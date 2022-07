Loại quả rất quen, mệnh danh quả "trường sinh bất lão”, bảo vệ tim, tăng đề kháng cực hay

Bí đỏ (bí ngô) là loại thực phẩm rất quen thuộc trong bữa cơm của mỗi gia đình, được bày bán quanh năm tại các chợ hoặc siêu thị thực phẩm.



Bí đỏ có thể sử dụng trong nhiều món ăn khác nhau. Người Nhật xếp bí đỏ vào nhóm thực phẩm giúp "trường sinh bất lão" vì những giá trị dinh dưỡng mà nó mang lại cho sức khỏe con người.

Dưới đây là những lợi ích sức khỏe phổ biến của bí đỏ và lưu ý khi sử dụng.

1. Giàu dinh dưỡng

Trong 245g bí đỏ đã nấu chín có chứa:

Ngoài ra, bí đỏ cũng có chứa một lượng nhỏ kẽm, folate, phốt pho, magiê và một vài vitamin nhóm B khác.

Không chỉ là một nguồn dồi dào khoáng chất và vitamin, bí đỏ còn chứa rất nhiều nước (chiếm 94% trọng lượng của quả) và beta-carotene - một loại carotenoid mà cơ thể sẽ chuyển hóa thành vitamin A.

Hạt bí đỏ cũng có thể ăn được, cực giàu dinh dưỡng và có thể mang lại cả tá lợi ích đối với sức khỏe.

2. Giảm nguy cơ mắc bệnh mạn tính

Bí đỏ chứa rất nhiều chất chống oxy hóa có thể làm giảm nguy cơ mắc các bệnh mạn tính.

Trong quá trình trao đổi chất, cơ thể tạo ra các phân tử gọi là gốc tự do. Gốc tự do cũng có những vai trò hữu ích, chẳng hạn như tiêu diệt vi khuẩn có hại. Tuy nhiên, theo các nhà khoa học của Khoa Miễn dịch học, Đại học Khoa học Y tế Tehran (Iran), khi các gốc tự do tích tụ quá nhiều trong cơ thể sẽ gây ra tình trạng căng thẳng oxy hóa (mất cân bằng giữa gốc tự do và chất chống oxy hóa trong cơ thể), từ đó gây ra các bệnh mạn tính, bao gồm cả bệnh tim và ung thư.

Bí đỏ có chứa nhiều chất chống oxy hóa, chẳng hạn như alpha-carotene, beta-carotene và beta-cryptoxanthin. Theo các chuyên gia tại Israel, những chất này có thể vô hiệu hóa các gốc tự do, ngăn chặn chúng gây hại cho tế bào cơ thể.

Các nghiên cứu trong ống nghiệm và trên động vật của Đại học Tufts (Mỹ) và Đại học Heinrich Heine, Düsseldorf (Đức) đã chỉ ra rằng những chất chống oxy hóa này có thể bảo vệ da chống lại tác hại của ánh nắng mặt trời và giảm nguy cơ ung thư, các bệnh về mắt và nhiều căn bệnh nguy hiểm khác.

3. Tăng cường sức đề kháng

Không chỉ quả, hoa, ngọn và hạt bí đỏ đều có thể ăn được. Ảnh minh họa.

Bí đỏ có chứa nhiều chất dinh dưỡng có khả năng tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể. Điều đầu tiên phải kể đến, bí đỏ cực giàu beta-carotene, một hợp chất sẽ chuyển hóa thành vitamin A.

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng vitamin A có thể tăng cường sức khỏe của hệ miễn dịch, giúp cơ thể chống lại viêm nhiễm. Những người thiếu vitamin A thường có hệ miễn dịch kém hơn.

Bí đỏ cũng chứa nhiều vitamin C. Theo các nhà khoa học của Đại học Otago (New Zealand), loại vitamin này đã được chứng minh là có tác dụng tăng sản xuất tế bào bạch cầu, giúp tế bào miễn dịch của cơ thể hoạt động hiệu quả hơn và làm lành vết thương nhanh hơn.

Bên cạnh 2 vitamin kể trên, bí đỏ cũng là một nguồn cung cấp dồi dào vitamin E, sắt và folate. Theo các nhà khoa học tại Thụy Sĩ, tất cả các thành phần này đều có tác dụng tăng cường hệ miễn dịch.

4. Bảo vệ sức khỏe mắt

Bí đỏ rất tốt cho sức khỏe của mắt. Ảnh minh họa.

Thị lực thường giảm dần theo tuổi tác. Tuy nhiên, chế độ ăn uống giàu chất dinh dưỡng có thể làm giảm nguy cơ suy giảm thị lực.

Bí đỏ có chứa rất nhiều dinh dưỡng tốt cho sức khỏe của đôi mắt. Ví dụ, hàm lượng beta-carotene trong bí đỏ cung cấp cho cơ thể một lượng vitamin A dồi dào. Nghiên cứu của trường Đại học Sydney (Australia) cho thấy thiếu hụt vitamin A là nguyên nhân rất phổ biến gây mù lòa.

Trong một phân tích về 22 nghiên cứu, các nhà khoa học của Đại học Thanh Đảo (Trung Quốc), đã phát hiện ra rằng những người tiêu thụ nhiều beta-carotene hơn sẽ có nguy cơ bị đục thủy tinh thể thấp hơn. Đục thủy tinh thể là một nguyên nhân phổ biến gây mù lòa.

Bí đỏ cũng là một trong những nguồn bổ sung cực nhiều lutein và zeaxanthin. Theo một nghiên cứu từ trường Đại học Bắc Kinh (Trung Quốc), hai hợp chất này có liên quan đến việc giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng do tuổi tác và đục thủy tinh thể.

Ngoài ra, lượng vitamin C và E trong bí đỏ cũng đóng vai trò là chất chống oxy hóa, bảo vệ các tế bào mắt không bị tổn thương bởi các gốc tự do.

5. Hỗ trợ giảm cân

Bí đỏ rất giàu dinh dưỡng nhưng lại cực ít calo. Trong 245g bí đỏ có chưa tới 50 calo và 94% là nước.

Không những vậy, bí đỏ còn có nhiều chất xơ, có thể hạn chế sự thèm ăn. Từ những điều này có thể thấy, bí đỏ là một thực phẩm có lợi đối với những người đang có ý định giảm cân.

6. Hỗ trợ giảm thiểu nguy cơ mắc ung thư

Hạt bí đỏ cũng rất tốt cho sức khỏe. Ảnh minh họa.

Ung thư là một căn bệnh nguy hiểm với các tế bào phát triển bất thường. Tế bào ung thư tạo ra các gốc tự do và khiến cho khối u tăng lên nhanh chóng.

Bí đỏ chứa nhiều carotenoid - những hợp chất có thể hoạt động như chất chống oxy hóa - có tác dụng vô hiệu hóa các gốc tự do, hỗ trợ bảo vệ cơ thể chống lại một số bệnh ung thư.

Một phân tích về 13 nghiên cứu từ các chuyên gia tại Trung Quốc cho thấy những người hấp thụ nhiều alpha-carotene và beta-carotene hơn có nguy cơ mắc bệnh ung thư dạ dày thấp hơn đáng kể.

Tương tự, nhiều nghiên cứu khác trên người của một số trường đại học tại Trung Quốc đã phát hiện ra rằng những người hấp thụ nhiều carotenoid hơn có nguy cơ mắc bệnh ung thư vòm họng, ung thư tuyến tụy, ung thư vú và các bệnh ung thư khác thấp hơn.

Tuy nhiên, các nhà khoa học không chắc liệu bản thân các carotenoid hay các yếu tố khác - chẳng hạn như lối sống của những người tiêu thụ chế độ ăn giàu carotenoid - là nguyên nhân có thể giảm thiểu những nguy cơ này. Điều này cho thấy cần có thêm các nghiên cứu để khẳng định lợi ích của các carotenoid trong việc phòng chống ung thư.

7. Bảo vệ tim

Bí đỏ chứa nhiều chất dinh dưỡng có thể cải thiện sức khỏe tim mạch. Bí đỏ có nhiều kali, vitamin C và chất xơ có lợi cho sức khỏe tim mạch.

Các nghiên cứu tại Ý và Mỹ đã chỉ ra rằng những người có lượng kali cao hơn có huyết áp thấp hơn và nguy cơ đột quỵ cũng thấp hơn.

Bí đỏ cũng chứa nhiều chất chống oxy hóa, có thể ngăn ngừa quá trình oxy hóa cholesterol LDL (hay còn gọi là cholesterol "xấu"). Theo nghiên cứu của Đại học Kỹ thuật Munich (Đức), khi các hạt cholesterol LDL bị oxy hóa, chúng có thể bám dọc theo thành mạch máu, làm dày thành mạch máu, tăng nguy cơ mắc bệnh tim.

Ai không nên ăn bí đỏ?

Nên ăn bí đỏ tươi để có được tối đa lợi ích cho sức khỏe. Ảnh minh họa.

Bí đỏ rất tốt cho sức khỏe và thường an toàn đối với hầu hết mọi người. Tuy nhiên, một số người có thể bị dị ứng sau khi ăn bí đỏ.

Bí đỏ cũng được coi là một vị thuốc lợi tiểu nhẹ, không tốt cho những người đang sử dụng các loại thuốc lợi tiểu.

Thêm vào đó, để có được tối đa lợi ích từ bí đỏ, mọi người nên sử dụng quả tươi thay vì những sản phẩm làm từ bí đỏ như kẹo, nhân bánh hoặc bánh vì chúng có thể chứa nhiều đường bổ sung, không tốt cho sức khỏe.

(Nguồn: Healthline, Medical News Today)

https://soha.vn/loai-qua-rat-quen-menh-danh-qua-truong-sinh-bat-lao-bao-ve-tim-tang-de-khang-cuc-hay-20220708153050823.htm