Bác sĩ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cảnh báo: Thói quen ăn lẩu dễ “rước bệnh”

Nguy cơ từ thực phẩm tái và rau sống

Bác sĩ Lê Văn Thiệu, Trung tâm Khám chữa bệnh theo yêu cầu và Quốc tế, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, lẩu là một trong những món ăn ngon và phù hợp trong những những dịp sum họp. Tuy nhiên, cách ăn lẩu không đúng có thể tăng nguy cơ nhiễm ký sinh trùng.

Ví như, nhiều người có thói quen nhúng thịt vừa chín tới, còn hồng đỏ vì cho rằng như vậy sẽ giữ được độ ngọt. Thực tế, đây là cách ăn tiềm ẩn nguy cơ cao khiến vi khuẩn và ký sinh trùng chưa bị tiêu diệt hoàn toàn, dễ xâm nhập vào đường tiêu hóa.

Sán dây bò thường ký sinh trong phần thịt nạc của bò. Đặc biệt, khi ăn các món từ thịt hoặc nội tạng bò, lợn chưa được nấu chín kỹ, người ăn có thể bị nhiễm sán.

“Không chỉ vậy, các loại rau thủy sinh thường dùng để nhúng lẩu như rau muống, rau cần cũng có thể trở thành “ổ chứa” ký sinh trùng. Trong môi trường tự nhiên, ấu trùng sán lá gan lớn có thể bám trên rau hoặc tồn tại trong nước. Nếu rau không được nhúng chín kỹ, nguy cơ mắc bệnh là không nhỏ”, bác sĩ Thiệu cảnh báo.

Ăn lẩu.

Bên cạnh đó, việc ăn rau sống trong các món cuốn, lẩu vốn phổ biến vào dịp cuối năm cũng tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm chéo. Rau nếu rửa chung nhiều loại trong cùng một rổ có thể khiến vi khuẩn, ấu trùng bám từ loại này sang loại khác. Đặc biệt, nếu tay gắp thịt chín rồi lại gắp rau sống mà không dùng dụng cụ riêng, ký sinh trùng vẫn có thể theo đường miệng xâm nhập cơ thể. “Đây là nguy cơ theo xác suất, nhưng không thể chủ quan”, bác sĩ Thiệu nhấn mạnh.

Ngoài ra, nước lẩu thường chứa nhiều gia vị cay nóng như ớt, gừng, sả. Với người bị đau dạ dày, những gia vị này có thể kích thích niêm mạc, làm bệnh dễ tái phát. Phụ nữ mang thai cũng nên hạn chế ăn lẩu quá cay vì không tốt cho thai nhi. Người mắc bệnh đái tháo đường, tăng huyết áp, mỡ máu, gout hoặc phong thấp cần cân nhắc khi ăn các loại lẩu nhiều đạm, nhiều mỡ như hải sản, lòng, nội tạng.

Ăn quá nóng, quá nhanh – nguy cơ cho dạ dày

Bác sĩ Nguyễn Hoài Thu, Viện Y học Ứng dụng Việt Nam, cho biết nhiệt độ nồi lẩu sôi trên bếp có thể vượt quá 100 độ C. Nếu gắp thức ăn ra và ăn ngay, lớp da mỏng trong miệng và niêm mạc dạ dày có thể bị tổn thương, lâu dài dễ dẫn đến viêm loét. Vì vậy, nên để thực phẩm nguội bớt trước khi ăn, đồng thời ăn chậm, nhai kỹ để giảm áp lực cho hệ tiêu hóa.

Nước lẩu đun càng lâu càng mặn do nước bốc hơi, gia vị và chất từ thực phẩm tiết ra nhiều hơn. Quá trình đun sôi kéo dài cũng khiến vitamin bị phân hủy, chất béo dễ bão hòa, không có lợi cho sức khỏe. Về cuối bữa, lượng purin, natri và dầu mỡ trong nước lẩu tăng cao, có thể làm tăng acid uric trong máu, đặc biệt bất lợi với người mắc gout.

Các bác sĩ khuyến cáo không nên sử dụng nước lẩu đã đun trên bếp quá 60 phút, nên thêm nước mới để đảm bảo an toàn và dinh dưỡng.

Để thưởng thức lẩu một cách an toàn, các chuyên gia khuyến nghị: nhúng chín kỹ thịt và rau, dùng dụng cụ riêng cho thực phẩm sống và chín, hạn chế gia vị quá cay, không ăn quá nóng và không sử dụng nước lẩu đã đun lâu. Những thói quen nhỏ này sẽ giúp bữa tiệc sum họp không chỉ ngon miệng mà còn trọn vẹn về sức khỏe.