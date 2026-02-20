6 thói quen uống trà ngày Tết của người Việt đang âm thầm “bào mòn” sức khỏe, hạ gục hệ tiêu hóa

Với nhiều người, uống trà là thói quen thanh nhã, giúp tỉnh táo, thư giãn và gắn kết câu chuyện. Tuy nhiên, theo bác sĩ Lê Nhất Duy, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM – Cơ sở 3, không ít người đang uống trà sai cách mà không hay biết, đặc biệt trong dịp Tết – thời điểm ăn uống thất thường và sinh hoạt đảo lộn.

Uống trà quá đặc, quá nhiều trong ngày

Một trong những sai lầm phổ biến nhất là uống trà quá đặc hoặc uống liên tục suốt cả ngày. Trà chứa caffeine tự nhiên, nếu dùng với lượng lớn có thể gây hồi hộp, tim đập nhanh, bồn chồn, lo âu, thậm chí run tay chân và khó ngủ. Với người cao tuổi, người có bệnh tim mạch hoặc nhạy cảm với caffeine, tác động này càng rõ rệt hơn, bác sĩ Duy chia sẻ.

Nhiều người cho rằng trà loãng gây “nhạt miệng”, còn trà đậm mới ngon. Thực tế, uống trà đậm thường xuyên không làm tăng lợi ích sức khỏe mà ngược lại còn khiến cơ thể bị kích thích quá mức, dễ mệt mỏi sau đó.

Uống trà khi bụng đói

Không ít người có thói quen sáng dậy uống ngay một ấm trà nóng, đặc biệt trong những ngày Tết ngủ muộn, dậy trễ. Đây là thói quen không được khuyến khích. Bác sĩ Duy cho hay, trà có thể kích thích tăng tiết acid dạ dày, gây cảm giác cồn cào, buồn nôn, đau thượng vị hoặc làm nặng thêm các bệnh lý như viêm dạ dày, trào ngược dạ dày – thực quản.

Với người có tiền sử đau dạ dày, việc uống trà lúc bụng rỗng trong nhiều ngày liên tiếp có thể khiến triệu chứng tái phát hoặc trầm trọng hơn.

Uống trà ngay sau bữa ăn

Nhiều người có thói quen uống trà ngay sau bữa ăn để “giải ngấy”. Tuy nhiên, trà – đặc biệt là trà đặc – có thể làm giảm hấp thu sắt từ thực phẩm. Nếu tình trạng này kéo dài, nguy cơ thiếu máu có thể xảy ra, nhất là ở phụ nữ và người cao tuổi, bác sĩ Duy khuyến cáo.

Thời điểm phù hợp để uống trà là sau bữa ăn khoảng 30–60 phút, khi quá trình tiêu hóa ban đầu đã diễn ra.

Uống trà quá nóng

“Một sai lầm khác ít được chú ý là uống trà khi còn quá nóng. Nhiệt độ cao lặp đi lặp lại có thể gây tổn thương niêm mạc miệng, họng và thực quản. Về lâu dài, điều này làm tăng nguy cơ viêm mạn tính đường tiêu hóa trên”, bác sĩ Duy cho biết.

Trà ngon không nằm ở độ nóng, mà ở hương vị và sự thư thả khi thưởng thức. Trà nên để ấm vừa, đủ dễ chịu cho cơ thể.

Uống trà thay nước lọc

Trong dịp Tết, nhiều người ngồi tiếp khách, uống trà suốt ngày và gần như không uống nước lọc. Đây là thói quen không tốt. Trà không thể thay thế hoàn toàn nước lọc, bởi caffeine trong trà có thể làm tăng đào thải nước, khiến cơ thể dễ mất nước nếu uống nhiều mà không bổ sung đủ nước lọc.

Lạm dụng trà đóng gói, trà hương liệu

Theo bác sĩ Duy, bên cạnh trà truyền thống, nhiều người sử dụng các loại trà đóng gói sẵn có mùi thơm đậm, vị ngọt dễ uống. Những sản phẩm này thường chứa hương liệu, chất tạo vị, không phù hợp để dùng thường xuyên, đặc biệt với người có bệnh nền hoặc hệ tiêu hóa nhạy cảm.

Uống trà thế nào cho đúng trong ngày Tết?

Bác sĩ Lê Nhất Duy cho hay, để uống trà tốt cho sức khỏe, nên chọn trà loãng, uống với lượng vừa phải, tránh uống khi bụng đói hoặc vào buổi tối muộn. Trà chỉ nên là một phần trong sinh hoạt hàng ngày, không thay thế nước lọc. Quan trọng hơn, cần lắng nghe phản ứng của cơ thể để điều chỉnh thói quen phù hợp.

Uống trà ngày Tết là nét đẹp văn hóa, nhưng chỉ thực sự tốt cho sức khỏe khi được thực hiện đúng cách. Tránh những sai lầm phổ biến sẽ giúp chén trà đầu xuân mang lại sự thư thái, nhẹ nhõm thay vì trở thành gánh nặng cho cơ thể.