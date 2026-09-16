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39 tuổi, phát hiện ung thư từ dấu hiệu ở chân

Ngọc Minh
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Suốt khoảng 1 năm, người đàn ông 39 tuổi nhận thấy vùng đùi phải to dần nhưng không đau, không hạn chế vận động nên chủ quan.

Bệnh nhân Đ.Đ.T (39 tuổi, Hà Nội) cho biết, khoảng một năm trước, anh bắt đầu nhận thấy vùng đùi phải có dấu hiệu to lên. Do không đau, không ảnh hưởng đến việc đi lại hay vận động, anh không nghĩ đây là vấn đề nghiêm trọng và tiếp tục sinh hoạt bình thường.

Gần đây, vùng đùi tiếp tục tăng kích thước rõ rệt, khiến anh quyết định đi khám kiểm tra.

Qua thăm khám, bác sĩ ghi nhận một khối bất thường tại đùi phải, kích thước ban đầu ước tính khoảng 12cm. Vòng đùi tại vị trí có khối lớn hơn bên đối diện tới 10cm.

Đáng chú ý, khối có tính chất mềm, ít di động, ranh giới khó xác định nhưng không gây đau khi ấn. Vùng da phía trên hoàn toàn bình thường.

- Ảnh 1.

Hình ảnh chụp MRI của bệnh nhân (ảnh BSCC)

Khối u lớn nhưng hầu như không có triệu chứng

ThS.BS Mạc Thùy Chi, chuyên khoa Cơ Xương Khớp, Bệnh viện Medlatec, cho biết điểm đáng lưu ý trong trường hợp này là khối u phát triển âm thầm trong thời gian dài.

Dù đã tồn tại khoảng một năm và liên tục tăng kích thước, tổn thương gần như không gây ra triệu chứng lâm sàng rõ rệt. Đây cũng là một trong những lý do khiến người bệnh dễ chủ quan, cho rằng chỉ là thay đổi thông thường ở vùng cơ, mỡ hoặc một khối u lành tính.

Dựa trên các đặc điểm hình ảnh, bác sĩ nghĩ tới tổn thương u mô mềm, trong đó có khả năng liposarcoma (sarcoma mỡ), và chỉ định sinh thiết để xác định bản chất tổn thương.

“Khi nghi ngờ tổn thương ác tính, sinh thiết và giải phẫu bệnh là bước quan trọng để xác định bản chất khối u. MRI giúp đánh giá vị trí, kích thước, thành phần và mức độ liên quan của khối với các cấu trúc xung quanh, nhưng chủ yếu có giá trị định hướng”, bác sĩ Chi giải thích.

Kết quả giải phẫu bệnh sau đó xác định bệnh nhân mắc sarcoma mô mềm.

Với trường hợp cụ thể này, bệnh nhân được chẩn đoán sarcoma mỡ nhầy độ thấp và phẫu thuật cắt bỏ khối u. Mẫu bệnh phẩm sau phẫu thuật tiếp tục được đánh giá giải phẫu bệnh để xác định đầy đủ đặc điểm mô học và diện cắt, từ đó hỗ trợ đánh giá nguy cơ tái phát và xây dựng kế hoạch theo dõi.

Kiểu ung thư có thể phát triển âm thầm

Theo bác sĩ Chi, sarcoma là nhóm ung thư hiếm gặp, có thể xuất hiện ở nhiều lứa tuổi và nhiều vị trí khác nhau trên cơ thể. Sarcoma mô mềm thường gặp ở các chi; riêng myxoid liposarcoma có xu hướng xuất hiện ở chi dưới, đặc biệt là vùng đùi.

Điểm khiến bệnh dễ bị bỏ qua là các triệu chứng ban đầu có thể rất kín đáo.

Khối u có thể âm thầm lớn lên nhưng không gây đau. Người bệnh chỉ nhận thấy một vùng cơ thể bất thường, chẳng hạn một bên chân to hơn, xuất hiện khối hoặc vùng mô dày lên. Khi khối u phát triển lớn hơn, người bệnh có thể cảm thấy căng tức, nặng hoặc hạn chế vận động do chèn ép các cấu trúc xung quanh.

“Giống nhiều loại ung thư khác, sarcoma hình thành khi tế bào xuất hiện những biến đổi phân tử khiến quá trình tăng sinh mất kiểm soát. Phần lớn sarcoma mô mềm xuất hiện tự phát và không xác định được một nguyên nhân đơn lẻ”, bác sĩ Chi cho biết.

Một số yếu tố nguy cơ đã được ghi nhận gồm tiền sử xạ trị, một số hội chứng di truyền hiếm gặp hoặc một số phơi nhiễm đặc biệt.

ThS.BS Mạc Thùy Chi khuyến cáo người dân không nên bỏ qua những thay đổi bất thường kéo dài trên cơ thể, đặc biệt là một khối phần mềm liên tục tăng kích thước, nằm sâu hoặc có kích thước khoảng 5cm trở lên, ngay cả khi không gây đau.

Đây không đồng nghĩa mọi khối u có kích thước lớn đều là ung thư. Tuy nhiên, những đặc điểm trên là lý do người bệnh cần được bác sĩ đánh giá thay vì tự theo dõi tại nhà trong thời gian dài.

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Tags

ung thư

sarcoma

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