi sử dụng thông thường. Các thiết bị phát WiFi cũng phải đáp ứng những tiêu chuẩn về công suất trước khi được đưa ra thị trường.

Nhiều tổ chức y tế và khoa học uy tín như Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Cơ quan Bảo vệ Sức khỏe Vương quốc Anh, Bộ Y tế Canada và Hội Kỹ sư Điện và Điện tử (IEEE) đều cho rằng hiện chưa có bằng chứng cho thấy WiFi gây tác động bất lợi đến sức khỏe khi được sử dụng đúng cách.

Vì vậy, việc để modem hoạt động qua đêm không đồng nghĩa với việc cơ thể sẽ phải chịu một nguy cơ sức khỏe đã được chứng minh.

Đặc biệt, nếu cảm thấy ngủ không ngon khi sử dụng điện thoại hoặc các thiết bị điện tử vào ban đêm, nguyên nhân thường liên quan đến thói quen sử dụng thiết bị trước khi ngủ, căng thẳng hoặc các vấn đề về giấc ngủ hơn là tín hiệu WiFi.

Để WiFi hoạt động 24/7, cần lưu ý gì?

Nếu gia đình có camera an ninh, robot hút bụi, điều hòa, TV thông minh hoặc nhiều thiết bị khác, việc duy trì WiFi liên tục có thể cần thiết để các thiết bị này hoạt động bình thường và nhận lệnh từ xa. Tuy nhiên, modem cũng cần được bảo dưỡng và cập nhật thường xuyên.

- Ảnh 2.

Không có yêu cầu phải tắt WiFi mỗi đêm vì lý do sức khỏe. (Ảnh minh họa: Internet)

Khởi động lại modem định kỳ. Sau một thời gian dài hoạt động, thiết bị có thể gặp tình trạng kết nối kém ổn định hoặc hiệu suất giảm. Khởi động lại giúp hệ thống làm mới và có thể cải thiện hoạt động của modem. Người dùng có thể thực hiện định kỳ khoảng một đến hai tháng một lần hoặc theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

Cập nhật phần mềm cho modem. Khi nhà sản xuất phát hành bản cập nhật, người dùng nên kiểm tra và cài đặt nếu phù hợp. Các bản cập nhật có thể giúp sửa lỗi, cải thiện hiệu suất và vá những lỗ hổng bảo mật.

Đặt mật khẩu WiFi đủ mạnh. Nên sử dụng mật khẩu khó đoán, ưu tiên chuẩn mã hóa hiện đại như WPA2 hoặc WPA3 nếu modem hỗ trợ. Thay đổi mật khẩu khi cần thiết cũng giúp hạn chế nguy cơ người khác truy cập trái phép vào mạng gia đình.

Khi nào nên tắt WiFi?

Không có yêu cầu phải tắt WiFi mỗi đêm vì lý do sức khỏe. Nếu trong nhà có các thiết bị cần kết nối Internet liên tục, modem hoàn toàn có thể được duy trì hoạt động qua đêm.

Ngược lại, khi cả gia đình đi vắng nhiều ngày hoặc đi du lịch dài ngày, tắt và rút nguồn modem là lựa chọn hợp lý.

Việc này vừa giúp giảm một phần điện năng tiêu thụ, vừa hạn chế những rủi ro liên quan đến thiết bị điện khi không có người ở nhà. Đồng thời, khi modem được tắt, hệ thống mạng gia đình cũng không còn duy trì kết nối Internet trong thời gian đó.

Không cần tắt WiFi mỗi tối vì lo ảnh hưởng sức khỏe

Cho đến nay, chưa có khuyến cáo yêu cầu người dùng phải tắt WiFi vào ban đêm để bảo vệ sức khỏe.

Nếu cần duy trì kết nối cho camera, thiết bị thông minh hoặc các nhu cầu khác, người dùng có thể để modem hoạt động suốt đêm mà không cần quá lo lắng về sóng WiFi.

Điều đáng quan tâm hơn là bảo đảm modem được cập nhật, mạng WiFi được bảo mật bằng mật khẩu và phương thức mã hóa phù hợp, đồng thời thiết bị được vận hành đúng hướng dẫn.

Nói cách khác, tắt WiFi mỗi tối không phải là một biện pháp bảo vệ sức khỏe đã được chứng minh cần thiết. Việc sử dụng thiết bị hợp lý và bảo đảm an toàn cho mạng gia đình mới là điều người dùng nên ưu tiên.

Buổi tối mà thấy dấu hiệu này, cẩn thận kẻo ung thư đã "gõ cửa"
Tags

Wifi

sóng điện từ

modem

sức khỏe

Tổ chức Y tế Thế giới

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