Loại rau được ví như “nhân sâm xanh” vì ăn 1 miếng mà từ não, tim, xương, mắt, da và dáng đều hưởng lợi

Đó là rau bina, hay còn gọi là rau chân vịt, cải bó xôi. Loại rau này không chỉ giàu dinh dưỡng mà còn được ví như “nhân sâm xanh” vì không chỉ giàu dinh dưỡng mà còn mang lại lợi ích cho toàn bộ cơ thể, từ trong ra ngoài. Bina cũng không hề đắt đỏ hay khó mua, lại đa dạng cách chế biến nên càng được nhiều người yêu thích.

Bạn có thể chế biến rau bina thành nước ép, salad, sinh tố, luộc, xào, hoặc thêm vào món nướng để nhận được những lợi ích sức khỏe và làm đẹp nổi bật như:

1. Tăng cường miễn dịch

Loại rau này giàu vitamin C, E và magie - những dưỡng chất quan trọng giúp củng cố hệ miễn dịch, chống lại virus và vi khuẩn gây bệnh. Vitamin C còn hỗ trợ loại bỏ các gốc tự do, bảo vệ cơ thể khỏi tổn thương do oxy hóa. Khi thiếu vitamin C, khả năng phòng chống bệnh tật - nhất là nhiễm trùng sẽ suy giảm rõ rệt. Rau này cũng tốt cho đường ruột nên củng cố hệ miễn dịch tốt hơn.

2. Giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch

Rau bina là nguồn nitrat vô cơ tự nhiên có thể giảm huyết áp, làm mềm động mạch và giúp tim hoạt động hiệu quả hơn. Một nghiên cứu nhỏ năm 2016 trên Tạp chí Dinh dưỡng cho thấy sau khi uống đồ uống chứa nitrat từ rau bina, nồng độ nitrat trong máu tăng, góp phần giảm nguy cơ bệnh tim mạch. Kali trong rau cũng hỗ trợ duy trì nhịp tim ổn định.

3. Giảm nguy cơ mắc ung thư

Các flavonoid trong rau bina như kaempferol, quercetin, myricetin có tác dụng chống ung thư và bệnh viêm nhiễm. Rau bina cũng rất giàu diệp lục - một hợp chất được chứng minh qua nghiên cứu năm 2013 trên động vật giúp ngăn ngừa các tác động ung thư do amin dị vòng.

4. Tốt cho não bộ

Ăn rau bina thường xuyên rất có lợi cho sức khỏe não bộ, đặc biệt giúp làm chậm lão hóa. Một nghiên cứu năm 2015 trên Tạp chí Alzheimer's & Dementia theo dõi hơn 900 người từ 58 đến 98 tuổi trong 5 năm cho thấy những người ăn nhiều rau xanh đậm như rau bina có tốc độ suy giảm nhận thức chậm hơn. Đặc biệt, họ duy trì chức năng nhận thức trẻ hơn đến 7,5 năm so với tuổi thật.

5. Chống viêm và phục hồi vết thương

Viêm là phản ứng tự nhiên của cơ thể khi bị tổn thương, nhưng viêm kéo dài sẽ gây hại. Rau bina chứa vitamin C giúp giảm viêm và tăng khả năng tổng hợp collagen - chất cần thiết cho việc lành vết thương. Vitamin C cũng hỗ trợ tăng hấp thu sắt từ thực phẩm thực vật, góp phần hồi phục sức khỏe nhanh hơn.

Ảnh minh họa

6. Hỗ trợ tiêu hóa

Nhờ hàm lượng nước và chất xơ cao, loại rau này giúp hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru, ngăn ngừa táo bón và tăng cường chức năng ruột. Ngoài ra, một số hợp chất trong rau còn nuôi dưỡng niêm mạc đường ruột, giúp bảo vệ hệ tiêu hóa khỏi viêm nhiễm và tổn thương. Tiêu hóa khỏe cũng đồng nghĩa với hệ miễn dịch được tăng cường.

7. Phòng và hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường

Rau bina chứa axit alpha-lipoic, một chất chống oxy hóa được chứng minh giúp giảm đường huyết, tăng độ nhạy insulin và ngăn ngừa tổn thương thần kinh do tiểu đường. Đồng thời, chất xơ trong rau giúp kiểm soát lượng đường máu, và các vitamin cùng khoáng chất như A, lutein, C, E, K, magie, mangan, folate hỗ trợ sức khỏe tổng thể cho người bệnh tiểu đường.

8. Bảo vệ xương khớp

Theo Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, ba cốc rau bina sống cung cấp hơn 300% lượng vitamin K khuyến nghị hàng ngày, trên 160% vitamin A và 40% vitamin C. Vitamin K và A giúp xương chắc khỏe, trong khi vitamin C thúc đẩy vết thương mau lành. Thiếu vitamin K liên quan đến nguy cơ gãy xương cao hơn vì nó giúp điều chỉnh protein nền xương, cải thiện hấp thu canxi và giảm bài tiết canxi qua nước tiểu.

9. Tốt cho mắt

Rau bina giàu lutein và zeaxanthin giúp giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng và đục thủy tinh thể. Một nghiên cứu năm 2016 tại Nhật Bản được công bố trên "Tạp chí của Hiệp hội Nhãn khoa Nhật Bản" khẳng định tác dụng bảo vệ thị lực này. Vitamin A trong rau cũng giúp chống khô mắt, quáng gà và các bệnh về giác mạc.

10. Làm đẹp da, tóc, giữ dáng

Nghiên cứu năm 2016 của Mỹ cho thấy rau bina làm giảm stress oxy hóa, kích hoạt hormone gây no giúp kiểm soát cân nặng. Vitamin A giúp điều hòa dầu trên da và tóc, ngăn ngừa mụn, dưỡng ẩm tự nhiên. Vitamin C thúc đẩy sản xuất collagen làm da trắng sáng, tóc chắc khỏe. Ngoài ra, sắt trong rau giúp ngăn ngừa rụng tóc và da thâm sạm, duy trì làn da hồng hào, tươi trẻ.

Nguồn và ảnh: Health GVM, Eating Well