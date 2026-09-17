Lời khuyên cho những gia đình dùng chiếu ngồi ăn cơm

Nhiều gia đình có thói quen trải chiếu trên nền nhà để ngồi ăn cơm. Cách ăn uống này tạo cảm giác gần gũi, thoải mái, nhưng cần lưu ý một số điều để không ảnh hưởng tới sức khỏe.

Trải chiếu trên sàn nhà là thói quen phổ biến trong nhiều gia đình, đặc biệt ở những gia đình có trẻ nhỏ hoặc nhà có không gian sinh hoạt chung.

Tuy nhiên, chiếu tiếp xúc trực tiếp với nền nhà nên dễ bám bụi, tóc, đất cát và các chất bẩn khác. Khi cả gia đình ngồi ăn, thức ăn, bát đũa hoặc bàn tay có thể tiếp xúc với bề mặt chiếu.

Vì vậy, điều quan trọng là kiểm soát vệ sinh của cả nền nhà và chiếc chiếu.

Trước khi trải chiếu, gia đình nên lau sạch và để nền nhà khô. Không nên trải chiếu lên nền còn ướt hoặc khu vực vừa có chất bẩn, dầu mỡ, thức ăn rơi vãi.

Ảnh minh họa.

Dưới đây là những lưu ý khi dùng chiếu ngồi ăn cơm

1. Vệ sinh chiếu thường xuyên

Chiếu sử dụng hằng ngày có thể tích tụ vụn thức ăn, bụi, mồ hôi và dầu mỡ. Tùy chất liệu, gia đình nên vệ sinh theo hướng dẫn của nhà sản xuất, không nên chỉ phủi bụi rồi tiếp tục sử dụng trong thời gian dài.

2. Lau sạch ngay khi thức ăn rơi xuống

Cơm, nước canh, thức ăn hoặc đồ uống rơi trên chiếu cần được làm sạch sớm. Nếu để lâu, thực phẩm có thể phân hủy, tạo mùi và thu hút kiến, gián hoặc các loại côn trùng.

Đây cũng là lý do khu vực ăn uống cần được kiểm tra sau mỗi bữa cơm, thay vì chỉ vệ sinh vào cuối ngày hoặc cuối tuần.

3. Không cất chiếu khi còn ẩm

Độ ẩm là yếu tố cần đặc biệt lưu ý. Chiếu sau khi vệ sinh cần được làm khô hoàn toàn trước khi cuộn và cất.

Một chiếc chiếu thường xuyên bị ẩm, không được thông thoáng có thể xuất hiện mùi hôi hoặc nấm mốc. Khi chiếu đã mốc và không thể làm sạch triệt để, nên thay mới.

4. Không để chiếu ăn uống trở thành nơi sinh hoạt của thú cưng

Chó, mèo có thể mang bụi bẩn từ bên ngoài vào nhà. Vì vậy, gia đình nên hạn chế để thú cưng nằm, chơi hoặc ăn uống trên chiếc chiếu được sử dụng để đặt thức ăn của cả nhà.

5. Không đặt thức ăn trực tiếp xuống chiếu

Chiếu không phải là bề mặt lý tưởng để đặt trực tiếp thức ăn. Nên sử dụng bát, đĩa, khay hoặc bàn ăn thấp để tạo khoảng cách giữa thực phẩm và bề mặt chiếu.

Đừng chỉ nhìn bằng mắt để đánh giá độ sạch

Một sai lầm phổ biến là chỉ vệ sinh khi nhìn thấy chiếu có bụi hoặc vết bẩn. Trên thực tế, một bề mặt có thể trông sạch nhưng vẫn cần được vệ sinh định kỳ do đã tiếp xúc với tay, thực phẩm và môi trường xung quanh.

Đặc biệt, những gia đình có trẻ nhỏ nên chú ý hơn bởi trẻ có xu hướng bò, chơi trên sàn, chạm tay vào nhiều bề mặt rồi đưa tay lên miệng.

Nếu gia đình duy trì thói quen trải chiếu ăn cơm, không nhất thiết phải thay đổi cách sinh hoạt này. Điều cần thiết là giữ nền nhà sạch và khô, vệ sinh chiếu định kỳ, xử lý ngay thức ăn rơi vãi và bảo quản chiếu ở nơi khô thoáng.