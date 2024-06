Loại hạt đều tăm tắp, chợ Việt bán rất rẻ nhưng ung thư, tiểu đường, bệnh tim mạch đều rất “sợ”

Ngô là thực phẩm cực kỳ quen thuộc, nằm trong nhóm các loại lương thực chính dù ở Việt Nam hay trên toàn thế giới. Hạt ngô giàu chất xơ, protein, tinh bột, đường cùng nhiều vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa khác. Nhờ vậy, nó không chỉ cung cấp nhiều năng lượng, dinh dưỡng mà còn mang lại nhiều lợi ích bất ngờ với sức khỏe cũng như làm đẹp, nổi bật như:

1. Tốt cho tiêu hóa

Một trong những lợi ích khi ăn loại hạt đều tăm tắp này là giúp cho hệ tiêu hóa khỏe mạnh. Bởi ngô chất xơ không hòa tan tốt cho tiểu tiện. Lượng chất xơ này sẽ giúp cơ thể thải độc tố ra ngoài bằng nước tiểu.

Ngô có giá rẻ, dễ kiếm và có thể chế biến thành nhiều món ăn đa dạng (Ảnh minh họa)

Chất xơ này cũng hỗ trợ sự phát triển của vi khuẩn có lợi cho ruột già và đổi lại vi khuẩn giúp biến chất xơ thành chuỗi axit béo ngắn (SCFA). Từ đó làm giảm nguy cơ mắc các vấn đề ở ruột, bao gồm cả ung thư ruột kết. Chất xơ trong ngô cũng giúp tiêu hóa dễ dàng, ngăn ngừa táo bón nhờ thúc đẩy nhu động ruột.

2. Hạ đường huyết

Ngô rất giàu niacin , một trong những thành phần của yếu tố dung nạp glucose (GTP) và được gọi là "chất kích hoạt insulin" . Đồng thời, tinh bột trong ngô ngọt làm chậm quá trình tiêu hóa và ngăn chặn sự gia tăng lượng đường trong máu ngay lập tức. Ngô cũng giàu chất xơ tốt cho bệnh nhân tiểu đường.

Vì vậy, thay thế một số thực phẩm chủ yếu bằng ngô có thể giúp điều hòa lượng đường trong máu. Nhưng cần nhớ rằng người tiểu đường không nên ăn quá nhiều ngô và hạn chế cách chế biến nhiều giàu mỡ.

3. Giảm nguy cơ mắc ung thư

Không phải ai cũng biết rằng loại hạt giá rẻ, dễ mua ngoài chợ Việt như ngô lại là “báu vật” chống ung thư. Trong hạt ngô có chứa rất nhiều chất beta-cryptoxanthin - chất có tác dụng chống oxy hóa, giúp ngăn chặn các tế bào tự do là nguyên nhân chính gây ra ung thư. Nhất là ung thư phổi. Đồng thời, loại hạt này còn rất giàu selen và magie. Nhiều nghiên cứu đã chứng minh rằng selen có thể ngăn chặn các tế bào đã phát triển các tổn thương tiền ung thư ở một mức độ nhất định.

Trong đó, magie không chỉ có thể ức chế sự phát triển của tế bào ung thư mà còn tăng cường chức năng đường ruột và đẩy nhanh quá trình thải chất bài tiết ra khỏi cơ thể để ngăn ngừa ung thư. Ăn ngô cũng hỗ trợ sự phát triển của vi khuẩn có lợi cho ruột già và đổi lại vi khuẩn giúp biến chất xơ thành chuỗi axit béo ngắn (SCFA). SCFA có thể cung cấp năng lượng cho các tế bào ruột, từ đó làm giảm nguy cơ mắc các vấn đề ở ruột, bao gồm cả ung thư ruột kết.

4. Bảo vệ tim mạch

Hàm lượng cao folate trong ngô giúp giảm thiểu nồng độ axit amin có trong mạch máu của cơ thể, vì nồng độ axit amin cao sẽ gây ra các vấn đề trong thành mạch máu. Hơn nữa, dầu ngô cũng là nguồn dồi dào axit béo, từ đó cho phép axit béo omega 3 loại bỏ các cholesterol xấu có thể gây tổn hại đến cơ thể.

Ngô cũng rất giàu axit béo không bão hòa, đặc biệt là axit linoleic chứa hơn 60%. Axit linoleic có thể ngăn cholesterol lắng đọng trên thành trong của mạch máu, từ đó làm giảm sự xuất hiện của chứng xơ cứng động mạch và có tác dụng phòng ngừa tích cực đối với các bệnh về tim mạch và mạch máu não như tăng huyết áp.

5. Tốt cho não bộ

Ngô là loại hạt cực giàu vitamin nhóm B như vitamin B1,B3, B9, B6. Trong đó, cơ thể rất cần vitamin B để sản xuất năng lượng và duy trì hoạt động bình thường của não và hệ thần kinh.

Vitamin B1 có nhiều trong ngô giúp acetylcholine - một chất truyền tín hiệu thần kinh cho trí nhớ. Thiếu vitamin B1 sẽ khiến bạn luôn trong tình trạng đầu óc mệt mỏi và giảm trí nhớ. Một bát ngô có thể đáp ứng được khoảng 24% lượng vitamin mà cơ thể cần mỗi ngày. Ngoài ra, ăn ngô còn giúp bảo vệ mạch máu nào, phòng xơ cứng động mạch, cải thiện sự tập trung cũng như ghi nhớ.

6. Cải thiện thị lực

Lutein và zeaxanthin có trong ngô có thể bảo vệ mắt rất tốt. Nghiên cứu cho thấy rằng bổ sung đủ lutein và zeaxanthin cũng có thể làm giảm đáng kể nguy cơ thoái hóa điểm vàng do tuổi tác. Trong đó, ngô ngọt được xem là giàu chất tốt cho mắt nhất và tốt hơn khi ăn với các cách chế biến như hấp, luộc.

7. Tăng cường miễn dịch

Ngô là nguồn cung cấp protein và vitamin C vô cùng dồi dào. Vitamin C trong nó sẽ giúp tăng cường hệ thống miễn dịch của cơ thể. Ngoài ra, vitamin C cũng giúp ngăn ngừa sốt, cảm lạnh và cúm. Trong khi đó protein sẽ cung cấp năng lượng cho cơ thể và bảo vệ hệ miễn dịch.

8. Lợi ích làm đẹp của ngô

Ngoài lợi ích sức khỏe, ăn ngô còn giúp giảm cân, làm đẹp da, làm chậm lão hóa (Ảnh minh họa)

Bên cạnh lợi ích sức khỏe, ăn ngô cũng có thể hỗ trợ quá trình làm đẹp. Ngô sản sinh lượng calo thấp và chứa ít hàm lượng sucrose nên rất phù hợp cho những người muốn giảm cân. Nó cũng giúp bạn nhanh no, no lâu, thúc đẩy trao đổi chất và tiêu hóa để giảm cân.

Loại hạt này cũng có thể giúp làm đẹp da. Nhờ ngô giàu vitamin E và vitamin C thúc đẩy phân chia tế bào, ngăn ngừa hình thành nếp nhăn, dưỡng trắng và làm chậm lão hóa. Cùng với sắt, axit folic ngăn ngừa thiếu máu, giúp máu lưu thông tốt để da hồng hào, rạng rỡ, giảm viêm nhiễm. Ngô còn chứa yếu tố kéo dài tuổi thọ là glutathione, dưới tác dụng của selen có thể tạo ra glutathione oxidase có tác dụng làm chậm quá trình lão hóa.

Nguồn và ảnh: Aboluowang, Top Beauty