Lời hứa suốt đời của diễn viên Quốc Trường với con trai nuôi

Con nuôi của Quốc Trường chính là con trai ca sĩ chuyển giới Lâm Khánh Chi.

Mới đây, ca sĩ chuyển giới Lâm Khánh Chi đã chia sẻ hình ảnh diễn viên Quốc Trường đang ôm con trai cô. Nữ ca sĩ chia sẻ: "Ba nuôi hứa tài trợ mì cay cho Cu Bi ăn suốt đời luôn.

Lâm Khánh Chi và con trai

Cu Bi mê mì cay của ba Quốc Trường lắm, cứ nhắc hoài. Giờ chỉ còn hóng mì ly mới để tiện mang theo mọi lúc mọi nơi nữa thôi.

Cảm ơn ba Quốc Trường nhiều lắm vì luôn yêu thương và chiều Cu Bi. Chúc ba thật nhiều sức khỏe, thành công và hãng mì cay ngày càng phát triển nhé".

Chia sẻ của Lâm Khánh Chi nhận được nhiều ủng hộ từ bạn bè, đồng nghiệp và khán giả. Nhiều người còn tỏ ra bất ngờ khi biết được Quốc Trường là bố nuôi của con trai Lâm Khánh Chi.

Con trai Lâm Khánh Chi có tên gọi ở nhà là Cu Bi, nhưng tên thật là Thiên Long, chào đời năm 2019 bằng phương pháp mang thai hộ. Thời điểm đó, nữ ca sĩ tốn hơn 1 tỷ đồng để thỏa mong muốn làm mẹ.

Quốc Trường là bố nuôi của Cu Bi

Sau khi chia tay chồng cũ Phi Hùng, Lâm Khánh Chi sống cùng con tại căn hộ ở quận 7 cũ, TPHCM. Cô vẫn tạo điều kiện cho Phi Hùng gặp con trai đồng thời tránh nhắc chuyện đổ vỡ vì muốn giữ tuổi thơ bình yên cho con.

Lâm Khánh Chi từng tiết lộ cô một mình nuôi con, không nhận chu cấp từ người cũ. Cô tự tin khả năng tài chính của mình đủ để chăm sóc, nuôi dạy Cu Bi trong điều kiện tốt nhất.

Mặc dù bận rộn, Lâm Khánh Chi vẫn sắp xếp thời gian để đưa, đón con đi học. Khi ghi hình, đi diễn, cô nhờ vú nuôi đỡ đần chuyện trông con. Cậu bé cũng thi thoảng theo chân mẹ tại một số sự kiện.

Ca sĩ từng chia sẻ con trai là động lực để cô phấn đấu trong cuộc sống. Dù có chuyện gì xảy ra, khỏe mạnh hay ốm đau, cô cũng sẽ cố gắng hết sức để con trai có cuộc sống đẩy đủ nhất.

"Đây là món quà quý báu mà thượng đế dành cho tôi. Không hạnh phúc nào có thể so sánh được. Mẹ dành nửa đời còn lại để lo cho con trai", Lâm Khánh Chi tâm sự về con trai trên trang cá nhân.