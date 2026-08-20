Lời khuyên cho những gia đình đang dùng máy giặt cửa trên

Máy giặt cửa trên được nhiều gia đình ưa chuộng nhờ mức giá đa dạng, thiết kế dễ sử dụng và thao tác đơn giản trong sinh hoạt hằng ngày.

Máy giặt cửa trên vẫn là lựa chọn quen thuộc của nhiều gia đình nhờ thiết kế dễ sử dụng, thao tác cho quần áo thuận tiện và mức giá đa dạng. Đặc biệt, một điểm khiến nhiều người thích dòng máy này là có thể mở nắp để cho thêm đồ ngay cả khi máy đang trong quá trình giặt. Tuy nhiên, chính sự tiện lợi này đôi khi khiến người dùng hình thành những thói quen chưa thực sự tốt. Muốn máy giặt hoạt động hiệu quả, quần áo được làm sạch tốt và thiết bị bền hơn, có một số điều gia đình nên lưu ý.

Có thể mở nắp khi máy đang giặt nhưng không nên mở liên tục

Đây là điểm khá đặc trưng của máy giặt cửa trên. Với nhiều mẫu máy, người dùng có thể mở nắp trong quá trình giặt để cho thêm quần áo hoặc lấy một món đồ ra, tùy thiết kế và cơ chế an toàn của từng máy. Chính vì vậy, không ít người hình thành thói quen liên tục mở nắp để kiểm tra quần áo, thêm đồ hoặc xem máy đang hoạt động thế nào. Tuy nhiên, có thể mở không đồng nghĩa với việc nên mở thường xuyên. Mỗi lần mở nắp, chu trình giặt có thể bị gián đoạn hoặc máy phải tạm dừng để đảm bảo an toàn. Việc liên tục can thiệp cũng khiến quá trình giặt không diễn ra liền mạch như thiết kế ban đầu.

Đừng nhồi quá nhiều quần áo vào lồng giặt

Một trong những lỗi phổ biến là cố cho thật nhiều quần áo vào máy để tranh thủ giặt một lần. Tuy nhiên, lồng giặt cần có đủ không gian để quần áo được đảo và tiếp xúc với nước, chất giặt tẩy. Khi nhồi quá đầy, quần áo có thể cuộn chặt vào nhau, khiến nước và nước giặt khó tiếp cận đồng đều. Hiệu quả làm sạch, xả và vắt cũng có thể bị ảnh hưởng. Vì vậy, thay vì cố tận dụng tối đa sức chứa của máy, nên chia thành những mẻ vừa phải, đặc biệt với quần áo dày, khăn tắm hoặc chăn mỏng.

Không phải cứ cho nhiều nước giặt là quần áo càng sạch

Một số gia đình có thói quen đổ nhiều nước giặt với suy nghĩ lượng sản phẩm càng lớn thì quần áo càng sạch và thơm. Thực tế, dùng quá nhiều nước giặt có thể khiến máy khó xả hết, cặn sản phẩm dễ lưu lại trên quần áo hoặc tích tụ bên trong máy. Lượng nước giặt nên được điều chỉnh theo hướng dẫn của nhà sản xuất, đồng thời cân nhắc lượng quần áo và mức độ bẩn của từng mẻ. Dùng đúng liều lượng không chỉ giúp quần áo sạch mà còn hạn chế lãng phí sản phẩm.

Giặt xong nên lấy quần áo ra càng sớm càng tốt

Quần áo sau khi kết thúc chu trình vẫn còn ẩm. Nếu tiếp tục nằm trong lồng giặt kín trong thời gian dài, môi trường ẩm và bí có thể khiến quần áo xuất hiện mùi khó chịu. Do đó, khi máy báo hoàn thành, nên lấy quần áo ra và đem phơi sớm. Đặc biệt vào những ngày trời nồm, mưa hoặc độ ẩm cao, việc để quần áo ướt trong máy nhiều giờ càng dễ khiến quần áo có mùi ẩm.

Vệ sinh lồng giặt định kỳ

Lồng giặt là nơi tiếp xúc trực tiếp với quần áo nhưng lại thường bị bỏ quên trong quá trình vệ sinh nhà cửa. Sau thời gian sử dụng, cặn nước giặt, nước xả, bụi vải và chất bẩn có thể tích tụ bên trong. Nếu máy có chương trình vệ sinh lồng giặt, gia đình nên sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Bên cạnh đó, khay đựng nước giặt, nước xả và các bộ phận lọc xơ vải cũng cần được kiểm tra, làm sạch định kỳ.

Sau khi giặt, nên mở nắp máy cho thông thoáng

Một thói quen nhỏ nhưng hữu ích là không đóng kín nắp máy ngay sau khi vừa lấy quần áo ra. Có thể mở nắp một thời gian để phần bên trong được thông thoáng và khô hơn. Nếu cứ đóng kín máy khi lồng vẫn còn ẩm, hơi nước có thể bị giữ lại bên trong, tạo môi trường thuận lợi cho mùi ẩm xuất hiện. Sau khi máy khô thoáng, có thể đóng nắp lại để tránh bụi bẩn hoặc vật lạ rơi vào.

Đặt máy ở vị trí chắc chắn và bằng phẳng

Máy giặt cửa trên có thể rung khá mạnh trong quá trình vắt, đặc biệt khi quần áo bên trong bị dồn lệch về một phía. Vì vậy, máy nên được đặt trên bề mặt chắc chắn, bằng phẳng và khô ráo. Nếu máy thường xuyên rung lắc hoặc phát ra tiếng động bất thường khi vắt, không nên bỏ qua. Có thể kiểm tra lại vị trí đặt máy, chân máy hoặc lượng quần áo bên trong. Việc sử dụng máy ổn định không chỉ giúp giảm tiếng ồn mà còn hạn chế những tác động không cần thiết lên thiết bị.

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