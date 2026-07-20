Liên minh châu Âu bắt đầu đáp trả Nga vì các cuộc tấn công vào thủ đô của Ukraine

Lệnh trừng phạt mới nhất được châu Âu đưa ra nhằm vào Nga theo nhận xét có liên quan đến những cuộc tấn công gần đây vào Ukraine.

Liên minh châu Âu lần đầu tiên áp đặt biện pháp trừng phạt mới đối với Nga sau khi viện dẫn lý do "các cuộc tấn công vào Kyiv".

Thông báo này được đăng tải trên trang web của EU, tài liệu nhấn mạnh gói biện pháp hạn chế mới nhắm vào 1 cá nhân và 5 công ty thuộc tổ hợp công nghiệp quốc phòng của Nga.

"Hôm nay, Hội đồng châu Âu đã quyết định áp đặt biện pháp hạn chế đối với một cá nhân và năm tổ chức. Các thực thể này là một phần của tổ hợp công nghiệp quốc phòng Nga, đặc biệt là do sự tham gia của họ vào sản xuất máy bay không người lái", thông cáo cho biết.

Cần nhấn mạnh, cả 5 công ty Nga trong danh sách hạn chế đều có liên quan đến Tập đoàn ABS Electro. Chủ tịch tập đoàn - bà Irina Kharisova, cũng bị trừng phạt.

Những cuộc tấn công dữ dội vào Kyiv khiến Liên minh châu Âu áp đặt lệnh trừng phạt nhằm vào Nga.

Cần nhắc lại đó là mới đây Lực lượng vũ trang Nga đã bắt đầu tấn công Kyiv một cách có hệ thống. Thủ đô Ukraine hiện đang phải hứng chịu những cuộc tấn công tên lửa hàng ngày.

Theo truyền thông Nga, tên lửa và máy bay không người lái Nga đang nhắm mục tiêu vào các doanh nghiệp tham gia sản xuất vũ khí cho Quân đội Ukraine, cũng như các kho chứa thành phẩm và đạn dược.

Hơn nữa, Quân đội Nga còn đang tấn công các cơ sở hậu cần được Lực lượng vũ trang Ukraine sử dụng, bao gồm các trạm xăng và xe tải dùng để vận chuyển những loại hàng hóa khác nhau cho binh sĩ ở tiền tuyến.

Trong khi đó chính quyền Ukraine cáo buộc Nga liên tục tấn công mục tiêu dân sự, gây thương vong lớn cho dân thường, tại những địa điểm hoàn toàn không có tính chất quân sự.