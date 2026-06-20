HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Lộ diện loại pin ô tô điện đi 1.000 km, chịu nhiệt tới 170°C

Hùng Cường/VTC News
|

Công nghệ pin thể rắn thế hệ mới gây chú ý với khả năng vượt qua các bài thử nghiệm nghiêm ngặt và cho phạm vi hoạt động lên tới 1.000 km.

Viện Nghiên cứu thuộc Tập đoàn ô tô Dongfeng (Trung Quốc) vừa công bố lộ trình sản xuất hàng loạt và tích hợp hệ thống pin thể rắn thế hệ mới lên các dòng xe thương mại ngay trong nửa cuối năm 2026. Loại công nghệ lưu trữ năng lượng mới này sở hữu mật độ năng lượng đạt mức 350 Wh/kg, cho phép các phương tiện năng lượng mới vượt qua ngưỡng hành trình 1.000 km sau mỗi lần sạc đầy.

Cụm pin thể rắn thế hệ mới sở hữu mật độ năng lượng cao của Dongfeng.

Khác biệt cốt lõi của công nghệ pin thể rắn so với hệ thống pin sử dụng chất điện phân dạng lỏng truyền thống nằm ở mức độ an toàn. Với việc thay thế hoàn toàn dung dịch điện phân lỏng bằng chất điện phân thể rắn, nguy cơ xảy ra hiện tượng cháy nổ hoặc quá nhiệt khi va chạm mạnh đã được giảm thiểu đáng kể.

Trong các bài thử nghiệm nghiêm ngặt, nhà sản xuất cho biết khối pin vẫn duy trì trạng thái hoạt động bình thường ngay cả khi bị nén biến dạng tới 50% cấu trúc hình học. Đối với thử nghiệm giới hạn nhiệt độ, hệ thống pin không xảy ra hiện tượng bốc khói hay phát hỏa khi tiếp xúc trực tiếp với môi trường có nhiệt độ lên tới 170°C.

Mẫu thử nghiệm pin thể rắn của Dongfeng trong điều kiện thời tiết lạnh giá tại Mạc Hà, Trung Quốc vào đầu năm 2026.

Bên cạnh khả năng chịu nhiệt và chống biến dạng, loại pin này cũng chứng minh năng lực vận hành ổn định trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Kết quả thử nghiệm thực tế tại vùng Mạc Hà với mức nhiệt độ âm 30°C cho thấy, pin vẫn duy trì hiệu suất lưu trữ năng lượng đạt trên 74%, bảo đảm duy trì tổng quãng đường di chuyển vượt ngưỡng 1.000 km.

Ngoài ra, nhờ tối ưu hóa cấu trúc vật liệu mới, tổng trọng lượng của toàn bộ cụm pin đã giảm 30% so với thế hệ pin lithium-ion thông thường, giúp xe giảm tải trọng và tiết kiệm năng lượng tiêu thụ.

Đại diện phòng thí nghiệm pin thể rắn của Dongfeng cho biết, doanh nghiệp đã làm chủ hoàn toàn các công nghệ cốt lõi độc lập, trải dài từ khâu chế tạo điện cực, chất điện phân rắn cho đến quá trình tích hợp hoàn chỉnh vào các module (khối chức năng) pin trên xe ô tô. Hiện tại, một tổ hợp nghiên cứu và sản xuất thử nghiệm quy mô lớn đã được thiết lập để chuẩn bị cho việc vận hành các dây chuyền lắp ráp thương mại.

Xe máy điện rẻ nhất của VinFast có bản mới: Chạy đầm chắc hơn nhờ nâng cấp đáng giá
google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

Tin nóng trong ngày

Trung Quốc

xe điện

báo mới

pin thể rắn

Tập đoàn ô tô Dongfeng

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
34 Chủ tịch, Giám đốc của 27 công ty bị gọi tên trong đại án 2.700 tỷ đồng, người dân kiểm tra ngay

34 Chủ tịch, Giám đốc của 27 công ty bị gọi tên trong đại án 2.700 tỷ đồng, người dân kiểm tra ngay

01:49
Nghẹt thở giây phút đột kích 'ổ lừa đảo' 621 tỷ đồng ở 11 công ty, gần 200 người tra tay vào còng

Nghẹt thở giây phút đột kích 'ổ lừa đảo' 621 tỷ đồng ở 11 công ty, gần 200 người tra tay vào còng

01:31
Tất cả người dân đang nhận lương hưu lưu ý loại giấy tờ hết hạn trước 1/7

Tất cả người dân đang nhận lương hưu lưu ý loại giấy tờ hết hạn trước 1/7

01:01
Chỉ đạo nóng của Phó Thủ tướng cho dự án 8,3 tỷ USD của Việt Nam, kết nối thẳng sang Trung Quốc

Chỉ đạo nóng của Phó Thủ tướng cho dự án 8,3 tỷ USD của Việt Nam, kết nối thẳng sang Trung Quốc

01:39
Xuất hiện đối thủ mới của Honda Future: Ngập tràn công nghệ, giá quy đổi 35 triệu đồng

Xuất hiện đối thủ mới của Honda Future: Ngập tràn công nghệ, giá quy đổi 35 triệu đồng

01:03
Đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 15 năm vẫn nhận lương hưu từ 1/7

Đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 15 năm vẫn nhận lương hưu từ 1/7

00:59
Thảm kịch trực thăng Brazil: Ngôi sao âm nhạc và 5 người khác thiệt mạng sau va chạm giữa không trung

Thảm kịch trực thăng Brazil: Ngôi sao âm nhạc và 5 người khác thiệt mạng sau va chạm giữa không trung

01:14
MG4 Urban sắp ra mắt Đông Nam Á: Chạy hơn 500 km/lần sạc, dễ về Việt Nam “đấu” với Geely EX2 lẫn BYD Dolphin

MG4 Urban sắp ra mắt Đông Nam Á: Chạy hơn 500 km/lần sạc, dễ về Việt Nam “đấu” với Geely EX2 lẫn BYD Dolphin

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại