Loại nấm G-Dragon (BIGBANG) rất mê ăn

Từng "gây bão" khi xuất hiện trong tủ lạnh của G-Dragon (BIAGBANG), loại nấm này không chỉ khiến giới sành ăn mê mẩn mà còn ẩn chứa nhiều lợi ích vàng về sức khỏe.

Một chiếc tủ lạnh có thể tiết lộ khá nhiều về thói quen ăn uống của chủ nhân. Kể từ năm 2015, khi G-Dragon (BIGBANG) tham gia chương trình Please Take Care of My Refrigerator của JTBC (Hàn Quốc), các đầu bếp khám phá bên trong và bắt gặp loạt nguyên liệu xa xỉ như nấm truffle, trứng cá muối và gan ngỗng.

Nhiều người bất ngờ khi G-Dragon (BIGBANG) thường xuyên ăn nấm truffle tại nhà chứ không phải tại nhà hàng xa xỉ

Điều khiến câu chuyện thú vị hơn là G-Dragon không chỉ xem nấm truffle như một nguyên liệu dành cho nhà hàng sang trọng. Nam ca sĩ chia sẻ mình yêu thích loại nấm này sau khi bắt gặp một cửa hàng bán truffle ở Paris. Anh cũng không nhất thiết phải dùng truffle trong những món ăn cầu kỳ mà coi thực phẩm đắt đỏ này chỉ như một món ăn ngon, món tốt cho sức khỏe.

Taeyang (thành viên khác của BIGBANG) còn kể rằng trong một chuyến đi ghi hình chương trình truyền hình thực tế Infinite Challenge (Hàn Quốc), G-Dragon từng mang nấm truffle theo và trộn vào cơm trắng để ăn. Một nguyên liệu được ví như “kim cương ẩm thực” nhưng lại xuất hiện trong bữa ăn rất giản dị của nam thần tượng như một món ăn quen kèm quen thuộc.

G-Dragon còn tiết lộ mình thích kết hợp nấm truffle với trứng chiên và khoai tây. Cách thưởng thức có phần giản dị ấy khiến người hâm mộ vừa bất ngờ vừa thêm yêu quý tính cách thoải mái của anh chàng. Trong nhiều năm sau, anh vẫn duy trì thói quen ăn uống này.

Dù là nguyên liệu đắt đỏ, cách thủ lĩnh BIGBANG kết hợp nấm truffle lại rất đơn giản

6 lợi ích sức khỏe đáng chú ý của nấm truffle

Nấm truffle là loại nấm ăn được mọc dưới lòng đất, thường cộng sinh với rễ cây sồi, phỉ. Nấm có hình dáng tròn méo, lớp vỏ sần sùi, màu đen hoặc trắng, phần ruột bên trong có những đường vân độc đáo. Điểm đặc trưng nhất của truffle là hương thơm nồng, phức hợp, gợi mùi đất ẩm, tỏi và các loại hạt. Không chỉ là nguyên liệu xa xỉ, loại nấm này còn chứa nhiều hợp chất sinh học đáng chú ý.

Nhờ vậy, loại nấm được thủ lĩnh của BIGBANG mê ăn mang lại rất nhiều lợi ích sức khỏe bên cạnh giá trị ẩm thực. Nổi bật như:

Chống oxy hóa, góp phần bảo vệ tế bào

Nấm truffle chứa nhiều hợp chất sinh học như phenolic, flavonoid và terpenoid. Đây là những chất có khả năng chống oxy hóa, giúp trung hòa gốc tự do, hạn chế stress oxy hóa và bảo vệ tế bào trước những tổn thương do quá trình chuyển hóa và các yếu tố môi trường.

Hỗ trợ điều hòa phản ứng viêm

Các hợp chất phenolic và polysaccharide trong nấm truffle có đặc tính chống viêm. Chúng góp phần điều hòa các phản ứng viêm trong cơ thể, đồng thời giúp hạn chế những tác động bất lợi khi tình trạng viêm kéo dài.

Tốt cho hệ miễn dịch

Nấm truffle chứa beta glucan, một loại polysaccharide cũng được tìm thấy trong thành tế bào nhiều loại nấm ăn. Thành phần này có khả năng tương tác với các tế bào miễn dịch, góp phần hỗ trợ hệ thống phòng vệ tự nhiên của cơ thể.

Ngoài giá trị ẩm thực, nấm truffle mang lại nhiều lợi ích sức khỏe

Cải thiện tiêu hóa, nuôi dưỡng hệ vi sinh đường ruột

Hàm lượng chất xơ cùng các polysaccharide như beta glucan và chitin trong nấm truffle góp phần thúc đẩy nhu động ruột, hỗ trợ quá trình đào thải chất cặn bã. Chất xơ còn là nguồn dinh dưỡng quan trọng giúp duy trì môi trường thuận lợi cho hệ vi sinh đường ruột.

Bổ sung khoáng chất, hỗ trợ xương khớp và hoạt động thần kinh

Nấm truffle cung cấp nhiều khoáng chất như kali, phốt pho, canxi, magie và sắt. Trong đó, canxi và phốt pho cần thiết cho cấu trúc xương, magie tham gia hoạt động của cơ và thần kinh, còn kali giúp duy trì cân bằng điện giải và điều hòa hoạt động cơ bắp.

Cung cấp protein, hỗ trợ duy trì và phục hồi cơ bắp

Nấm truffle có chứa protein cùng nhiều axit amin cần thiết cho cơ thể. Protein đóng vai trò quan trọng trong xây dựng, sửa chữa mô và duy trì khối cơ. Đặc biệt, loại nấm này có hàm lượng chất béo tương đối thấp, phù hợp để bổ sung vào thực đơn đa dạng.

Ăn nấm truffle thế nào mới tốt?

Để giữ được hương thơm và giá trị dinh dưỡng của nấm truffle, người dùng nên lưu ý một số nguyên tắc khi sơ chế và bảo quản:

- Hạn chế nấu ở nhiệt độ cao: Nên bào mỏng truffle và thêm vào món ăn sau khi tắt bếp hoặc gần cuối quá trình chế biến để giữ hương thơm và hạn chế thất thoát các hợp chất dễ bay hơi.

- Làm sạch đúng cách: Dùng bàn chải mềm loại bỏ đất cát bám trên bề mặt nấm. Tránh ngâm lâu trong nước vì có thể làm nấm hút ẩm và giảm chất lượng.

Nên hạn chế nấu nấm truffle ở nhiệt độ cao để giữ được nhiều dinh dưỡng

- Bảo quản đúng cách: Bọc nấm bằng giấy thấm sạch, đặt trong hộp kín ở ngăn mát tủ lạnh. Thay giấy thường xuyên và ưu tiên sử dụng khi nấm còn tươi.

- Chọn mua sản phẩm rõ nguồn gốc: Ưu tiên nấm có xuất xứ, chủng loại và hạn sử dụng minh bạch. Với dầu truffle, cần đọc kỹ thành phần để phân biệt sản phẩm chứa nấm thật với loại chỉ sử dụng hương liệu tạo mùi.

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