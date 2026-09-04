Loại viêm gan lây qua ăn uống và 4 cách phòng ngừa hiệu quả

Đây là loại viêm gan có thể lây từ những thói quen rất quen thuộc.

PGS.TS.BS Võ Duy Thông, Trưởng khoa Tiêu hóa, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM cho hay, virus viêm gan A chủ yếu lây qua đường phân - miệng, có thể xâm nhập cơ thể qua thực phẩm, nước uống hoặc bàn tay bị nhiễm virus. Do đó, việc giữ vệ sinh tay và lựa chọn thực phẩm, cơ sở chế biến bảo đảm an toàn là những biện pháp đơn giản nhưng quan trọng để phòng bệnh.

Trao đổi về nguy cơ lây truyền viêm gan A trong sinh hoạt hằng ngày, PGS.TS.BS Võ Duy Thông cho biết virus viêm gan A có đường lây truyền chủ yếu qua đường tiêu hóa, còn gọi là đường phân - miệng.

Điều này có nghĩa virus có thể lây lan khi con người sử dụng thực phẩm hoặc nước uống bị nhiễm virus, hoặc đưa virus vào cơ thể thông qua bàn tay nhiễm bẩn. Những điều tưởng như rất đơn giản trong sinh hoạt hằng ngày vì thế có thể liên quan đến nguy cơ lây nhiễm nếu không bảo đảm vệ sinh.

Bác sĩ Thông đang khám cho một trường hợp bệnh nhân (ảnh M.T).

Rửa tay là biện pháp đơn giản nhưng quan trọng

Theo bác sĩ Võ Duy Thông, hiểu rõ đường lây truyền của viêm gan A giúp mỗi người chủ động hơn trong việc phòng bệnh.

Một trong những biện pháp đơn giản nhất là rửa tay đúng cách trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh. Đây là thói quen tưởng chừng nhỏ nhưng có vai trò quan trọng trong việc hạn chế sự phát tán của virus qua đường tiêu hóa.

Bên cạnh vệ sinh tay, người dân cũng cần chú ý đến nguồn thực phẩm và nước sử dụng hằng ngày. Việc lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng, được chế biến trong điều kiện bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm giúp giảm nguy cơ tiếp xúc với virus.

Đặc biệt, khi ăn uống bên ngoài, việc lựa chọn những cơ sở chế biến bảo đảm các điều kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm cũng là yếu tố cần được quan tâm.

PGS.TS.BS Võ Duy Thông cho biết, viêm gan A nhìn chung không phải là bệnh thường xuyên gây suy gan hoặc tử vong. Tuy nhiên, bệnh vẫn có thể ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe và cuộc sống của người mắc.

Do đó, thay vì chỉ quan tâm đến điều trị khi mắc bệnh, việc chủ động phòng ngừa, đặc biệt là kiểm soát đường lây truyền qua ăn uống và vệ sinh cá nhân, có ý nghĩa quan trọng.

Theo chuyên gia, người dân không nhất thiết phải quá lo lắng khi ăn uống, nhưng cần hình thành những thói quen vệ sinh cơ bản. Ăn chín, uống chín, rửa tay kỹ và lựa chọn thực phẩm, cơ sở chế biến bảo đảm vệ sinh là những nguyên tắc cần duy trì.

Bên cạnh các biện pháp vệ sinh, hiện đã có vaccine phòng viêm gan A. Bác sĩ Thông cho rằng tiêm vaccine là một biện pháp chủ động giúp phòng bệnh.

Đối với trẻ em, vaccine viêm gan A có thể được sử dụng theo khuyến cáo và lịch tiêm phù hợp. Với người lớn, những người có nguy cơ tiếp xúc cao với nguồn lây hoặc thuộc nhóm được khuyến nghị tiêm chủng có thể trao đổi với bác sĩ, cơ sở y tế để được tư vấn.

Cách phòng viêm gan A - Rửa tay trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh; - Ăn chín, uống chín; - Lựa chọn thực phẩm an toàn và cơ sở chế biến bảo đảm vệ sinh là những việc mỗi người có thể chủ động thực hiện hằng ngày. - Tiêm vaccine phù hợp sẽ giúp giảm nguy cơ mắc và lây truyền viêm gan A trong cộng đồng.



