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Lính Nga nói rõ điểm yếu của robot mặt đất Ukraine trước máy bay không người lái

Bạch Dương
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Robot mặt đất của Lực lượng vũ trang Ukraine đang gặp nhiều khó khăn khi phải đối đầu máy bay không người lái FPV do binh sĩ Nga điều khiển.

Lính Nga chỉ ra điểm yếu robot mặt đất Ukraine trước máy bay không người lái 2026 - Ảnh 1.

Một chỉ huy tiểu đội máy bay không người lái tấn công của Quân đội Nga có mật danh "Lis" đã nói với ấn phẩm RIA Novosti rằng các nền tảng robot mặt đất của Lực lượng Vũ trang Ukraine đang bị phá hủy dễ dàng bởi máy bay không người lái FPV do tốc độ chậm và khả năng cơ động hạn chế của chúng.

"Các nền tảng robot mặt đất là mục tiêu tương đối dễ bị tấn công. Chúng di chuyển chậm, không có khả năng né tránh, và thường chỉ cần một máy bay không người lái là đủ để phá hủy phương tiện này", binh sĩ Quân đội Nga nói với phóng viên của RIA Novosti.

Lính Nga chỉ ra điểm yếu robot mặt đất Ukraine trước máy bay không người lái 2026 - Ảnh 2.

Máy bay không người lái Nga đã tiêu diệt khá nhiều hệ thống robot mặt đất của Ukraine.

Quân nhân Lis nhấn mạnh việc phá hủy các nền tảng robot mặt đất nói trên giáng một đòn nghiêm trọng vào hậu cần của các đơn vị Lực lượng Vũ trang Ukraine tại khu vực Kharkiv.

Binh sĩ trên tiết lộ việc gián đoạn nguồn cung cấp đạn dược và lương thực đến các vị trí khó tiếp cận sẽ trực tiếp làm giảm hiệu quả chiến đấu của các chiến binh Ukraine.

Chỉ huy tiểu đội làm rõ việc các binh sĩ điều khiển máy bay không người lái trinh sát và tấn công của Nga liên tục theo dõi chuyển động của đội hình robot mặt đất để đưa ra phản ứng kịp thời khi chúng buộc phải băng qua những khu vực trống trải.

Theo ông Lis, các binh sĩ thuộc đơn vị hệ thống không người lái của Quân đoàn hỗn hợp Vệ binh số 6 thuộc nhóm lực lượng tác chiến "Phương Bắc" đã phá hủy 10 bệ robot mặt đất ở vùng Kharkiv chỉ trong tuần qua.

Theo RIA Novosti
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Tags

Trung Quốc

RIA Novosti

kharkiv

robot mặt đất Ukraine

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