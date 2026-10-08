Lời khuyên cho những gia đình đang dùng nước rửa chén khi rửa bát

Các hóa chất độc hại trong nước rửa bát có thể ảnh hưởng đến sức khỏe. Hãy hiểu rõ các rủi ro, chọn sản phẩm an toàn hơn và tuân thủ những lời khuyên dưới đây.

Hầu hết mọi người đều sử dụng nước rửa bát hoặc xà phòng để rửa chén đĩa. Sau khi rửa, chúng ta thường yên tâm rằng bát đĩa đã sạch và an toàn. Tuy nhiên, bạn có bao giờ nghĩ rằng những chiếc bát đĩa sạch bong, sáng bóng ấy cũng có thể gây hại cho sức khỏe? Thực tế, dư lượng hóa chất từ một số loại nước rửa bát có thể còn sót lại trên bát đĩa. Những hóa chất này có thể xâm nhập vào cơ thể thông qua thức ăn.

Liên quan đến vấn đề này, một nghiên cứu đã được công bố trên tạp chí The Journal of Allergy and Clinical Immunology (JACI) vào tháng 2 năm 2023. Theo đó, dư lượng chất trợ xả (rinse agents) dùng trong máy rửa bát có thể làm tổn thương lớp màng bảo vệ đường ruột. Một số hóa chất có thể gây mất cân bằng nội tiết và dị ứng.

Vì vậy, hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về những tác hại của việc sử dụng nước rửa bát. Chúng ta cũng sẽ biết được:

Nước rửa bát chứa những hóa chất nào?

Tác dụng phụ của chúng là gì?

Cách rửa bát an toàn là gì?

GS.TS Arvind Agrawal (Giám đốc Khoa Nội, Viện Y tế Sri Balaji Action, Delhi, Ấn Độ) và GS hóa học Rajesh Bansal (Đại học Chính phủ Nữ Haryana, Ấn Độ) sẽ chia sẻ ngay dưới đây!

Nước rửa bát là gì và nó hoạt động như thế nào?

Đây là sản phẩm tẩy rửa dùng để rửa bát đĩa. Nó giúp loại bỏ dễ dàng dầu mỡ và bụi bẩn bám trên bát đĩa. Các chất hoạt động bề mặt có trong sản phẩm sẽ phá vỡ cấu trúc dầu mỡ và bụi bẩn thành các hạt nhỏ, sau đó chúng sẽ bị rửa trôi cùng với nước. Một số loại nước rửa, xà phòng còn chứa enzyme, các chất kiềm mạnh giúp làm sạch những vết bẩn cứng đầu và lớp dầu mỡ bám chặt.

Những hóa chất nào có thể có trong nước rửa bát?

Các thành phần này có thể bao gồm chất hoạt động bề mặt, hương liệu, chất bảo quản, chất tạo màu và chất kháng khuẩn. Ngoài ra, một số hóa chất khác cũng có thể hiện diện gián tiếp. Thành phần cụ thể sẽ khác nhau tùy theo từng thương hiệu. Hãy xem danh sách các hóa chất thường được sử dụng trong nước rửa bát ở hình ảnh dưới đây:

Lưu ý: Không phải tất cả các hóa chất này đều có trong mọi loại nước rửa bát. Nhiều thương hiệu cũng sử dụng các thành phần thay thế khác.

Liệu các hạt dư lượng nhỏ của nước rửa bát có thể còn sót lại trên dụng cụ ăn uống ngay cả sau khi đã rửa sạch?

Có! Các dư lượng hóa chất siêu nhỏ có thể còn sót lại nếu dùng quá nhiều dung dịch hoặc nếu dụng cụ không được rửa sạch kỹ. Chúng không thể nhìn thấy bằng mắt thường nhưng có thể xâm nhập vào cơ thể qua thức ăn. Các hạt siêu nhỏ này có thể đi vào cơ thể cùng với thức ăn, dẫn đến nhiều vấn đề sức khỏe khác nhau. Nước rửa bát có chứa hương liệu nhân tạo khi hít vào có thể gây kích ứng mũi và họng, hắt hơi, đau đầu, dị ứng và các vấn đề về hô hấp ở một số người. Các triệu chứng hen suyễn cũng có thể trở nên trầm trọng hơn.

Hóa chất và hương liệu nhân tạo trong nước rửa bát có thể gây nguy hiểm hơn cho những đối tượng nào?

Hương liệu trong sản phẩm có thể gây hại nhiều hơn cho một số nhóm người, chẳng hạn như:

Người mắc bệnh hen suyễn hoặc dị ứng đường hô hấp.

Người có làn da nhạy cảm.

Người gặp các vấn đề về da.

Người có vấn đề về nội tiết tố.

Trẻ nhỏ và người cao tuổi.

Phụ nữ mang thai.

Thú cưng.

Có phải tất cả các loại nước rửa bát đều chứa hóa chất độc hại không, hay có những lựa chọn thay thế an toàn?

Không phải tất cả các loại nước rửa bát đều chứa cùng một loại hóa chất. Một số sản phẩm có hàm lượng hóa chất thấp, và cũng có những lựa chọn thay thế tự làm tại nhà. Hãy luôn đọc kỹ nhãn sản phẩm và chọn những loại có thành phần an toàn cho sức khỏe con người.

Cần thực hiện những biện pháp phòng ngừa nào để tránh tác dụng phụ của nước rửa bát?

Việc thực hiện một số biện pháp phòng ngừa là rất cần thiết. Hãy xem các lời khuyên an toàn trong hình ảnh dưới đây:

Liệu có nguy cơ hít phải hóa chất ngay cả khi rửa bát bằng máy không?

Có, một số hóa chất có thể hòa lẫn vào không khí cùng với hơi nước từ máy rửa bát. Khi mở máy, hơi nước này có thể bị hít vào, gây kích ứng hoặc các vấn đề về hô hấp ở một số người.

Đâu là cách rửa bát an toàn?

Để đảm bảo an toàn, hãy lưu ý những điều sau:

Chỉ sử dụng một lượng nhỏ nước rửa bát.

Rửa sạch dụng cụ dưới vòi nước sạch đang chảy.

Tránh các sản phẩm có mùi hương nồng và chứa nhiều hóa chất.

Chọn loại không mùi hoặc ít hóa chất.

Đeo găng tay khi rửa bát và đảm bảo nhà bếp được thông thoáng.

Sau khi rửa bát, hãy rửa sạch tay bằng nước sạch. Khi sử dụng máy rửa bát, hãy chọn đúng lượng chất tẩy rửa và chế độ rửa phù hợp.

Cần lưu ý những điều gì khi chọn mua nước rửa bát?

Khi mua nước rửa bát trên thị trường, bạn nên lưu ý một số điểm sau:

Chọn sản phẩm không chứa phốt phát, SLS/SLES, phthalate và hương liệu tổng hợp.

Ưu tiên các sản phẩm từ thương hiệu uy tín có bảng thành phần rõ ràng.

Tránh các loại nước rửa bát tạo quá nhiều bọt.

Nếu có thể, hãy chọn sản phẩm hữu cơ hoặc có nguồn gốc thực vật.

Đọc kỹ nhãn sản phẩm trước khi mua.

(Ảnh minh họa: Internet)

(Nguồn: Bhaskarenglish)