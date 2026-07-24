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“Lộc trời” quý hiếm mọc trên núi cao, Trung Quốc bán 29 triệu đồng/kg, chậm 1 ngày giảm luôn giá trị

Thiên Di
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Nhiều người dân Trung Quốc cho biết có tiền thậm chí chưa chắc mua được đặc sản này.

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Loại nấm đắt nhất Vân Nam có giá tới gần 29 triệu đồng/kg: Chỉ mọc trong rừng, không thể nuôi trồng, 1kg làm sạch chỉ còn 300g

Mỗi năm từ tháng 7 đến tháng 9, mùa mưa biến các cánh rừng ở tỉnh Vân Nam của Trung Quốc thành "vương quốc nấm" với hơn 1.000 loài nấm ăn được, chiếm khoảng 91% tổng số loài nấm dại ăn được của cả Trung Quốc. Trong số đó, ganbajun được giới sành ăn xem là loại nấm quý hiếm và đắt đỏ bậc nhất.

Nấm ganbajun chỉ mọc ở độ cao từ 1.800 m - 2.500 m, sống cộng sinh với rễ cây thông bản địa nên không thể nuôi trồng nhân tạo. Chu kỳ sinh trưởng dài, sản lượng thấp và mùa thu hoạch rất ngắn khiến nguồn cung loại nấm này luôn khan hiếm.

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Giá nấm ganbajun vào đầu hoặc cuối vụ có thể lên tới 7.500 nhân dân tệ/kg (khoảng 29 triệu đồng/kg). Khi nguồn cung dồi dào hơn, giá vẫn dao động 2.800 -3.000 nhân dân tệ/kg, tương đương 10,2-11 triệu đồng/kg.

Không chỉ hiếm, ganbajun còn được xem là loại nấm khó sơ chế nhất ở Vân Nam. Phần thân có nhiều nếp gấp chứa đầy lá thông, đất, sỏi và tạp chất. Theo Liu Xin – đầu bếp và cũng là chủ nhà hàng Hong 0871 ở Vân Nam, 1 kg nấm sau khi làm sạch chỉ còn khoảng 300 g có thể sử dụng, khiến chi phí nhân công và tỷ lệ hao hụt rất lớn.

Loại nấm này cũng có thời gian bảo quản cực ngắn. Chất lượng bắt đầu giảm nhanh chỉ sau khoảng 36 giờ kể từ khi thu hái, vì vậy việc vận chuyển ra ngoài Vân Nam làm tăng nguy cơ hư hỏng và đẩy giá bán lên cao.

Ganbajun nổi tiếng nhờ hương vị đậm đà, được ví giống thịt bò khô sau khi chế biến. Theo Liu Xin, cách chế biến ngon nhất là xào với ớt xoắn Vân Nam và tỏi tím một nhánh của Đại Lý. Loại nấm này cũng kết hợp tốt với nhiều nguyên liệu hải sản.

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Để tìm ganbajun, nhóm của Liu Xin đã tới huyện Nghi Lương, cách trung tâm Côn Minh khoảng 55 km. Tại đây, nhiều cây nấm được người thu hái che bằng rổ nhựa hoặc phủ cành cây nhằm tránh hư hại trước khi đến ngày thu hoạch. Sau chuyến đi, cả đoàn chế biến ngay số nấm vừa hái bằng cách xào với mỡ lợn rồi trộn cơm chiên.

Theo Liu Xin, sau ganbajun, loại nấm được đánh giá cao tiếp theo là jizongjun (nấm mối), vốn cũng không thể nuôi trồng vì phát triển cộng sinh với tổ mối. Xếp thứ ba là hongniuganjun, nổi tiếng với kết cấu dai như thịt và hương vị đậm.

Một loại nấm khác của Vân Nam là jianshouqing (nấm bolet đỏ) cũng rất nổi tiếng nhưng cần được chế biến đúng cách. Theo Liu Xin, nếu không nấu đủ thời gian ở nhiệt độ cao, một số biến thể của loài nấm này có thể gây ảo giác.

Theo SCMP

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Tags

Trung Quốc

nấm

lộc trời

nấm ganbajun

giá nấm

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