Loại cá được chuyên gia Trung Quốc khen ngợi hết lời, cực tốt cho tim: Việt Nam bán đầy chợ

Loại cá này được đánh giá cao nhờ giàu protein, chất béo không bão hòa cùng nhiều vitamin và khoáng chất.

Cá trắm cỏ là loại cá nước ngọt rất quen thuộc, được bán phổ biến tại các chợ ở Việt Nam. Không chỉ dễ mua, loại cá này còn được nhiều chuyên gia dinh dưỡng Trung Quốc đánh giá cao về giá trị dinh dưỡng.

Bác sĩ Vương Vĩ Vĩ, Phó trưởng khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Tề Lỗ số 2 thuộc Đại học Sơn Đông (Trung Quốc), cho biết cá trắm cỏ giàu chất béo không bão hòa. Ăn với lượng hợp lý có thể góp phần bổ sung dưỡng chất cho cơ thể.

Trong khi đó, bác sĩ Chu Minh Vĩ, Bệnh viện Bắc Kinh (Trung Quốc), nhận định cá trắm cỏ có ưu thế ở hàm lượng protein chất lượng cao, chất béo không bão hòa, vitamin nhóm B và nhiều khoáng chất.

Trong 100g cá trắm cỏ có gì đáng chú ý?

Theo số liệu được các bác sĩ chia sẻ trên Health Baidu, thành phần dinh dưỡng đáng chú ý của cá trắm cỏ gồm:

Ảnh do AI khởi tạo

Bác sĩ Chu Minh Vĩ cho biết protein trong cá trắm cỏ là protein có chất lượng tốt, với thành phần axit amin khá cân đối và tương đối dễ tiêu hóa, hấp thu. Loại cá này còn cung cấp canxi, phospho, sắt và các vitamin nhóm B tham gia vào quá trình chuyển hóa năng lượng.

Đáng chú ý, lượng calo của cá thay đổi khá nhiều tùy cách nấu.

Theo bác sĩ Vương Vĩ Vĩ, nếu hấp hoặc hầm, 100g cá trắm cỏ thường cung cấp khoảng 83-100 kcal. Trong khi đó, nếu kho hoặc chiên, mức năng lượng có thể tăng lên khoảng 101-187 kcal/100g.

Điều này cho thấy cùng một loại cá nhưng lựa chọn cách chế biến có thể tạo ra khác biệt đáng kể về lượng năng lượng đưa vào cơ thể.

Được đánh giá cao nhờ chất béo không bão hòa

Cá trắm cỏ (Ảnh: Health Sina)

Health People thông tin, cá trắm cỏ là một thực phẩm phù hợp để bổ sung vào chế độ ăn của người cần quan tâm tới sức khỏe tim mạch. Theo đó, cá trắm cỏ chứa nhiều axit béo không bão hòa, đồng thời cung cấp selen cùng nhiều vitamin và vi chất.

Bác sĩ Vương Vĩ Vĩ cũng cho rằng chất béo không bão hòa trong cá có lợi khi được sử dụng trong một chế độ ăn hợp lý. Tuy nhiên, cá giàu dinh dưỡng không đồng nghĩa càng ăn nhiều càng tốt. Ăn quá mức có thể làm tăng gánh nặng cho đường tiêu hóa, gây khó tiêu.

Bác sĩ Chu Minh Vĩ khuyến nghị có thể ăn cá trắm cỏ khoảng 2-3 lần mỗi tuần, ưu tiên những cách chế biến đơn giản như hấp. Người có cơ địa dị ứng cần thận trọng khi sử dụng.

Cách làm cá trắm cỏ nướng đơn giản

Health People gợi ý món cá trắm cỏ nướng ăn kèm xà lách, cách chế biến không quá cầu kỳ.

Nguyên liệu:

Một con cá trắm cỏ

Xà lách

Rượu nấu ăn

Muối

Nước tương

Dầu ăn

Hành

Gừng

Tiêu, bột hoa tiêu

Cách làm:

Cá được làm sạch rồi cắt thành những miếng dày.

Cho rượu nấu ăn, muối, nước tương, hành, gừng, tiêu và bột hoa tiêu vào ướp cho thấm.

Xà lách rửa sạch, để ráo nước.

Xếp các miếng cá đã ướp lên đĩa, quét một lớp dầu mỏng lên hai mặt rồi cho vào lò nướng chín.

Khi cá chín, trải xà lách xuống dưới đĩa rồi đặt cá nướng lên trên và thưởng thức.

Nguồn: Health Baidu, Health People