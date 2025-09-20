Liên danh Đèo Cả quyết tâm vượt khó, khẳng định hoàn thành 2 hầm nghìn tỷ tại tỉnh hẹp nhất Việt Nam vào cuối năm nay

Tập đoàn Đèo Cả cho biết, ngày 18/9, đoàn công tác Bộ Xây dựng do Thứ trưởng Nguyễn Danh Huy dẫn đầu đã đi kiểm tra thực địa tình hình thực hiện dự án cải tạo đường sắt qua đèo Khe Nét, đồng thời khích lệ tinh thần các đơn vị thi công quyết tâm đưa công trình về đích trong năm 2025.

Tham gia đoàn công tác có ông Nguyễn Khánh Tùng – Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đường sắt, ông Nguyễn Văn Thái – Giám đốc Dự án (Chủ đầu tư), cùng đại diện các nhà thầu, đơn vị tư vấn, giám sát.

Công tác thi công gặp nhiều khó khăn về địa chất

Đại diện liên danh nhà thầu, ông Nguyễn Duy Sông – Giám đốc Ban Điều hành gói thầu XL01 cho biết hiện công trường đã huy động hơn 250 kỹ sư, công nhân và lái máy. Bên cạnh đó, khoảng 30 thiết bị máy móc cũng đã được đưa vào phục vụ thi công.

Đại diện liên danh nhà thầu báo cáo tình hình thực hiện gói thầu XL01. (Ảnh: Tập đoàn Đèo Cả)

Các hạng mục đang được triển khai đồng thời ở bốn mũi. Trong đó, công trường tập trung hoàn thiện hầm số 2, tiến hành lắp đặt cốt thép, màng chống thấm và đổ bê tông vỏ hầm số 1, đồng thời gia cố mái cơ. Tính đến nay, khối lượng thực hiện đã đạt hơn 406 tỷ đồng trên tổng số 462 tỷ đồng của gói thầu, tương ứng khoảng 87% giá trị hợp đồng. Tiến độ này cơ bản đáp ứng kế hoạch đề ra.

Theo kế hoạch, hầm số 2 sẽ hoàn thành trong tháng 10/2025. Hầm số 1 sẽ hoàn tất việc đổ bê tông vỏ và các hạng mục liên quan trước ngày 30/11/2025. Toàn bộ gói thầu sẽ được bàn giao cho chủ đầu tư trong tháng 12 cùng năm.

Quá trình triển khai thi công gặp không ít khó khăn. Tại khu vực mái cơ Bắc hầm số 1, những đợt mưa lớn kéo dài đã gây sạt trượt và xuất hiện nhiều vết nứt. Đặc biệt, kết cấu địa chất mặt gương khá phức tạp với nhiều lớp sét pha ít dẻo, sét than và đá trầm tích phong hóa. Các lớp này lại bão hòa nước và có nhiều mạch nước thoát ra khiến đất đá kém liên kết, dễ gây sạt gương hầm.

Hầm số 2 có điều kiện địa chất thuận lợi hơn nhưng cũng chịu tác động của mưa lớn kéo dài. Điều này ảnh hưởng đến quá trình vận chuyển vật liệu cũng như công tác tổ chức thi công.

Để khắc phục, nhà thầu đã áp dụng nhiều giải pháp kỹ thuật. Các đơn vị tiến hành thi công từng phần nhỏ, phun lớp bê tông lót dày 10cm, đục tẩy cục bộ và triển khai theo phương án một phần hai vì chống tại hầm số 1. Đồng thời, hệ thống thoát nước được tăng cường và nhịp độ đào tại hầm số 2 được duy trì đều đặn.

Nhà thầu đã áp dụng nhiều giải pháp kỹ thuật để đảm bảo tiến độ. (Ảnh: Tập đoàn Đèo Cả)

Nhờ những biện pháp này, nhiều vướng mắc đã được xử lý. Tiến độ dự án vẫn được bảo đảm. Ông Nguyễn Duy Sông cho biết liên danh đã bổ sung thêm nhân sự, tăng cường máy móc và mở rộng các mũi thi công để đáp ứng đúng kế hoạch.

Trong buổi làm việc tại hiện trường, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Danh Huy đánh giá cao nỗ lực của các đơn vị. Dù gặp nhiều khó khăn nhưng các nhà thầu vẫn chủ động, linh hoạt và nhanh nhạy trong việc đưa ra giải pháp. Đồng thời, các đơn vị cũng tập trung được nhân công, giữ tiến độ theo yêu cầu.

Thứ trưởng đề nghị liên danh nhà thầu cần tiếp tục duy trì tinh thần chủ động, tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các bên và bảo đảm an toàn trong thi công. Đây là yếu tố quan trọng để toàn dự án có thể về đích đúng kế hoạch.

Cũng tại công trường, đoàn công tác Bộ Xây dựng đã trực tiếp thăm hỏi, động viên đội ngũ kỹ sư, công nhân, các nhà thầu cùng đơn vị tư vấn giám sát. Sự khích lệ này được kỳ vọng sẽ tiếp thêm động lực để tập thể trên công trường phát huy tinh thần lao động, đồng lòng đưa dự án hoàn thành trong năm 2025.

Thứ trưởng Nguyễn Danh Huy tặng quà động viên CBCNV tại dự án. (Ảnh: Tập đoàn Đèo Cả)

Dự án đường sắt đầu tiên ở Việt Nam sử dụng vốn vay ODA và vốn đối ứng trong nước

Ngày 14/12/2023, Ban Quản lý dự án đường sắt đã công bố kết quả lựa chọn Liên danh IlSung – Đèo Cả làm nhà thầu gói thầu thi công xây dựng 2 hầm đường sắt nằm trong Dự án cải tạo đường sắt khu vực đèo Khe Nét thuộc tuyến đường sắt Hà Nội – TP. Hồ Chí Minh, do Ban Quản lý Dự án Đường sắt làm chủ đầu tư.

Đây là dự án đường sắt đầu tiên tại Việt Nam sử dụng vốn vay ODA từ Quỹ Hợp tác Phát triển Kinh tế Hàn Quốc (EDCF) kết hợp với vốn đối ứng trong nước, với tổng mức đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng.

Dự án có hai gói thầu chính: Gói XL01 thi công xây dựng hai hầm đường sắt với tổng chiều dài 935m. Hầm số 1 dài 620m, hầm số 2 dài 393m, cả hai được thiết kế theo tiêu chuẩn hầm đường sắt cấp I, khổ hầm rộng 10m. Thời gian thực hiện gói thầu là 23 tháng, do liên danh Tập đoàn Đèo Cả – Công ty Ilsung đảm nhiệm. Gói XL02 thi công xây dựng các công trình cầu, đường sắt, hệ thống thông tin tín hiệu và các hạng mục còn lại. Gói thầu này do liên danh Công ty Ilsung – Tổng Công ty Công trình đường sắt (RCC) thực hiện, với thời gian thi công 22 tháng.

Dự án đèo Khe Nét được xác định là "nút thắt cổ chai" trong tuyến đường sắt Bắc – Nam đi qua tỉnh Quảng Bình cũ (nay là Quảng Trị), sau khi hoàn thành sẽ cải thiện kết cấu hạ tầng đường sắt, nâng cao tốc độ, rút ngắn hành trình chạy tàu tuyến đường sắt Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh trong những năm tới, bảo đảm hoạt động giao thông vận tải đường sắt thống suốt, trật tự, an toàn, nâng cao năng lực và chất lượng dịch vụ vận tải.

Trước khi sáp nhập, Quảng Bình là tỉnh hẹp nhất Việt Nam với chiều ngang chỉ hơn 50 km. Sau khi hợp nhất Quảng Bình và Quảng Trị theo Nghị quyết 202/2025/QH15, tỉnh Quảng Trị mới có diện tích hơn 12.700 km², dân số gần 1,87 triệu người, chiều ngang trung bình 63,9 km; rộng nhất 75,4 km và hẹp nhất 52,5 km. Như vậy, Quảng Trị hiện là tỉnh hẹp nhất cả nước.



