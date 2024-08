Loại củ được mệnh danh là "vựa vitamin C", cực tốt cho tim mạch và huyết áp

Khoai mỡ giúp ổn định huyết áp

Khoai mỡ là một nguồn cung cấp kali dồi dào. Kali là một khoáng chất quan trọng giúp cân bằng lượng natri trong cơ thể. Khi lượng natri cao, nó có thể làm tăng huyết áp. Kali giúp thận bài tiết natri ra khỏi cơ thể, từ đó giúp giảm huyết áp.

Khoai mỡ tự nhiên chứa rất ít natri. Điều này đặc biệt quan trọng đối với những người bị cao huyết áp, vì họ cần hạn chế lượng natri trong chế độ ăn uống. Khoai mỡ cũng chứa các chất chống oxy hóa như anthocyanin và vitamin C. Các chất chống oxy hóa này giúp bảo vệ các mạch máu khỏi tổn thương, góp phần duy trì huyết áp ổn định.

Khoai mỡ cực tốt cho tim mạch và huyết áp. Ảnh: Istock

Giúp ổn định đường huyết

Khoai mỡ có chỉ số đường huyết (GI) thấp, nghĩa là nó được tiêu hóa và hấp thụ chậm hơn so với các loại thực phẩm có GI cao. Điều này giúp ngăn ngừa sự tăng đột biến lượng đường trong máu sau khi ăn, giúp kiểm soát đường huyết tốt hơn.

Khoai mỡ chứa một lượng lớn chất xơ, đặc biệt là chất xơ hòa tan. Chất xơ hòa tan tạo thành một dạng gel trong dạ dày, làm chậm quá trình hấp thụ đường vào máu. Một số nghiên cứu cho thấy các hợp chất trong khoai mỡ có thể giúp cải thiện độ nhạy cảm của tế bào với insulin, giúp insulin hoạt động hiệu quả hơn trong việc đưa đường từ máu vào tế bào.

Tăng cường sức khỏe tim mạch

Chất xơ trong khoai mỡ giúp giảm hấp thu cholesterol xấu (LDL) trong ruột, ngăn ngừa sự hình thành mảng bám trong động mạch, giảm nguy cơ xơ vữa động mạch và các bệnh tim mạch khác. Các chất chống oxy hóa như anthocyanin và vitamin C trong khoai mỡ giúp bảo vệ thành mạch máu khỏi tổn thương do các gốc tự do gây ra, duy trì sức khỏe và độ đàn hồi của mạch máu.

Khoai mỡ giúp kiểm soát lượng đường trong máu và ổn định huyết áp nên cũng có thể giảm nguy cơ dẫn đến các biến chứng về tim mạch. Việc thường xuyên bổ sung khoai mỡ vào chế độ ăn uống lành mạnh và lối sống khoa học có thể giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch và duy trì một trái tim khỏe mạnh.

Khoai mỡ vừa tốt cho sức khỏe vừa cực dễ tìm ở Việt Nam. Ảnh: Getty Images

Chống viêm, giảm đau

Khoai mỡ, đặc biệt là loại có ruột màu cam và tím, giàu các chất chống oxy hóa như beta-carotene, vitamin C, anthocyanin. Các chất này giúp trung hòa các gốc tự do, ngăn ngừa tổn thương tế bào và giảm viêm nhiễm trong cơ thể.

Nhờ sự kết hợp của các chất chống oxy hóa, hợp chất chống viêm và khả năng hỗ trợ sức khỏe đường ruột, khoai mỡ có thể giúp giảm viêm và giảm đau hiệu quả. Việc thường xuyên bổ sung khoai mỡ vào chế độ ăn uống lành mạnh có thể góp phần cải thiện sức khỏe tổng thể và giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính liên quan đến viêm nhiễm.

Hỗ trợ tiêu hóa, tốt cho đường ruột

Khoai mỡ chứa một lượng đáng kể chất xơ, bao gồm cả chất xơ hòa tan và không hòa tan giúp kích thích nhu động ruột và ngăn ngừa táo bón. Khoai mỡ cũng chứa một lượng tinh bột kháng đáng kể, giúp tăng cường hệ vi sinh vật đường ruột, cải thiện sức khỏe đường ruột và hỗ trợ tiêu hóa.

Các chất chống oxy hóa trong khoai mỡ như anthocyanin và vitamin C, giúp bảo vệ niêm mạc đường ruột khỏi tổn thương do các gốc tự do gây ra. Điều này có thể giúp giảm nguy cơ viêm nhiễm và các bệnh về đường ruột.