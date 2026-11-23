Gan của bạn hoạt động suốt ngày đêm, vì vậy việc hỗ trợ cơ quan này nên là trọng tâm trong chế độ chăm sóc sức khỏe của bạn. Gan đóng vai trò quan trọng trong quá trình chuyển hóa và lưu trữ glucose, xử lý chất béo và cholesterol, hỗ trợ tổng hợp protein, giải độc cơ thể và phân hủy các loại thuốc. Những gì bạn ăn và uống hàng ngày đều có thể tác động đến sức khỏe của gan.

Các bác sĩ đều đồng thuận rằng: Thức uống tốt nhất sau bữa tối để bảo vệ gan chính là cà phê đã loại bỏ caffeine (cà phê decaf) và không thêm đường. Bác sĩ Muhammad Qasim (làm việc tại Mỹ) giải thích: “Cà phê là một trong số ít các loại đồ uống luôn được ghi nhận là có liên quan đến sức khỏe gan tốt hơn. Việc chọn cà phê decaf vào buổi tối cho phép bạn tận hưởng những lợi ích tiềm năng của nó mà không lo caffeine gây ảnh hưởng đến giấc ngủ”. Dưới đây, các bác sĩ sẽ giải thích lý do tại sao cà phê decaf lại là lựa chọn tuyệt vời cho sức khỏe gan.

Tại sao cà phê decaf là thức uống tốt nhất sau bữa tối cho sức khỏe gan?

Thói quen uống cà phê sau bữa tối khá phổ biến ở nhiều nền văn hóa; việc đưa thức uống này vào thói quen sau bữa ăn không chỉ đơn thuần là dấu hiệu kết thúc bữa ăn mà còn mang lại nhiều lợi ích khác.

Có thể giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh về gan

Bác sĩ Jonathan Silberlicht (thuộc AAFP) cho biết: “Những người uống cà phê thường ít bị gan nhiễm mỡ hơn, mức độ xơ hóa gan thấp hơn, đồng thời tỷ lệ mắc xơ gan và ung thư gan cũng thấp hơn”. Xơ gan là tình trạng hình thành các mô sẹo tại gan, thường là hệ quả của các tổn thương hoặc bệnh lý gan mãn tính.

Các nghiên cứu gần đây cho thấy lợi ích của cà phê không chỉ nằm ở caffeine. Trong một phân tích trên hơn 350.000 người tham gia, các nhà nghiên cứu không tìm thấy sự khác biệt nào giữa cà phê có chứa caffeine và cà phê đã loại bỏ caffeine đối với sức khỏe gan. Việc tiêu thụ từ một đến hai tách cà phê mỗi ngày có liên quan đến việc giảm 20% nguy cơ xơ gan và 24% nguy cơ ung thư gan, với kết quả tương đương bất kể hàm lượng caffeine là bao nhiêu. Thậm chí, uống nhiều cà phê hơn có thể mang lại lợi ích lớn hơn cho gan; Hiệp hội Nghiên cứu Bệnh Gan Hoa Kỳ (AASLD) ghi nhận những lợi ích tích cực khi tiêu thụ từ ba tách cà phê trở lên mỗi ngày.



Chứa các hợp chất thực vật

Cà phê đã loại bỏ caffeine (decaf) chứa các hợp chất thực vật, bao gồm axit chlorogenic, một loại polyphenol, có thể giúp bảo vệ tế bào gan thông qua tác dụng chống oxy hóa và kháng viêm.4 Các nghiên cứu cho thấy axit chlorogenic có khả năng trung hòa các gốc tự do gây hại, hỗ trợ cơ chế phòng vệ chống oxy hóa của cơ thể và điều chỉnh các con đường gây viêm. Những tác động này góp phần hạn chế tổn thương tế bào, yếu tố dẫn đến bệnh gan. Các hợp chất thực vật trong cà phê cũng có thể hỗ trợ gan phân giải chất béo và tác động đến các quá trình hình thành mô sẹo, từ đó giúp giảm tích tụ mỡ và ngăn ngừa các tổn thương hệ quả.

Các thói quen khác sau bữa tối giúp hỗ trợ sức khỏe gan

Mặc dù cà phê đã loại bỏ caffeine có thể mang lại lợi ích cho gan, nhưng đây không phải là "phương thuốc thần kỳ". Thay vào đó, cà phê chỉ là một phần trong chế độ ăn uống và lối sống cân bằng giúp duy trì sức khỏe gan.

Tránh uống rượu bia

Hãy bỏ qua thói quen uống đồ có cồn vào buổi tối, vì rượu gây tổn thương gan và có thể làm trầm trọng thêm tình trạng gan đã bị tổn thương hoặc có sẹo.

Hạn chế đồ uống có đường

Các loại đồ uống bổ sung đường là nguồn cung cấp đường chính trong chế độ ăn. Việc tiêu thụ quá nhiều đường góp phần vào sự phát triển của bệnh gan nhiễm mỡ liên quan đến rối loạn chuyển hóa (MASLD) - tình trạng tích tụ mỡ trong gan gây tổn thương gan. Hãy cân nhắc cắt giảm các loại đồ uống ngọt sau bữa tối, chẳng hạn như trà, cà phê pha đường hoặc nước ngọt có ga.

Đi dạo sau bữa tối

Tập thể dục giúp giảm lượng mỡ trong gan. Theo chuyên gia Qasim, vận động sau bữa tối có thể làm giảm nồng độ đường huyết và triglyceride sau khi ăn - những yếu tố có liên quan mật thiết đến MASLD.



Hạn chế ăn đêm

Các nghiên cứu cho thấy việc ăn uống vào đêm khuya (tức là ăn sau bữa tối và trước khi đi ngủ) có liên quan đến nguy cơ cao mắc bệnh xơ gan và MASLD. Vào ban đêm, khả năng sử dụng năng lượng dư thừa của cơ thể suy giảm, làm tăng nguy cơ kháng insulin và tăng cân - những yếu tố có thể dẫn đến xơ gan và MASLD.

Góc nhìn từ chuyên gia

Thay vì chọn một món đồ uống ngọt để kết thúc bữa ăn, bạn hãy thử dùng một tách cà phê đã loại bỏ caffeine (cà phê decaf). Đây là một lựa chọn thú vị và dễ chịu để khép lại bữa tối. Hơn nữa, loại cà phê này còn có thể hỗ trợ sức khỏe gan, đồng thời góp phần giảm nguy cơ mắc các bệnh về gan như xơ gan và ung thư gan. Để tăng cường hơn nữa sức khỏe cho lá gan, bạn có thể kết hợp thói quen uống cà phê decaf với các lối sống lành mạnh khác, chẳng hạn như tránh dùng đồ uống có cồn, hạn chế các loại đồ uống chứa đường và đi bộ nhẹ nhàng sau bữa ăn.

(Ảnh minh họa: Internet)

(Nguồn: ETW)