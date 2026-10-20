Lời khuyên cho người thường uống cà phê buổi chiều

Cà phê giúp tỉnh táo, tăng khả năng tập trung nên được nhiều người lựa chọn để duy trì hiệu suất làm việc vào buổi chiều.

Dưới đây là 5 lời khuyên dành cho những người có thói quen uống cà phê vào buổi chiều.

Chú ý thời điểm uống cà phê

Một trong những điều quan trọng nhất đối với người uống cà phê buổi chiều là lựa chọn thời điểm phù hợp. Caffeine có tác dụng kích thích hệ thần kinh trung ương, giúp giảm cảm giác buồn ngủ và tăng sự tỉnh táo. Tuy nhiên, chất này không được đào thải ngay sau khi uống mà có thể tồn tại trong cơ thể nhiều giờ.

Theo Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA), thời gian bán thải của caffeine thường vào khoảng 4-6 giờ, dù con số này có thể khác nhau tùy từng người. Điều đó có nghĩa là sau nhiều giờ, cơ thể vẫn còn một lượng caffeine đáng kể.

Vì vậy, người thường đi ngủ lúc 22-23h nên cân nhắc uống cốc cà phê cuối cùng vào đầu giờ chiều, thay vì sát cuối ngày. Người nhạy cảm với caffeine có thể cần ngừng uống sớm hơn. Nếu thường xuyên khó ngủ, hãy thử điều chỉnh thời điểm uống và theo dõi sự thay đổi của giấc ngủ.

Nhiều người chọn uống cà phê vào buổi chiều để tăng sự tỉnh táo (Ảnh: Getty)

Kiểm soát lượng caffeine mỗi ngày

Không ít người có thói quen uống một cốc cà phê sau bữa trưa, sau đó tiếp tục uống thêm vào giữa hoặc cuối giờ chiều khi cảm thấy mệt mỏi. Tuy nhiên, lượng caffeine tích lũy trong ngày có thể vượt quá mức cơ thể dung nạp tốt.

Theo chuyên gia, với phần lớn người trưởng thành khỏe mạnh, lượng caffeine khoảng 400 mg mỗi ngày thường không gắn với các tác dụng bất lợi. Một cốc cà phê 237ml chứa khoảng 80-100mg caffeine. Dù vậy, đây không phải ngưỡng phù hợp cho tất cả mọi người. Hàm lượng caffeine trong cà phê phụ thuộc vào loại hạt, cách pha chế, dung tích và độ đậm đặc của đồ uống.

Người dễ hồi hộp, bồn chồn, lo lắng hoặc mất ngủ nên giảm lượng caffeine, ngay cả khi mức tiêu thụ chưa đạt 400 mg mỗi ngày. Ngoài cà phê, cần tính cả caffeine từ trà, nước tăng lực, chocolate và một số loại thuốc.

Không lạm dụng cà phê để duy trì sự tỉnh táo

Cà phê có thể giúp bạn tỉnh táo trong thời gian ngắn nhưng không thể thay thế lợi ích phục hồi của giấc ngủ. Nếu thường xuyên buồn ngủ vào buổi chiều, nguyên nhân có thể đơn giản là ngủ không đủ giấc, thức khuya hoặc làm việc liên tục trong thời gian dài.

Việc uống cà phê muộn để cố gắng hoàn thành công việc có thể khiến bạn khó ngủ vào ban đêm. Sáng hôm sau, cơ thể tiếp tục mệt mỏi và bạn lại cần caffeine để duy trì sự tỉnh táo.

Để hạn chế tình trạng này, người trưởng thành nên duy trì thời gian ngủ phù hợp, thường khoảng 7-9 giờ mỗi đêm. Nếu thường xuyên mệt mỏi dù đã ngủ đủ, đặc biệt khi tình trạng ảnh hưởng đến sinh hoạt, bạn nên đi khám để tìm nguyên nhân.

Thử những cách khác để tỉnh táo vào buổi chiều

Khi cảm thấy uể oải, bạn không nhất thiết phải uống thêm một cốc cà phê. Đứng dậy đi bộ vài phút, vận động nhẹ, uống nước hoặc nghỉ giải lao có thể giúp giảm cảm giác mệt mỏi do ngồi lâu và làm việc liên tục.

Nếu có điều kiện, một giấc ngủ ngắn khoảng 10-20 phút vào đầu giờ chiều cũng có thể giúp cải thiện sự tỉnh táo. Tuy nhiên, nên tránh ngủ quá lâu hoặc quá muộn nếu điều đó khiến bạn khó ngủ vào ban đêm.

Đối với người muốn duy trì thói quen thưởng thức cà phê, chuyển sang cà phê khử caffeine vào cuối buổi chiều là một lựa chọn đáng cân nhắc. Loại cà phê này vẫn có thể chứa một lượng caffeine nhỏ, vì vậy người đặc biệt nhạy cảm vẫn cần chú ý phản ứng của cơ thể.

Theo dõi phản ứng của cơ thể sau khi uống

Không phải ai cũng phản ứng giống nhau với caffeine. Có người uống một cốc cà phê vào đầu giờ chiều vẫn ngủ ngon, trong khi người khác có thể trằn trọc nhiều giờ sau đó.

Nếu nhận thấy mình thường khó ngủ, tim đập nhanh, hồi hộp hoặc bồn chồn sau khi uống cà phê, bạn nên giảm lượng uống hoặc chuyển sang thời điểm sớm hơn. Có thể ghi lại giờ uống, lượng cà phê và chất lượng giấc ngủ trong vài ngày để nhận biết mối liên hệ.

Người mắc một số bệnh lý, đang mang thai hoặc sử dụng thuốc có thể cần giới hạn caffeine nghiêm ngặt hơn. Nếu có bệnh nền hoặc lo ngại về tương tác thuốc, nên tham khảo ý kiến bác sĩ.