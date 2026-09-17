Lời khuyên cho những gia đình đang dùng nước đóng bình

Nước đóng bình được nhiều gia đình lựa chọn để sử dụng hằng ngày vì tiện lợi. Khi sử dụng cần nhớ tới 4 lưu ý sau.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), chất lượng nước uống cần được bảo đảm trong toàn bộ chuỗi, từ nguồn nước, quá trình xử lý đến vận chuyển, lưu trữ và sử dụng. Ngay cả khi nước ban đầu đạt yêu cầu, nguy cơ nhiễm bẩn vẫn có thể xuất hiện trong quá trình bảo quản và sử dụng tại hộ gia đình.

1. Chọn nguồn nước có thông tin rõ ràng

Khi mua nước đóng bình, người tiêu dùng nên ưu tiên sản phẩm có đầy đủ thông tin về đơn vị sản xuất, nguồn gốc, nhãn sản phẩm và hướng dẫn bảo quản.

Trước khi nhận bình nước, cần kiểm tra tình trạng nắp và niêm phong. Nếu nắp bị hở, biến dạng, bình nứt, rò rỉ hoặc nước có màu, mùi bất thường, không nên sử dụng.

Một điểm quan trọng là không nên đánh giá chất lượng nước chỉ bằng mắt thường. Nước trong, không có mùi lạ chưa đủ để khẳng định nước không chứa vi sinh vật gây bệnh.

Các vi sinh vật gây ô nhiễm nước có thể liên quan đến nhiều bệnh đường tiêu hóa, đặc biệt khi nguồn nước bị nhiễm bẩn bởi chất thải hoặc quá trình bảo quản không bảo đảm vệ sinh.

Ảnh minh họa.

2. Không đặt bình nước ở nơi nóng, có ánh nắng

Sau khi đưa bình nước về nhà, vị trí đặt bình cũng rất quan trọng.

Các gia đình không nên để bình nước trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời, gần bếp, nguồn nhiệt hoặc trong những khu vực nóng, bí. Bình nước cũng cần được đặt ở nơi sạch, khô, tránh xa xăng dầu, thuốc trừ sâu, chất tẩy rửa và các hóa chất khác.

Không nên đặt bình nước ngoài ban công, hành lang hoặc khu vực có ánh nắng chiếu trực tiếp.

3. Đừng chỉ thay bình mà quên vệ sinh vòi, máy úp bình

Một trong những vị trí cần được chú ý là vòi lấy nước và máy úp bình.

Nhiều gia đình có thói quen khi bình hết thì thay bình mới nhưng ít khi vệ sinh vòi nước, khay hứng nước và những bộ phận tiếp xúc trực tiếp với nước.

Trong quá trình sử dụng, bụi bẩn, cặn nước hoặc vi sinh vật có thể tích tụ tại những vị trí này. Vì vậy, cần vệ sinh thiết bị theo hướng dẫn của nhà sản xuất, đặc biệt là những bộ phận tiếp xúc trực tiếp với nước uống. Khu vực đặt bình cũng cần được giữ sạch, tránh bụi và nước đọng.

4. Nước sạch vẫn có thể bị nhiễm bẩn sau khi mở bình

Một bình nước sau khi mở không còn ở trạng thái được bảo vệ như khi còn nguyên niêm phong. Vì vậy, cách lấy và sử dụng nước cũng ảnh hưởng đến chất lượng nước.

Gia đình nên hạn chế để tay, cốc hoặc những vật dụng không sạch tiếp xúc với miệng bình, vòi lấy nước hay phần nước bên trong. Không nên đặt các vật dụng bẩn lên miệng bình hoặc để khu vực lấy nước bị bụi, côn trùng xâm nhập.

Bình nước cũng nên được bảo quản đúng hướng dẫn và sử dụng trong thời gian phù hợp, thay vì mở một bình rồi để quá lâu.

Đặc biệt, những gia đình có trẻ nhỏ, người cao tuổi hoặc người có sức khỏe yếu càng nên chú ý đến vệ sinh nguồn nước và dụng cụ chứa nước.