Loại quả Việt được ví như “viên ngọc tím”, cực tốt tiêu hóa và tim mạch

Chanh leo hỗ trợ sức khỏe tim mạch

Chanh leo là một nguồn cung cấp kali dồi dào, một khoáng chất thiết yếu giúp điều hòa huyết áp. Kali làm giãn mạch máu, giảm áp lực lên tim và giảm nguy cơ tăng huyết áp. Loại quả này có hàm lượng natri thấp, giúp duy trì cân bằng điện giải và ngăn ngừa tăng huyết áp.

Chất xơ trong chanh leo, đặc biệt là chất xơ hòa tan, có thể giúp giảm mức cholesterol "xấu" LDL trong máu. Điều này làm giảm nguy cơ xơ vữa động mạch và các bệnh tim mạch khác. Chanh leo chứa nhiều chất chống oxy hóa, bao gồm vitamin C, beta-carotene và polyphenol. Các chất chống oxy hóa này giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do gốc tự do, giảm viêm và cải thiện sức khỏe tim mạch.

Chanh leo cực tốt cho tim mạch và hệ tiêu hóa. Ảnh: Adobe Stock

Cải thiện hệ tiêu hóa

Chanh leo chứa một lượng lớn chất xơ, cả chất xơ hòa tan và không hòa tan. Chất xơ hòa tan tạo thành một dạng gel trong đường ruột, giúp làm mềm phân và ngăn ngừa táo bón. Chất xơ không hòa tan giúp tăng khối lượng phân, kích thích nhu động ruột và thúc đẩy quá trình đào thải chất cặn bã ra khỏi cơ thể.

Chanh leo có hàm lượng nước cao, giúp làm mềm phân và tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình tiêu hóa. Một số nghiên cứu cho thấy chanh leo có thể có tính kháng khuẩn, giúp ức chế sự phát triển của một số vi khuẩn có hại trong đường ruột, góp phần duy trì sự cân bằng của hệ vi sinh vật đường ruột.

Tăng cường hệ miễn dịch

Chanh leo là một nguồn cung cấp vitamin C dồi dào, một chất chống oxy hóa mạnh mẽ giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do gốc tự do gây ra. Vitamin C cũng đóng vai trò quan trọng trong việc sản xuất các tế bào bạch cầu, tăng cường khả năng chống lại nhiễm trùng và bệnh tật.

Chanh leo cũng chứa beta-carotene, một tiền chất của vitamin A. Vitamin A cần thiết cho sự phát triển và hoạt động bình thường của hệ miễn dịch, giúp duy trì hàng rào bảo vệ tự nhiên của cơ thể. Các hợp chất chống oxy hóa khác trong chanh leo, bao gồm polyphenol và flavonoid, có tác dụng kháng viêm. Viêm mãn tính có thể làm suy yếu hệ miễn dịch, do đó, giảm viêm có thể giúp tăng cường sức đề kháng của cơ thể.

Loại quả Việt được ví như “viên ngọc tím”. Ảnh: Getty Images

Ngăn ngừa một số bệnh về hô hấp

Giàu vitamin C trong chanh leo giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do gốc tự do gây ra. Gốc tự do có thể gây viêm và tổn thương đường hô hấp, làm tăng nguy cơ mắc các bệnh như hen suyễn, viêm phế quản và viêm phổi. Vitamin C cũng giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp cơ thể chống lại các tác nhân gây bệnh đường hô hấp.

Chanh leo chứa một số flavonoid, bao gồm quercetin và kaempferol, có tác dụng kháng viêm và chống dị ứng. Các chất này có thể giúp giảm viêm đường hô hấp và giảm các triệu chứng của dị ứng như sổ mũi, hắt hơi và ngứa mắt. Nước ép chanh leo có thể giúp làm loãng đờm và chất nhầy trong đường hô hấp, giúp bạn dễ dàng ho và thở hơn. Điều này đặc biệt hữu ích đối với những người bị ho, cảm lạnh hoặc viêm phế quản.

Giúp giảm căng thẳng

Chanh leo chứa một lượng nhỏ Harman, một alkaloid có tác dụng an thần nhẹ, giúp thư giãn cơ thể và tâm trí, giảm bồn chồn và lo lắng. Magie trong chanh leo có vai trò quan trọng trong việc điều chỉnh hệ thần kinh và giảm căng thẳng cơ bắp, trong khi kali giúp duy trì cân bằng điện giải và hỗ trợ chức năng thần kinh khỏe mạnh.

Chanh leo là nguồn cung cấp dồi dào vitamin nhóm B, đặc biệt là vitamin B6, đóng vai trò quan trọng trong việc sản xuất serotonin - hormone tạo cảm giác hạnh phúc và giảm căng thẳng. Ngoài ra, hương thơm dịu nhẹ và vị chua ngọt đặc trưng của chanh leo cũng có tác dụng kích thích giác quan, tạo cảm giác thư thái và dễ chịu, góp phần xoa dịu tinh thần và giảm căng thẳng hiệu quả.

Giúp xương chắc khỏe

Chanh dây là nguồn cung cấp tuyệt vời các khoáng chất thiết yếu như magie, canxi, sắt và phốt pho, đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe xương khớp.

Khi kết hợp với các thực phẩm giàu khoáng chất khác như rau xanh và sữa, chanh dây có thể giúp tăng cường mật độ xương, ngăn ngừa loãng xương hiệu quả. Ngoài ra, các nghiên cứu cũng cho thấy chiết xuất từ vỏ chanh dây có khả năng chống viêm mạnh mẽ, có thể hỗ trợ giảm các triệu chứng khó chịu của viêm khớp.