Loại rau được bày bán đầy chợ, là 'kẻ thù' của tế bào ung thư, hỗ trợ bảo vệ não và tim

Súp lơ xanh (hay còn gọi là bông cải xanh) là một loại rau ăn hoa thuộc họ cải, được trồng phổ biến ở nhiều nơi trên thế giới. Súp lơ xanh được ưa chuộng và sử dụng trong nhiều món ăn khác nhau bởi hương vị giòn ngon, đẹp mắt và vì những lợi ích sức khỏe mà nó có thể mang lại cho con người.



Súp lơ xanh được mệnh danh là “kẻ thù” của các tế bào ung thư vì nó có chứa một chất chống ung thư cực mạnh. Nhiều nhà khoa học gọi loại rau này là “dược phẩm xanh”.



Súp lơ xanh cũng là một nguồn cung cấp phong phú các vitamin, khoáng chất, chất xơ và chất chống oxy hóa có lợi với cơ thể. Dưới đây là một số lợi ích sức khỏe có thể kể đến của súp lơ xanh.

1. Giàu dinh dưỡng

Súp lơ xanh cực giàu dinh dưỡng. Trong 91g súp lơ xanh thô, chưa qua chế biến có chứa:

Súp lơ xanh có thể chế biến dưới nhiều hình thức khác nhau như luộc, nướng, xào, hấp, thậm chí là ăn sống. Tuy nhiên, mỗi phương thức nấu ăn khác nhau có thể làm thay đổi thành phần dinh dưỡng của súp lơ xanh, đặc biệt là làm giảm vitamin C, protein hoặc lượng đường tự nhiên.

Tuy nhiên, dù sống hay đã được nấu chín, súp lơ xanh vẫn là nguồn cung cấp tuyệt vời vitamin C. Chỉ cần 1 cốc 91g súp lơ xanh là đã có thể cung cấp tới 135% lượng vitamin C cần thiết hàng ngày, cao hơn hẳn so với lượng vitamin C có trong cam.

2. Chứa nhiều chất chống oxy hóa

Theo các chuyên gia tại Đại học Connecticut (Mỹ), hàm lượng chất chống oxy hóa trong súp lơ xanh rất có lợi đối với sức khỏe con người.

Chất chống oxy hóa là các phân tử ức chế hoặc trung hòa các tổn thương tế bào do các gốc tự do gây ra. Điều này có thể giúp giảm nguy cơ viêm nhiễm, từ đó bảo vệ sức khỏe tổng thể của con người.

Súp lơ xanh có hàm lượng glucoraphanin rất cao. Glucoraphanin là một hợp chất được chuyển hóa thành chất chống oxy hóa sulforaphane trong quá trình tiêu hóa.

Các nghiên cứu trên ống nghiệm và động vật của các nhà khoa học tại Brazil đã chỉ ra rằng sulforaphane có thể mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, bao gồm giảm lượng đường trong máu, giảm mức cholesterol và giảm căng thẳng oxy hóa (sự mất cân bằng giữa các gốc tự do và chất chống oxy hóa trong cơ thể).

Súp lơ xanh cũng chứa một lượng chất chống oxy hóa lutein và zeaxanthin giúp ngăn ngừa căng thẳng oxy hóa và ngăn tổn thương các tế bào trong mắt.

3. Giảm viêm

Súp lơ xanh có chứa các hợp chất có hoạt tính sinh học đã được chứng minh giúp giảm viêm trong các mô của cơ thể.

Các nghiên cứu trong ống nghiệm và trên động vật đã chỉ ra rằng kaempferol, một hợp chất sinh học có trong súp lơ xanh có khả năng chống viêm mạnh mẽ.

Một nghiên cứu nhỏ của Khoa Khoa học Thực phẩm Môi trường và Dinh dưỡng, Đại học Milano (Ý), trên những người hút thuốc lá cũng tiết lộ rằng ăn súp lơ xanh làm giảm đáng kể các dấu hiệu viêm.

Mặc dù những kết quả này đầy hứa hẹn, nhưng vẫn cần nghiên cứu thêm để hiểu rõ hơn về cách tiêu thụ súp lơ xanh để phòng chống các triệu chứng viêm nhiễm ở người.

4. Hỗ trợ phòng chống ung thư

Nhiều nghiên cứu nhỏ đã chỉ ra rằng ăn các loại rau họ cải, trong đó có súp lơ xanh có thể bảo vệ cơ thể chống lại một số loại ung thư như ung thư vú, ung thư tuyến tiền liệt, ung thư dạ dày, ung thư đại trực tràng, ung thư bàng quang, ung thư thận.

Theo Viện Ung thư Quốc gia Hoa Kỳ, các loại rau họ cải chứa nhiều chất chống oxy hóa, có thể giúp ngăn ngừa tổn thương tế bào - yếu tố dẫn đến ung thư.

Chuyên trang WebMD đưa tin, sulforaphane và các hợp chất tự nhiên khác trong súp lơ xanh có thể ngăn chặn các tế bào ung thư hình thành trong cơ thể.

Các loại rau họ cải cũng chứa indole-3-carbinol. Một nghiên cứu năm 2019 đã chỉ ra rằng hợp chất này có đặc tính chống khối u mạnh mẽ.

5. Kiểm soát lượng đường trong máu

Ăn súp lơ xanh có thể hỗ trợ kiểm soát lượng đường trong máu ở những bệnh nhân bị bệnh tiểu đường.

Theo Trung tâm Nghiên cứu Béo phì, Viện Nghiên cứu Khoa học Nội tiết, Đại học Khoa học Y tế Shahid Beheshti, (Iran), lợi ích này có thể là do hàm lượng chất chống oxy hóa cao có trong súp lơ xanh.

Một nghiên cứu trên người của Trung tâm này đã chỉ ra rằng tình trạng kháng insulin đã giảm đáng kể ở những người bị bệnh tiểu đường tuýp 2 tiêu thụ súp lơ xanh hàng ngày trong vòng 1 tháng.

Súp lơ xanh cũng là một nguồn cung cấp chất xơ dồi dào. Một số nghiên cứu chỉ ra rằng việc tiêu thụ nhiều chất xơ hơn có liên quan đến lượng đường trong máu thấp hơn.

6. Tốt cho tim mạch

Chất xơ, kali và chất chống oxy hóa trong súp lơ xanh có thể giúp ngăn ngừa bệnh tim mạch.

Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ (AHA) khuyến cáo mọi người nên tăng lượng kali và giảm lượng natri trong chế độ ăn hàng ngày. Việc làm này sẽ giúp các mạch máu được thư giãn, giảm nguy cơ mắc huyết áp cao, từ đó giảm nguy cơ xơ vữa động mạch cũng như các vấn đề tim mạch khác.

7. Tăng cường sức khỏe hệ miễn dịch

Vitamin C có vai trò quan trọng đối với việc nâng cao sức đề kháng cho cơ thể. Theo Viện Sức khỏe Quốc gia Hoa Kỳ, vitamin C còn là một chất chống oxy hóa mang lại một loạt lợi ích sức khỏe như ngăn ngừa ung thư, bệnh tim mạch, đục thủy tinh thể, thiếu máu và cảm lạnh.

8. Giúp chắc khỏe xương

Canxi và collagen là 2 yếu tố giúp bộ xương chắc khỏe hơn. Hơn 99% canxi của cơ thể có trong xương và răng. Cơ thể cần vitamin C để sản xuất collagen. Súp lơ xanh là nguồn cung cấp dồi dào các khoáng chất để duy trì sức khỏe của xương.

Vitamin K có vai trò trong quá trình đông máu, nhưng một số chuyên gia cũng cho rằng loại vitamin này có thể giúp ngăn ngừa hoặc điều trị chứng loãng xương. Những người có mức vitamin K thấp có thể gặp nhiều vấn đề về xương. Ngược lại, nhận đủ vitamin K từ chế độ ăn uống có thể giúp bạn có một bộ xương chắc khỏe.

Theo Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), một chén súp lơ xanh nặng khoảng 76g chứa từ 3-3,5% nhu cầu canxi, 45–54% nhu cầu vitamin C và 64–86% nhu cầu vitamin K hàng ngày của con người.

9. Tăng cường sức khỏe hệ tiêu hóa

Ăn thực phẩm giàu chất xơ và chất chống oxy hóa như súp lơ xanh có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc duy trì chức năng đường ruột.



Một nghiên cứu trên chuột của các nhà khoa học tại New Zealand cho thấy súp lơ xanh giúp giảm mức độ viêm trong ruột kết cũng như tăng cường sức khỏe của các lợi khuẩn trong đường ruột.

10. Hỗ trợ chức năng não bộ

Một số chất dinh dưỡng và hợp chất sinh học trong súp lơ xanh có thể làm chậm quá trình suy giảm chức năng não và giúp các mô thần kinh trong não khỏe mạnh hơn.

Một nghiên cứu ở 960 người lớn tuổi của trường Đại học Rush và Đại học Tufts (Mỹ), tiết lộ rằng ăn một khẩu phần rau xanh đậm mỗi ngày, chẳng hạn như súp lơ xanh, có thể giúp chống lại sự suy giảm tinh thần liên quan đến lão hóa.

Ngoài ra, một nghiên cứu trên động vật tại Trung Quốc cho thấy những con chuột được điều trị bằng kaempferol - một hợp chất trong súp lơ xanh - đã giảm tỷ lệ chấn thương não và giảm viêm mô thần kinh sau đột quỵ.

Một số nghiên cứu của các trường đại học tại Trung Quốc đã chỉ ra rằng sulforaphane là một hợp chất sinh học mạnh khác có trong súp lơ xanh giúp phục hồi mô não và giảm viêm dây thần kinh sau chấn thương não hoặc tiếp xúc với chất độc.

Hầu hết các nghiên cứu đánh giá tác động của các hợp chất sinh học được tìm thấy trong súp lơ xanh đối với sức khỏe não bộ đều bị hạn chế trong các nghiên cứu trên động vật hoặc trong ống nghiệm. Do đó, nghiên cứu thêm là điều cần thiết để xác định làm thế nào để các hợp chất này có thể giúp ích đối với chức năng thần kinh ở người.

Lưu ý khi sử dụng súp lơ xanh

Súp lơ xanh thường an toàn tới hầu hết mọi người. Tuy nhiên, những người bị tuyến giáp, những người mắc các bệnh về thận hoặc hội chứng ruột kích thích nên tránh sử dụng quá nhiều súp lơ xanh.

Những người đang sử dụng thuốc làm loãng máu nên cẩn trọng khi dùng súp lơ xanh bởi hàm lượng vitamin K có trong súp lơ xanh có thể phản ứng với các thành phần của thuốc.

Thêm vào đó, mọi người nên chọn mua súp lơ xanh ở những siêu thị, cửa hàng thực phẩm uy tín, đảm bảo chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm.

Nấu súp lơ xanh ở nhiệt độ cao có thể giảm thành phần dinh dưỡng của món ăn này.

Kết

Súp lơ xanh đã được chứng minh là có nhiều lợi ích đối với sức khỏe, tuy nhiên, mỗi chúng ta nên có một chế độ ăn cân bằng, đầy đủ chất dinh dưỡng, kết hợp với các hoạt động thể chất và tránh căng thẳng để có được một cơ thể khỏe mạnh nhất.

(Nguồn: Healthline, Medical News Today, WebMD)

