Trung Quốc liên tục săn mua một loại hạt của Việt Nam: Có lợi ích gì mà được ưa chuộng đến vậy?

Theo thống kê sơ bộ từ Tổng cục Hải quan, trong tháng 4 năm 2024, xuất khẩu hạt điều của Việt Nam đạt 57.016 tấn. Trong đó, Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc 13.716 tấn hạt điều.

Hạt điều của Việt Nam khá được ưa chuộng ở Trung Quốc do có hương vị thơm ngon hơn so với hạt điều trồng ở Trung Quốc. Theo trang ifeng.com của Trung Quốc, do thổ nhưỡng nên hạt điều Việt Nam có hạt to hơn, nhân mềm hơn và tỷ lệ hạt xấu thấp hơn. Hơn 90% hạt điều của Trung Quốc được nhập khẩu từ Việt Nam. Vậy loại hạt này có gì hot mà lại được sử dụng nhiều ở Trung Quốc?

Do thổ nhưỡng nên hạt điều Việt Nam có hạt to hơn, nhân mềm hơn và tỷ lệ hạt xấu thấp hơn. (Ảnh minh họa)

Hạt điều không chỉ có hương vị thơm ngon mà còn rất giàu dinh dưỡng, có thể đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Về giá trị dinh dưỡng, trong 28 gam hạt điều chưa rang và tẩm ướp có chứa: 157 calo; 5 gam chất đạm; 12 gam chất béo; 9 gam carb; 1 gam chất xơ; đồng: 69% giá trị dinh dưỡng hàng ngày (DV); magiê: 20% DV; mangan: 20% DV; kẽm: 15% DV; phốt pho: 13% DV; sắt: 11% DV; selen: 10% DV; Vitamin B1: 10% DV; Vitamin K: 8% DV; Vitamin B6: 7% DV.

Chất béo trong hạt điều là chất béo không bão hòa, đặc biệt tốt cho hệ tim mạch. Bên cạnh đó, hạt điều cũng chứa các chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ cơ thể khỏi các tác hại mà gốc tự do gây ra.

Với hàm lượng chất dinh dưỡng phong phú, hạt điều đem đến rất nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Lợi ích sức khỏe của hạt điều

1. Kéo dài tuổi thọ

Hạt điều rất giàu các chất dinh dưỡng thiết yếu, khi kết hợp ăn cùng với các loại hạt khác có thể giúp tăng cường sức khỏe, phòng ngừa bệnh mạn tính và kéo dài tuổi thọ hiệu quả.

Các loại hạt là một trong những thực phẩm được người dân ở các Vùng Xanh ưa chuộng và sử dụng nhiều. Theo trang Blue Zones (trang chuyên nghiên cứu về những người sống thọ ở các Vùng Xanh trên thế giới), trung bình những người sống thọ trên 100 tuổi ở các Vùng Xanh sẽ tiêu thụ khoảng 56 gam các loại hạt.

Nghiên cứu sức khỏe của những người thuộc Vùng Xanh Loma Linda chỉ ra rằng những người ăn hạt thường sẽ sống thọ hơn những người hiếm khi ăn từ 2-3 năm.

Theo trang Blue Zones, mọi người nên kết hợp ăn nhiều loại hạt với nhau bao gồm: hạt điều, hạnh nhân, đậu phộng, hạt óc chó để nhận đa dạng các chất dinh dưỡng, giúp tăng cường sức khỏe và kéo dài tuổi thọ hiệu quả.

Tăng cường ăn các loại hạt, bao gồm cả hạt điều giúp kéo dài tuổi thọ. (Ảnh minh họa)

2. Tốt cho tim mạch, phòng đột quỵ

Hạt điều là nguồn cung cấp chất béo lành mạnh bao gồm chất béo không bão hòa đơn và chất béo không bão hòa đa. Sử dụng hạt điều với lượng vừa phải giúp làm giảm cholesterol “xấu” LDL, tăng cholesterol “tốt” HDL, điều hòa huyết áp, từ đó giúp phòng ngừa bệnh tim mạch hiệu quả.

Ngoài ra, trong hạt điều còn chứa một lượng magie nhất định. Magie giúp làm mềm mạch máu, từ đó ngăn ngừa tình trạng xơ vữa mạch máu và giảm nguy cơ mắc đột quỵ.

3. Phòng ngừa, kiểm soát bệnh tiểu đường

Hạt điều là một trong những nguồn thực phẩm cung cấp chất xơ cho cơ thể. Bổ sung chất xơ giúp ngăn ngừa lượng đường trong máu tăng đột biến và giúp phòng ngừa bệnh tiểu đường loại 2 hiệu quả.

Một nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người mắc bệnh tiểu đường loại 2 bổ sung hạt điều vào chế độ ăn có mức insulin tổng thể thấp hơn, giúp kiểm soát lượng đường trong máu hiệu quả hơn so với những người không ăn hạt điều.

Hạt điều cung cấp chất xơ cho cơ thể, giúp ổn định đường huyết, phòng ngừa tiểu đường. (Ảnh minh họa)

4. Tăng cường sức khỏe não bộ

Hạt điều rất tốt cho não bộ vì nó giàu vitamin E - một chất chống oxy hóa mạnh giúp bảo vệ các tế bào não khỏi tổn thương do oxy hóa. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng vitamin E có thể giúp giảm nguy cơ mắc suy giảm nhận thức và bệnh Alzheimer.

Bên cạnh đó, hạt điều cũng chứa hàm lượng magie cao, cần thiết cho chức năng não và còn có thể giúp cải thiện tâm trạng, giảm các triệu chứng lo âu và trầm cảm.