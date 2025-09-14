6 dấu hiệu phổ biến cảnh báo testosterone thấp: Nam giới nào cũng cần biết để can thiệp kịp thời

Hiện nay, rất nhiều nam giới đang phải sống chung với tình trạng testosterone thấp. Đây là một vấn đề sức khỏe ít được nhắc đến nhưng ảnh hưởng trực tiếp đến cả thể chất lẫn tinh thần của cánh mày râu. Các chuyên gia cảnh báo, do thiếu hiểu biết và e ngại bị gắn mác “yếu sinh lý”, phần lớn đàn ông chậm trễ trong việc đi khám, khiến bệnh bị bỏ lỡ nhiều năm.

Testosterone thấp không chỉ ảnh hưởng tới khả năng sinh lý mà còn tác động sâu rộng đến sức khỏe thể chất, tinh thần và chất lượng cuộc sống của nam giới (Ảnh minh họa).

“Tôi không nghĩ testosterone thấp lại là một vấn đề sức khỏe nghiêm trọng”

Tờ Telegraph đưa tin về trường hợp của Rob, 44 tuổi, người Anh. Rob tìm đến bác sĩ khi hôn nhân rơi vào bờ vực đổ vỡ. Đời sống chăn gối của vợ chồng Rob không như ý. Anh có đi tập gym nhưng tình trạng không cải thiện. Điều đó khiến anh ngày càng tránh né gần gũi với bạn đời. Xét nghiệm máu cho thấy nồng độ testosterone của Rob bị suy giảm. Sau ba tuần điều trị, Rob chia sẻ: “Tôi không nghĩ testosterone thấp lại là một vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Sau ba tuần điều trị, tôi có cảm giác cuộc sống đã thật sự trở lại”.

Tiến sĩ Austen El-Osta của Đại học Imperial College London (Anh) nhận định, chứng suy giảm testosterone vẫn còn ít được biết đến và thường bị bỏ sót. Nguyên nhân là do nhiều nam giới không biết tới triệu chứng của tình trạng này.

6 dấu hiệu thường gặp cảnh báo testosterone thấp ở nam giới

Có nhiều dấu hiệu cảnh báo testosterone thấp ở nam giới (Ảnh minh họa).

Theo tiến sĩ El-Osta, dưới đây là 6 dấu hiệu phổ biến cảnh báo testosterone thấp mà mọi nam giới cần chú ý. Ông nhấn mạnh, không cần phải xuất hiện tất cả triệu chứng mới coi là bệnh, chỉ cần một vài biểu hiện kéo dài cũng cần đi khám để xét nghiệm máu.

1. Mệt mỏi, thiếu năng lượng

Nam giới thường xuyên thấy uể oải, khó tập trung làm việc và phải ngủ bù ngay sau giờ làm.

2. Giảm sức mạnh cơ bắp và hiệu suất thể thao

Dù tập luyện đều đặn nhưng cơ không phát triển, mỡ bụng tăng, giấc ngủ kém chất lượng.

3. Tâm trạng chán nản, dễ cáu gắt

Thiếu testosterone ảnh hưởng mạnh đến tinh thần, khiến nam giới mất động lực, thu mình, thậm chí rạn nứt quan hệ gia đình.

4. Khó tập trung, trí nhớ giảm sút

Không ít trường hợp bị nhầm lẫn với chứng sa sút trí tuệ, trong khi nguyên nhân thực sự lại do hormone thấp.

5. Suy giảm khả năng cương dương

Mất các lần cương buổi sáng – một dấu hiệu rõ ràng của testosterone thấp.

6. Giảm ham muốn tình dục

Hứng thú với chuyện chăn gối giảm dần, không còn chủ động như trước.

Ngoài các biểu hiện phổ biến trên, còn có những triệu chứng ít gặp như: khô da, rụng lông cơ thể, đau khớp, ra mồ hôi đêm, thậm chí bệnh nướu răng cũng có thể liên quan đến thiếu hụt testosterone.

Vì sao nam giới bị suy giảm testosterone?

Béo phì là một trong những yếu tố hàng đầu khiến testosterone sụt giảm (Ảnh minh họa).

Theo Telegraph, nguy cơ lớn nhất dẫn tới suy giảm testosterone ở nam giới là tuổi tác. Từ 30 tuổi trở đi, mức testosterone giảm trung bình 1% mỗi năm.

Béo phì cũng là một trong những yếu tố hàng đầu khiến testosterone sụt giảm. Bởi béo phì làm tăng estrogen và đề kháng insulin. Ngoài ra, các nguyên nhân khác gồm: tiểu đường, huyết áp cao, hen suyễn, tác dụng phụ của thuốc chống trầm cảm hoặc kháng nấm, lối sống ít vận động, thiếu ngủ, lạm dụng rượu và chất gây nghiện cũng có thể gây suy giảm testosterone.

Theo các chuyên gia, để điều trị suy giảm testosterone, trước tiên cần xác định nguyên nhân. Với đa số trường hợp, liệu pháp thay thế testosterone (TRT) là cần thiết. Phương pháp này đã được chứng minh an toàn, hiệu quả khi áp dụng đúng đối tượng.

TRT có nhiều dạng: gel bôi hàng ngày, tiêm ngắn hạn mỗi tuần hoặc tiêm dài hạn trong 12 tuần tại bệnh viện. Một số trường hợp có thể dùng thêm thuốc kích thích cơ thể sản xuất testosterone nội sinh.

Trả lời phỏng vấn trên Telegraph, bác sĩ Jeff Foster – chuyên gia sức khỏe nam giới tại Anh – nhấn mạnh: “Không có giải pháp điều trị chung cho tất cả bệnh nhân. Phương án điều trị phải dựa trên xét nghiệm máu, tiền sử bệnh và nhu cầu cá nhân.”

Vị chuyên gia này cũng khuyến cáo, nếu có bất kỳ biểu hiện nghi ngờ nào, nam giới cần đi khám và làm xét nghiệm máu, tuyệt đối không tự ý dùng thuốc.

Nguồn: Telegraph