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Buổi tối mà thấy dấu hiệu này, cẩn thận kẻo ung thư đã "gõ cửa"

Lam Chi
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Đây là dấu hiệu được Tổ chức Nghiên cứu Ung thư Vương Quốc Anh xếp vào nhóm những dấu hiệu cảnh báo cần lưu ý của ung thư.

Một đêm nóng bức, mặc quần áo dày hay vừa vận động trước giờ ngủ đều có thể khiến cơ thể đổ mồ hôi. Tuy nhiên, nếu buổi tối thường xuyên tỉnh giấc vì mồ hôi ra quá nhiều, trong khi phòng không nóng và không có nguyên nhân rõ ràng, bạn nên chú ý hơn vì đó có thể là dấu hiệu cảnh báo ung thư.

Theo Health and Me, đổ mồ hôi đêm rất nhiều được Tổ chức Nghiên cứu Ung thư Vương Quốc Anh xếp vào nhóm những dấu hiệu cảnh báo cần lưu ý của ung thư.

Vì sao ung thư lại gây đổ mồ hôi đêm?

- Ảnh 1.

Đổ mồ hôi đêm nhiều có thể là dấu hiệu cảnh báo ung thư (Ảnh: Getty)

Không phải cứ thức dậy thấy người hơi ẩm là cần lo lắng.Điều đáng chú ý hơn là tình trạng đổ mồ hôi rất nhiều vào ban đêm, chẳng hạn quần áo hoặc chăn ga bị ướt dù nhiệt độ phòng không quá cao.

Hiện vẫn chưa hoàn toàn rõ tại sao một số bệnh ung thư lại gây đổ mồ hôi đêm. Theo Health and Me, những giả thuyết được đưa ra gồm phản ứng của cơ thể khi chống lại bệnh, sự thay đổi hormone hoặc cơ thể cố gắng hạ nhiệt khi ung thư gây sốt.

Tuy vậy, đây không phải triệu chứng đặc hiệu của ung thư. Đổ mồ hôi đêm còn có thể xuất hiện sau khi tập thể dục gần giờ ngủ, uống đồ nóng, dùng nhiều rượu hoặc đơn giản là để nhiệt độ phòng quá cao. Vì thế, một vài lần đổ mồ hôi khi ngủ chưa đủ để kết luận cơ thể đang mắc bệnh nghiêm trọng.

Điểm cần lưu tâm là khi tình trạng này xuất hiện đột ngột, không giải thích được hoặc liên tục tái diễn.

Đừng chỉ để ý một dấu hiệu

Ung thư có hơn 200 loại và biểu hiện giữa mỗi người có thể rất khác nhau. Nhiều triệu chứng ban đầu lại khá mơ hồ, dễ bị nhầm với những vấn đề sức khỏe thông thường.

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Ung thư có nhiều dấu hiệu khác nhau (Ảnh: Getty)

Theo Tổ chức Nghiên cứu Ung thư Vương Quốc Anh, ngoài đổ mồ hôi đêm rất nhiều, những thay đổi khác cần chú ý gồm:

  • Mệt mỏi kéo dài
  • Sụt cân không rõ nguyên nhân
  • Xuất hiện khối u hoặc vùng sưng bất thường
  • Đau không giải thích được
  • Chảy máu hoặc bầm tím bất thường

Một số biểu hiện khác có thể là ho hoặc khàn tiếng kéo dài, ho ra máu, khó nuốt, khó thở, đầy bụng dai dẳng, chán ăn, thay đổi thói quen đại tiện hoặc xuất hiện máu trong phân, nước tiểu.

Điều quan trọng là quan sát những thay đổi khác với trạng thái bình thường của chính mình, đặc biệt khi chúng kéo dài hoặc ngày càng rõ.

Khi nào nên đi kiểm tra?

Phần lớn những triệu chứng kể trên không nhất thiết do ung thư. Tuy nhiên, nếu đổ mồ hôi đêm xuất hiện bất thường, kéo dài mà không tìm được lý do, nhất là khi đi kèm sụt cân, mệt mỏi, đau, nổi hạch hay những thay đổi sức khỏe khác, việc đi khám là cần thiết.

Tổ chức Nghiên cứu Ung thư Vương Quốc Anh nhấn mạnh: “Điều quan trọng là nhận biết điều gì bình thường với bạn và trao đổi với bác sĩ khi có thay đổi bất thường.”

Phát hiện sớm giúp bác sĩ có cơ hội xác định nguyên nhân sớm hơn và nếu thực sự là ung thư, bệnh thường có nhiều cơ hội điều trị hơn so với khi phát hiện muộn. Vì vậy, thay vì hoảng sợ khi một đêm thức dậy vì mồ hôi, điều đáng làm là theo dõi xem hiện tượng có lặp lại, có bất thường và đi kèm các dấu hiệu khác hay không.

Nguồn: Health and Me, Daily Express

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Tags

ung thư

nghiên cứu ung thư

đổ mồ hôi đêm

dấu hiệu ung thư

cảnh báo ung thư

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