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Lộ nguyên mẫu mới của J-36, tiêm kích bí ẩn nhất Trung Quốc

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Những hình ảnh mới của tiêm kích J-36 làm dấy lên đồn đoán về tiến độ một chương trình máy bay chiến đấu tối mật của Trung Quốc.

- Ảnh 1.

Những hình ảnh mới xuất hiện trên mạng được các nhà phân tích quân sự cho là cho thấy nguyên mẫu thứ 5 của tiêm kích J-36 thế hệ thứ 6 của Trung Quốc, với một số cải tiến trong thiết kế.

Đến nay, giới chức Trung Quốc vẫn chưa xác nhận sự tồn tại cũng như quá trình phát triển mẫu máy bay này. Tuy nhiên, các hình ảnh xuất hiện theo từng giai đoạn được cho là cho thấy Trung Quốc đang phát triển một tiêm kích thế hệ thứ 6.

Dựa trên các bức ảnh được công bố, máy bay được cho là đã trải qua một số thay đổi về thiết kế, gồm: Phần thân máy bay được cải tiến, trong khi cách tích hợp động cơ và thiết kế khí động học cũng được điều chỉnh.

Các chuyên gia nhận định J-36 được thiết kế với mục tiêu tăng cường khả năng tàng hình.

Theo các nhà phân tích, J-36 có thiết kế không đuôi cùng cấu hình ba động cơ đặc trưng. Những đặc điểm này có thể giúp tăng tầm hoạt động, giảm tín hiệu phản xạ radar và tạo điều kiện tích hợp các hệ thống cảm biến cùng vũ khí tiên tiến.

Tuy nhiên, do chương trình được bảo mật nghiêm ngặt, nhiều thông số tính năng của mẫu tiêm kích này vẫn chưa được biết đến.

Việc xuất hiện nguyên mẫu J-36 mới với các cải tiến được cho là cho thấy chương trình phát triển tiêm kích thế hệ thứ 6 của Trung Quốc có thể đang được đẩy nhanh.

Hiện nhiều khả năng các biến thể thiết kế khác nhau vẫn đang được thử nghiệm nhằm đánh giá đặc tính bay và xác định các vấn đề kỹ thuật trước khi máy bay bước vào giai đoạn sản xuất hàng loạt.

Tuy vậy, các thông tin về J-36 hiện chủ yếu dựa trên những hình ảnh từ các nguồn công khai, thay vì dữ liệu chính thức.

Đến nay, phía Trung Quốc vẫn chưa công bố bất kỳ thông tin nào về các thông số kỹ thuật của mẫu tiêm kích mới.

Theo Topwar
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Tags

J-36

Trung Quốc

tiêm kích

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