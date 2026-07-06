Loại cá giàu DHA của Việt Nam vươn lên Top 1 thế giới, khách Tây mê mẩn ăn "không dứt", thu về 2,4 tỷ USD

Loại cá do người Việt nuôi tự hào giữ vị thế xuất khẩu số 1 thế giới, chiếm đến 52% tổng sản lượng và đóng góp 90% thương mại toàn cầu.

Loại cá đó chính là: Cá tra.

Theo các số liệu của ngành thủy sản, Việt Nam hiện chiếm khoảng 52% tổng sản lượng cá tra toàn cầu. Mỗi năm, mặt hàng này mang về từ 1,8-2,4 tỷ USD kim ngạch xuất khẩu và trở thành một trong những "trụ cột" của ngành thủy sản.

Không ít người bất ngờ khi biết rằng tại nhiều nhà hàng ở Mỹ và châu Âu, những miếng cá phi lê tẩm bột chiên vàng giòn được thực khách yêu thích lại chính là cá tra Việt Nam.

Với ưu điểm thịt trắng, ít xương, vị ngọt nhẹ, giá thành cạnh tranh và dễ chế biến, cá tra ngày càng được người tiêu dùng quốc tế lựa chọn thay thế nhiều loại cá truyền thống, trong đó có cả cá hồi ở một số phân khúc.

Theo ghi nhận của VTV, cá tra Việt Nam đã chinh phục nhiều thị trường khó tính nhờ chất lượng ổn định và khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe về an toàn thực phẩm. Bên trời Tây, cá tra Việt Nam được mọi người mê mẩn, ăn "không dứt".

Không chỉ hấp dẫn về hương vị, cá tra còn là thực phẩm giàu giá trị dinh dưỡng. Loại cá này chứa nhiều axit béo có lợi như Omega-3, Omega-6, Omega-9 cùng DHA, EPA và vitamin E, góp phần hỗ trợ sức khỏe tim mạch, phát triển não bộ, chống lão hóa và tăng cường sức khỏe tổng thể.

Món ăn từ cá tra.

Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo nên ăn cá từ 2-3 bữa mỗi tuần để bổ sung nguồn đạm chất lượng cao và các dưỡng chất thiết yếu. So với nhiều loại thịt đỏ, protein trong cá cũng dễ tiêu hóa và hấp thu hơn.

Đồng bằng sông Cửu Long được xem là trung tâm nuôi cá tra trọng điểm của cả nước với các địa phương như Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long và Tiền Giang (cũ). Hệ thống sông ngòi dày đặc cùng điều kiện tự nhiên thuận lợi giúp khu vực này trở thành vùng sản xuất cá tra quy mô lớn của thế giới.

Giai đoạn 2015-2024 ghi nhận sự tăng trưởng mạnh của xuất khẩu cá tra Việt Nam, đặc biệt sau thời kỳ phục hồi hậu đại dịch COVID-19. Từ năm 2021, tỷ trọng cá tra trong tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản tăng trở lại và đạt đỉnh khoảng 37,2% vào năm 2022 với giá trị khoảng 2,4 tỷ USD - mức cao nhất trong vòng một thập kỷ.

Năm 2025, kim ngạch xuất khẩu cá tra tiếp tục đạt trên 2,2 tỷ USD, tăng khoảng 8% so với năm trước.

Hiện nay, cá tra Việt Nam được chế biến thành nhiều dòng sản phẩm như phi lê đông lạnh, cá tra tẩm gia vị, cá tra cắt khúc, cá tươi và nhiều sản phẩm giá trị gia tăng khác nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường quốc tế.

Hướng tới phát triển bền vững

Những năm gần đây, ngành cá tra Việt Nam đang chuyển mạnh sang mô hình sản xuất hiện đại với việc ứng dụng công nghệ nuôi tiên tiến, tự động hóa chế biến, hệ thống quản lý chất lượng theo các tiêu chuẩn quốc tế như ISO, HACCP cùng các chứng nhận nuôi trồng bền vững như ASC và GlobalG.A.P.

Cá tra.

Song song với đó, ngành vẫn phải giải quyết nhiều thách thức liên quan đến ô nhiễm nguồn nước, nguồn thức ăn, biến đổi khí hậu và yêu cầu ngày càng cao của các thị trường nhập khẩu về phát triển xanh.

Các chuyên gia nhận định, với nhu cầu tiêu thụ thủy sản toàn cầu tiếp tục tăng, cùng lợi thế về kinh nghiệm nuôi trồng, năng lực chế biến và sự hỗ trợ từ các chính sách phát triển nông nghiệp, cá tra vẫn còn nhiều dư địa để mở rộng thị trường trong những năm tới.

Từ một loài cá dân dã của vùng sông nước miền Tây, cá tra đã trở thành niềm tự hào của thủy sản Việt Nam khi có mặt tại hàng trăm quốc gia và vùng lãnh thổ, góp phần đưa tên tuổi nông sản Việt vươn xa trên bản đồ thương mại thế giới.