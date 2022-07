Loại quả ngâm với mật ong giúp trắng da, sạch nội tạng

Mật ong là một trong những "thang thuốc" thiên nhiên đem lại công dụng vô cùng tuyệt vời. Mật ong thường được dùng trong nấu ăn, hoặc có thể dùng kết hợp với tỏi để trị bệnh dạ dày.

Thế nhưng, còn có một cách sử dụng mật ong vô cùng hiệu quả đó là: Kết hợp mật ong cùng với quả bưởi.

Tất cả các bộ phận của bưởi đều đem lại tác dụng cho sức khỏe. Hàm lượng vitamin C trong bưởi rất cao, có thể làm giảm hàm lượng cholesterol trong máu. Vitamin P trong nó cũng có thể tăng cường chức năng của các lỗ chân lông trên da, và có thể phục hồi vùng da bị thương về hình dạng ban đầu càng sớm càng tốt.

Bưởi có chứa pectin, không chỉ có thể làm giảm hàm lượng lipoprotein mật độ thấp trong cơ thể mà còn có vai trò duy trì thành động mạch, tốt cho mạch máu.

Axit folic tự nhiên trong bưởi có thể đóng vai trò ngăn ngừa và điều trị bệnh thiếu máu. Cùi bưởi có chứa crom tương tự như insulin, có thể làm giảm lipid máu và lượng đường trong máu.

Theo y học cổ truyền, vỏ bưởi có vị đắng, cay, thơm, tính bình, có tác dụng trừ phong, hóa đờm, tiêu báng tích, tiêu phù thũng.

Các bộ phận của bưởi khi ngâm cùng mật ong sẽ tạo ra thức uống thơm mát, đồng thời đem lại lợi ích trên cả tuyệt vời.

6 lợi ích của việc uống trà bưởi mật ong mỗi ngày

1. Làm đẹp và xóa tàn nhang

Bưởi rất giàu vitamin C có khả năng ngăn ngừa sắc tố melanin gây nám da, giảm sự hình thành các vết nám trên da, giúp da mịn màng không tỳ vết. Phụ nữ thường xuyên uống trà bưởi mật ong để cải thiện làn da đen sạm, rất thích hợp cho những chị em phụ nữ ngồi văn phòng lâu.

2. Thải độc nội tạng

Mật ong có tác dụng làm ẩm ruột, uống nước mật ong thường xuyên có thể làm giảm các triệu chứng táo bón.

Còn bưởi là loại trái cây có tính lạnh, rất giàu chất xơ có thể thúc đẩy nhu động ruột và cải thiện chức năng đường tiêu hóa. Trà bưởi mật ong cực kỳ có lợi cho những người bị rối loạn tiêu hóa, táo bón.

Trà bưởi mật ong còn giúp điều hòa khí và giải đờm, bổ phổi và thông ruột, dưỡng huyết, cường tỳ vị. Vỏ bưởi có tác dụng loại bỏ dầu và giảm nhờn trên mặt, là loại thực phẩm cực tốt để làm ẩm phổi.

Nếu người trung niên và cao tuổi mắc bệnh mạch máu não thì có thể uống trà bưởi mật ong, không chỉ có tác dụng làm giảm các triệu chứng mà còn giúp ngăn ngừa sự xuất hiện của ung thư ruột kết, ung thư dạ dày.

3. Giảm ho và giải đờm

Vào mùa thu đông dễ viêm nhiễm đường hô hấp trên, gây ho, viêm phế quản mãn tính… Thường xuyên uống trà bưởi mật ong, kết hợp ngâm chân sẽ giúp làm ấm cơ thể, từ đó giảm ho, giảm đờm, giảm hen suyễn. Nó cũng thích hợp cho những người bị khô và ngứa cổ họng lâu ngày.

4. Ngăn ngừa cảm lạnh

Vitamin C có trong trà bưởi mật ong có tác dụng phòng bệnh nhất định đối với bệnh cảm cúm, đồng thời trà bưởi còn có tác dụng thanh tâm khử hỏa, làm dịu cổ họng, giảm đờm. Những người dễ bị cảm cúm nên bổ sung vitamin C, và trà bưởi mật ong là lựa chọn hàng đầu để bổ sung vitamin C.

5. Bổ sung vitamin cho cơ thể

Trà bưởi mật ong có chứa vitamin A, B, C, P... cũng như các khoáng chất như sắt, canxi, đồng, mangan, kali và phốt pho, tất cả đều cần thiết cho cơ thể con người.

Hàm lượng vitamin C trong trà bưởi mật ong rất cao, loại vitamin này rất cần thiết trong việc tăng cường sức đề kháng.

6. Hỗ trợ giảm cân

Bưởi có tính thanh mát, chứa nhiều axit giúp tiêu hóa tốt khi bạn ăn quá no, bên cạnh đó bưởi còn giúp phân giải chất béo dư thừa và chất cặn bã ra ngoài cơ thể, vì vậy giúp tiêu mỡ tốt hơn. Nhiều chuyên gia cho rằng nếu bạn kiên trì uống trà bưởi mật ong trong 3 tháng, bạn có thể đạt được hiệu quả thay đổi vóc dáng, làm đẹp và giảm cân.

Cách ngâm trà bưởi mật ong để da trắng mịn, sạch độc tố

Thành phần: Bưởi, mật ong, đường, muối.

Thực hành:

1. Rửa sạch vỏ bưởi bằng nước muối.

2. Thái vỏ bưởi thành sợi nhỏ, cho vào bát, đổ nước muối loãng vào ngâm 1 giờ.

3. Xé thịt bưởi thành từng miếng nhỏ và cho vào đĩa để dùng sau.

4. Vớt vỏ bưởi đã ngâm ra thái nhỏ và cho vào nồi ngập nước trong 10 phút để loại bỏ vị đắng của vỏ bưởi.

5. Cho thịt bưởi và các sợi vỏ bưởi vào nồi, đổ một lượng nước vừa đủ, thêm đường trắng tùy theo khẩu vị cá nhân, vặn lửa nhỏ nấu trong một giờ. Đợi đến khi nước sền sệt, đảo đều. Tắt bếp và đổ nó ra ngoài.

6. Sau khi súp nguội, cho một ít mật ong vào, khuấy đều rồi cho vào lọ có nắp đậy.

7. Bọc kín và cho vào tủ lạnh, khi uống có thể pha thêm một lượng nước ấm thích hợp.

Hiệu quả: Tiêu đờm giảm ho, thanh nhiệt giải độc, làm trắng da, xóa tàn nhang.

Lưu ý quan trọng khi uống trà bưởi mật ong

1. Trà bưởi mật ong có tính mát, những người cơ thể lạnh, tỳ vị hư nhược, tiêu chảy không nên uống nhiều, người bị lạnh bụng không nên uống khi bụng đói.

2. Hàm lượng đường trong trà bưởi mật ong rất cao, những người mắc hội chứng chuyển hóa như tiểu đường không nên uống nhiều.

3. Không uống trà bưởi mật ong với thuốc, vì trong nước bưởi có chứa một loại flavonoid có tác dụng ức chế men chuyển hóa thuốc, do đó làm chậm quá trình chuyển hóa thuốc.

4. Trà mật ong không nên pha với nước nóng cao hơn 40℃, nhiệt độ nước quá cao sẽ phá hủy chất dinh dưỡng của mật ong và làm cho trà mật ong mất tác dụng dinh dưỡng.

5. Không nên uống trà bưởi mật ong lúc đói, uống lúc đói rất dễ dẫn đến các triệu chứng như tiêu chảy, khó chịu đường tiêu hóa. Tốt nhất nên uống một cốc nước ấm trước khi uống trà bưởi mật ong.

6. Mỗi ngày bạn có thể uống một ít nhưng không nên uống quá nhiều sẽ dễ dẫn đến béo phì.

7. Thời gian tốt nhất để uống trà bưởi mật ong: Từ 8 giờ đến 10 giờ sáng và 3 giờ đến 5 giờ chiều. Hoặc có thể uống trà bưởi mật ong sau bữa ăn một tiếng, uống khi thức ăn đã tiêu hóa gần hết để giảm kích ứng cho dạ dày.