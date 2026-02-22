Lợi ích đặc biệt khi uống trà ngày Tết và cách chọn trà phù hợp trong từng tình huống

Trong những ngày Tết Nguyên đán, chén trà nóng không chỉ là nét văn hóa gắn kết mà còn mang lại nhiều lợi ích cho cơ thể nếu sử dụng đúng cách. Theo bác sĩ Lê Nhất Duy (Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM – Cơ sở 3), lựa chọn loại trà phù hợp và uống điều độ sẽ giúp cơ thể nhẹ nhàng hơn giữa những bữa ăn nhiều đạm, nhiều dầu mỡ và nhịp sinh hoạt xáo trộn.

Lợi ích từ những hợp chất tự nhiên

Trà, đặc biệt là trà xanh và các loại trà thảo mộc truyền thống, chứa nhiều hợp chất sinh học có lợi. Trong đó, polyphenol và flavonoid là những chất chống oxy hóa mạnh, giúp bảo vệ tế bào trước tác động của các gốc tự do – yếu tố liên quan đến lão hóa và nhiều bệnh mạn tính, bác sĩ Duy cho hay.

Uống trà với lượng vừa phải còn có lợi cho hệ tim mạch. Một số nghiên cứu cho thấy các hợp chất trong trà có thể góp phần điều hòa mỡ máu, hỗ trợ tuần hoàn và bảo vệ thành mạch. Tuy nhiên, lợi ích này chỉ đạt được khi người dùng sử dụng trà điều độ, không quá đặc và không lạm dụng.

Theo bác sĩ Duy, ở góc độ tiêu hóa, trà nóng có tác dụng kích thích nhẹ sự tiết dịch tiêu hóa. Điều này đặc biệt hữu ích trong dịp Tết, khi mọi người thường tiêu thụ nhiều thực phẩm giàu đạm, chất béo và đồ chiên xào. Một chén trà ấm sau bữa ăn có thể giúp giảm cảm giác đầy bụng, khó tiêu và nặng bụng.

Uống trà.

Không chỉ dừng ở tác động thể chất, việc ngồi uống trà, trò chuyện chậm rãi cũng mang lại lợi ích tinh thần. Trong không khí sum họp, chén trà giúp con người thư giãn, giảm căng thẳng và ổn định cảm xúc. Đây là yếu tố quan trọng để cơ thể thực sự được nghỉ ngơi trong những ngày đầu năm.

Chọn trà phù hợp trong từng tình huống

Bác sĩ Duy cho biết, những ngày Tết chúng ta dễ ăn quá no, nhiều dầu mỡ và có xu hướng thức khuya, dẫn đến khó ngủ. Vì vậy, lựa chọn loại trà phù hợp là điều cần lưu ý.

Để hỗ trợ tiêu hóa, có thể ưu tiên các loại trà thảo mộc có tính ấm và mùi thơm nhẹ như trà gừng, trà vỏ quýt, trà hạt thì là hoặc trà atiso. Những loại trà này giúp làm dịu cảm giác đầy bụng, giảm khó tiêu và tạo cảm giác nhẹ nhàng sau bữa ăn nhiều năng lượng.

Với những người dễ căng thẳng hoặc khó ngủ trong dịp Tết do thay đổi sinh hoạt, các loại trà có tác dụng an thần nhẹ như trà hoa cúc, trà tâm sen, trà lạc tiên hoặc trà lá vông có thể sử dụng vào buổi tối. Những loại trà này giúp thư giãn hệ thần kinh, hỗ trợ giấc ngủ tự nhiên và ít gây lệ thuộc.

Trà xanh vẫn có thể dùng trong ngày Tết, nhưng nên pha loãng và uống với lượng vừa phải. Do chứa caffeine, trà xanh không nên sử dụng vào buổi chiều tối để tránh ảnh hưởng đến giấc ngủ.

Uống trà sao cho an toàn?

Dù là thức uống lành tính, trà vẫn cần được sử dụng đúng cách. Theo khuyến nghị, mỗi ngày chỉ nên uống lượng vừa phải, tránh pha quá đặc. Không nên uống trà khi đói vì có thể gây cồn cào dạ dày, đặc biệt ở người có tiền sử viêm loét hoặc trào ngược dạ dày.

Ngoài ra, không nên uống trà sát giờ đi ngủ, nhất là các loại chứa caffeine. Ưu tiên trà thảo mộc tự nhiên, mùi nhẹ, ít hoặc không chứa caffeine sẽ an toàn hơn trong những ngày nghỉ Tết.

Khi xuất hiện các triệu chứng như hồi hộp, bồn chồn, mất ngủ kéo dài hoặc khó chịu ở dạ dày, người dùng nên giảm lượng trà hoặc tạm ngưng và theo dõi sức khỏe. Nếu triệu chứng không cải thiện, cần tham khảo ý kiến nhân viên y tế.

Chén trà ngày Tết, nếu được sử dụng hợp lý, không chỉ làm ấm không khí đầu xuân mà còn góp phần giúp cơ thể nhẹ nhàng, tinh thần thư thái. Giữa nhịp sống bận rộn, một khoảng lặng bên tách trà có thể là cách đơn giản nhưng hiệu quả để Tết thực sự trở thành thời gian nghỉ ngơi và hồi phục cho cả thể chất lẫn tâm hồn.