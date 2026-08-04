HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Lệnh bắt khẩn cấp người phụ nữ 55 tuổi mua bình rượu rắn hổ mang chúa

Trang Anh
|

Công an TP Hà Nội đã ra lệnh bắt khẩn cấp và tạm giữ đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định.

Công an TP Hà Nội tối 3/8/2026 cho biết, trước đó, qua công tác tuần tra, kiểm soát, Công an xã Dương Hòa đã phát hiện, ngăn chặn hành vi mua bán trái phép bình rượu ngâm cá thể rắn hổ chúa – loài động vật nguy cấp, quý, hiếm cần được ưu tiên bảo vệ.

Cụ thể, ngày 31/7/2026, tại khu vực đường ĐH05, xã Dương Hòa, Công an xã phát hiện bà N.T.T.H. (sinh năm 1971, trú tại Hà Nội) đang thực hiện giao dịch mua bán 01 bình rượu ngâm cá thể rắn hổ chúa (Ophiophagus hannah). Đây là loài thuộc danh mục nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IB.

Đối tượng thực hiện hành vi bán động vật quý hiếm - Ảnh: Công an Hà Nội

Căn cứ hành vi “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm” theo khoản 1 Điều 244 Bộ luật Hình sự, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra lệnh bắt khẩn cấp và tạm giữ đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định.

Công an TP Hà Nội khuyến cáo mọi hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ, quảng cáo hoặc tiêu thụ trái phép động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm đều bị xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

Người dân cần nâng cao ý thức bảo vệ động vật hoang dã, không tiếp tay cho các hành vi vi phạm.

Kiểm tra nhà nghỉ, công an mời làm việc cô gái SN 2001 và 1 người đàn ông
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Lệnh bắt khẩn cấp Đặng Trường Thọ SN 2003 và 3 người khác

Lệnh bắt khẩn cấp Đặng Trường Thọ SN 2003 và 3 người khác

01:49
Hyundai ra mắt MPV điện 7 chỗ mới: Sạc nhanh, chạy tới 490 km mỗi lần sạc

Hyundai ra mắt MPV điện 7 chỗ mới: Sạc nhanh, chạy tới 490 km mỗi lần sạc

01:20
Clip: Ô tô đi trên cao tốc bị “vật thể lạ” rơi đập vỡ kính

Clip: Ô tô đi trên cao tốc bị “vật thể lạ” rơi đập vỡ kính

Nghẹt thở giây phút công an truy đuổi 10km bắt Trần Văn Tam

Nghẹt thở giây phút công an truy đuổi 10km bắt Trần Văn Tam

01:13
Honda SH Vetro bản đặc biệt nhập Ý ra mắt Việt Nam

Honda SH Vetro bản đặc biệt nhập Ý ra mắt Việt Nam

01:56
Honda ra mắt xe máy điện mới: Chạy 145 km/sạc, cốp rộng hơn Air Blade

Honda ra mắt xe máy điện mới: Chạy 145 km/sạc, cốp rộng hơn Air Blade

01:34
Toyota Innova Cross 2027 lộ diện: Thiết kế mới, nội thất nâng cấp, ADAS hứa hẹn cải tiến

Toyota Innova Cross 2027 lộ diện: Thiết kế mới, nội thất nâng cấp, ADAS hứa hẹn cải tiến

01:50
SUV Mercedes-Maybach GLS 2027 ra mắt: Lần đầu dùng hệ truyền động V8 hybrid, mạnh 603 mã lực

SUV Mercedes-Maybach GLS 2027 ra mắt: Lần đầu dùng hệ truyền động V8 hybrid, mạnh 603 mã lực

01:38
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại