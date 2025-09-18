Loại thịt "đen như tro" được coi là nhân sâm cho nam giới trong chuyện phòng the

Trong kho tàng ẩm thực Á Đông, gà ác luôn được xem là loại thực phẩm quý hiếm. Không chỉ nổi bật bởi ngoại hình “đen từ da đến xương”, loại gà này còn chứa hàm lượng dinh dưỡng vượt trội, ít béo, nhiều vi chất, đặc biệt có tác dụng mạnh mẽ trong việc bồi bổ sinh lực nam giới.

Khác với gà thường, gà ác có hàm lượng chất béo chỉ bằng 1/15 so với gà ta. Trong 100g thịt, gà thường có tới hơn 35g chất béo, trong khi gà ác chỉ khoảng 2,3g. Bù lại, hàm lượng magie, carotene, vitamin A, C, E và các acid amin lại vượt trội. Đây chính là lý do gà ác thường được dùng nấu canh hầm, bởi các dưỡng chất chỉ được giải phóng tối đa sau khi đun ninh lâu.

Theo y học hiện đại, gà ác giàu peptide, protein, acid amin, có tác dụng chống oxy hóa, ngăn lão hóa, tăng cường sức đề kháng và giảm mệt mỏi. Đặc biệt, sắc tố đen trong da và thịt gà còn giúp cơ thể chống gốc tự do.

Ở góc nhìn Đông y, gà ác có tác dụng ích khí bổ huyết, dưỡng âm thanh nhiệt, bổ gan thận, kiện tỳ, cầm tiêu chảy. Với phụ nữ, gà ác giúp cải thiện tình trạng khí huyết hư, kinh nguyệt rối loạn, băng huyết hoặc huyết trắng nhiều. Đáng chú ý, nhờ đặc tính “bổ thận, dưỡng huyết”, gà ác còn có thể ngăn tóc bạc sớm, giảm rụng tóc, kích thích mọc tóc.

Không ít thầy thuốc y học cổ truyền còn nhận định, thịt gà ác có thể giúp đàn ông khắc phục tình trạng di tinh, suy giảm sinh lực do thận hư hay lao lực kéo dài. Đây chính là lý do loại thịt này thường xuất hiện trong các món canh hầm, thuốc bổ dành cho phái mạnh.

Vì sao gà ác được xem như nhâm sâm cho quý ông?

- Bổ thận, tráng dương: Gà ác giàu vi chất giúp thận khỏe, tinh khí dồi dào.

- Chống mệt mỏi, suy nhược: Thịt đen chứa nhiều peptide và acid amin, tăng sức bền thể lực, giúp đàn ông sung sức hơn.

- Bổ huyết, dưỡng khí: Tuần hoàn máu tốt không chỉ giúp cơ thể khỏe mạnh mà còn duy trì phong độ phòng the.

- Ngăn rụng tóc, chống lão hóa: “Thận tàng tinh, tinh sinh huyết, huyết sinh tóc” - thận khỏe tóc dày, tinh lực dồi dào.

Ai nên dùng và ai nên tránh?

Nam giới làm việc căng thẳng, suy nhược, mất ngủ, hay gặp tình trạng giảm ham muốn đều có thể bổ sung gà ác trong chế độ ăn.

Tuy nhiên, những người có thể trạng nóng trong, bệnh tim mạch, mỡ máu cao hoặc bệnh thận nặng nên hạn chế.

Một món ăn được khuyên dùng cho phái mạnh là canh gà ác hầm kỷ tử, hoài sơn . Món này không chỉ bổ khí huyết mà còn giúp bồi bổ gan thận, tăng sức bền và cải thiện sinh lực.

Có thể nói, gà ác và các loại thịt đen không chỉ là món ăn bổ dưỡng thông thường mà còn được xem như “vũ khí bí mật” giúp quý ông lấy lại phong độ trong chuyện phòng the . Tuy nhiên, cần ăn điều độ, kết hợp sinh hoạt lành mạnh để đạt hiệu quả lâu dài.

Nguồn và ảnh: HK01